Temettüde verimli şirketler hisse performansında coştu

Borsa İstanbul’daki 500’den fazla şirketlerin 2023 yılı bilançoları açıklanmaya başlandı. Finansal tablolar açıklandıkça şirketlerin temettü (kâr payı) ödemeleri de konuşulmaya başlayacak. Son 5 yılda temettü verimi en yüksek şirketlerin hisse performansları da oldukça dikkat çekici.

Hisseleri borsada işlem gören şirketlerin 2023 yılına ilişkin mali tabloları açıklanmaya başlandı. 12 aylık bilançoların sonuçları ortaya çıkmaya başlayınca şirketlerin temettü (kar payı) dağıtıp dağıtamayacağı da netleşecek. Eğer şirketler 12 ayı karla kapatması durumunda yönetim kurulu dağıtılabilir karın ne şekilde kullanılacağına yönelik karar alacak.

Alınan bu karar şirketlerin Genel Kurul toplantsında görüşülüp karar bağlanır. Şirketin yılı zararla kapatması durumunda temettü dağıtması söz konusu değil. Temettü nakit olarak dağıtılabildiği gibi hisse olarak da verilebilir. Yine ödemeler peşin ya da taksitle yapılabilir. Enflasyon muhasebesine geçiş nedeniyle mali tablolara tanınan ek süreye bağlı olarak genel kurul tarihleri de ileriye ötelenebilir.

Doğru bilinen yanlışlar

Bazı yatırımcıların temettü ödemesi kadar portföylerinde artış olacağını düşünüyor. Ancak bu doğru değil. Çünkü dağıtılan temettü hisse senedi fiyatından çıkarılıyor. Dolayısıyla yatırımcı açısından kısa vadede spekülatif getirilerin dışında bir getiri söz konusu değil. Uzun vadeli bakıldığında ise durum biraz farklı. Uzun vadeli yatırımcı açısından yüzde 10 temettü verimliliği olan bir şirkete yatırılan tutar yaklaşık 10 yıl içinde temettü olarak geri alınıyor. İstikrarlı ve yüksek verimlilikle temettü ödeyen bir şirketin hisselerinin de normalde yukarı yönlü bir seyir izlemesi bekleneceğinden; temettü gelirinin yanı sıra, hisse fiyatında gö- rülecek fiyat artışından da getiri elde edilebiliyor.

Enflasyon muhasebesi belirsizliği

Önümüzdeki günlerde gündemi meşgul edecek temettü konusu ile ilgili olarak Gedik Yatırım son 5 yılı kapsayan bir rapor hazırladı. Son 5 yıllık temettü verimlilikleri ve temettü ödeme alışkanlıkları dikkate alınan çalışmada, 2019 – 2023 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde en az 4 defa temettü ödemesi yapan şirketler ile son 5 yıldaki ortalama temettü verimliliği yüzde 4’ün üzerinde olan şirketlere yer verildi.

Raporda, enflasyon muhasebesi nedeniyle şirket kârlılıklarına ilişkin bir öngörüde bulunmanın zorlaştığına dikkat çekilirken bu yıl için potansiyel temettü beklentilerinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çekildi. Parasal sıkılaştırma nedeniyle artan kredi maliyetleri şirketleri bu yıl yatırımlarının finansmanı için temettü dağıtmama kararı almaya itebilir.

Hem temettü verimi hem getirileri yüksek!

Gedik Yatırım’ın çalışmasına göre son 5 yılda ortalama temettü verimi en yüksek hisse yüzde 13.79 ile Pergamon Dış Ticaret. Bu şirketi yüzde 11.78’lik temettü verimi ile İş Yatırım Ortaklığı takip ediyor. Ereğli Demir Çelik de son 5 yılın dördünde temettü dağıttı ve ortalama temettü verimi yüzde 9.44. Ancak Ereğli’nin 2023 yılını zararla kapatması bekleniyor. Tofaş Oto, Enerjisa, Vestel Beyaz, Anadolu Hayat Emeklilik yine temettü verimi yüksek şirketler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Temettü verimi yüksek şirketlerin son 5 yıllık hisse performansları da oldukça yüksek. Temettü verimi en yüksek ilk 10 şirket hissesinin 5 yıllık getirileri de yüzde 825 ile yüzde 8 bin arasında değişiyor.