Temmuz ayına yönelik beklentiler
ABD’de açıklanan son PCE verisinde sınırlı bir yavaşlamadan bahsedebiliriz. 5 Temmuz’da açıklanacak olan TDİ verisinde piyasa 180 binlik bir artış beklerken, geçen ay 272bin artarak sürpriz yapmıştı.
Verideki olası sapma piyasalar için belirleyici bir rol oynayacak. Perşembe günü 4 Temmuz olması nedeniyle ABD piyasaları kapalı olacak. Hafta ortasına gelen tatil nedeniyle likiditenin zayıf olacağı bir haftada volatilitenin yüksek olması beklenebilir.
Haziran ayı içinde piyasa yumuşak iniş senaryolarını fiyatlarken 10 yıllık ABD tahvilinde %4,20 seviyesine kadar geri çekilse de ayı 4,30- 4,35 bandında tamamladı. Temmuz ayı için piyasa dostu veri akışları gelmesi durumunda tahvil faizinin yeniden 4,20 seviyesinin altına indirmesi ve 4,00/4,10 bandını hedeflemesi beklenebilir. Tersi bir durumda ise 4,50% tekrar potada olacaktır. Başkan Powell’ın 9 Temmuz’da senatonun bankacılık komitesinde yapacağı konuşma ve 11 Temmuz’da açıklanacak ABD enflasyonu piyasanın ana belirleyicisi olacak.
Piyasalarda yılın ilk yarısı sonrası beklentiler
Piyasanın dinamosu %155’lik performansıyla Nvidea öncülünde yaşanan yapay zeka rallisi oldu. SP500’ün performansı %15’de kalırken yükselişinin üçte biri bu hisseden geldi. Neredeyse geri kalan performans da muhteşem yediliden geldi. Muhteşem 7’li olarak adlandırdığımız Apple, Microsoft, Nvidea, Amazon, Meta, Alphabet ve Tesla’nın toplam piyasa değeri artışı bu yıl başından bu yana 3,6 trilyon dolar olurken son 18 aydaki piyasa değeri artışı 8,3 trilyon dolar oldu.
Aynı zamanda MSCI dünya endeksi, yılbaşından bu yana %11’lik performans sergileyebildi. Görüldüğü üzere bu sınırlı sayıda hisse kaynaklı yükselişler geçtiğimiz 50 yıllık dönemde yaşandı. Buna benzer dönemlerde neler oldu bi göz atalım isterseniz. 1970’lerde nifty-fifthy dediğimiz o dönemin popular hisselerinden oluşan yaklaşık 40-50 hissenin piyasa değeri SP500’ün piyasa değerinin %61’ini oluşturmuştu. O dönemde OPEC ambargosuyla piyasalarda yüksek enflasyonist bir dönemden görülmüş, peşinden de ciddi bir çöküş yaşanmıştı. Benzer hikaye 2000’lerin başında dot.com krizi dediğimiz dönem öncesi de izlemiştik.
O zamanda teknoloji değişiminin getirdiği süreçte 40-50 hissenin piyasa değeri toplamı SP500’ün %56’sını oluşturmuş peşinden de balon patlamıştı. Pandemi sonrasında likidite bolluğu ve enflasyon etkisiyle piyasalarda oluşan yükseliş hareketinde yükselişin geniş tabana yayılamadığı, muhteşem 7’li öncülüğünde gene 50 hissenin, SP500’ün %56 piyasa değerini oluşturduğunu görüyoruz. % 60 sınırına yaklaştıkça acaba tarih tekerrür eder mi sorusunun sıkça sorulduğunu göreceğiz.
Piyasada yükseliş sürer mi?
1944’den bu yana yapılan hesaplamalara göre yılın ilk yarısını artıda kapatan piyasalarda, yılın geri kalanında da %86 ihtimalle yılı yükselişle tamamladığını görülmekte. Piyasanın gidişatını tabiki makro veriler, ABD seçimleri ve Fed’in faiz indirimlerini ne kadar yapabileceğine bağlı olacağını belirtelim.
İki kritik viraj
2024 son çeyreği ve 2025’in ilk çeyreği oldukça (yukarıda anlattığım piyasa kompozisyonuna bağlı olarak) dikkatli olunması gereken bir döneme işaret ediyor olabilir. Korku endeksi olarak da adlandırılan VIX vadelilere baktığımızda seçime doğru (Kasım) risk algısının yükseldiğini, 2025 ilk çeyreğinde son bir yılın en yükseğine çıkması beklendiği görülmekte. Son yükselişi getiren AI rallisi merkezi Nasdaq’da 12 aylık dönem için F/K beklentisi 20 çarpandan 26 çarpana çıkmış durumda. Piyasanın bundan sonra devamı için Fed’in atacağı adımlar daha da ön plana çıktı. Yıla başlarken bu sene için piyasanın beklentisi Fed’in 160 baz puan faiz indireceği yönündeydi. Ancak geldiğimiz nokta 1 belki 2 faiz indirimi o da belki durumunda.
Eylül’de faiz iner mi?
1990’lardan bu yana ABD’de 6 faiz artırım ve 5 indirim döngüsü yaşandı. Faizler tepe yaptıktan sonra 1995’ döngüsünde 5 ay sonra, 2000/2018 döngülerinde 8 ay sonra 2006/2007 döngüsünde 15 ay ve 1997/98 döngüsünde 18 ay sonra faiz indirmek durumunda kalmış. Son faiz artışının sonundan bu yana 12 ay geçmiş vaziyette. Yani tarihi veriler 3-6 ay içinde bir faiz indirimi ihtimalinin şaşırtıcı olmamasına işaret etmekte.