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Temmuz ayına yönelik beklentiler

Cenk AKYOLDAŞ
Cenk AKYOLDAŞ PİYASA DİNAMİKLERİ cenk.akyoldas@dunya.com

ABD’de açıklanan son PCE verisinde sınırlı bir ya­vaşlamadan bahsedebiliriz. 5 Temmuz’da açıklanacak olan TDİ verisinde piyasa 180 bin­lik bir artış beklerken, ge­çen ay 272bin artarak sürpriz yapmıştı.

Verideki olası sap­ma piyasalar için belirleyici bir rol oynayacak. Perşembe günü 4 Temmuz olması ne­deniyle ABD piyasaları kapa­lı olacak. Hafta ortasına gelen tatil nedeniyle likiditenin za­yıf olacağı bir haftada volatili­tenin yüksek olması beklene­bilir.

Haziran ayı içinde piya­sa yumuşak iniş senaryolarını fiyatlarken 10 yıllık ABD tah­vilinde %4,20 seviyesine ka­dar geri çekilse de ayı 4,30- 4,35 bandında tamamladı. Temmuz ayı için piyasa dos­tu veri akışları gelmesi duru­munda tahvil faizinin yeniden 4,20 seviyesinin altına indir­mesi ve 4,00/4,10 bandını he­deflemesi beklenebilir. Ter­si bir durumda ise 4,50% tek­rar potada olacaktır. Başkan Powell’ın 9 Temmuz’da sena­tonun bankacılık komitesinde yapacağı konuşma ve 11 Tem­muz’da açıklanacak ABD enf­lasyonu piyasanın ana belirle­yicisi olacak.

Piyasalarda yılın ilk yarısı sonrası beklentiler

Piyasanın dinamosu %155’lik performansıyla Nvi­dea öncülünde yaşanan yapay zeka rallisi oldu. SP500’ün performansı %15’de kalırken yükselişinin üçte biri bu his­seden geldi. Neredeyse geri kalan performans da muhte­şem yediliden geldi. Muhte­şem 7’li olarak adlandırdığı­mız Apple, Microsoft, Nvidea, Amazon, Meta, Alphabet ve Tesla’nın toplam piyasa de­ğeri artışı bu yıl başından bu yana 3,6 trilyon dolar olur­ken son 18 aydaki piyasa de­ğeri artışı 8,3 trilyon dolar ol­du.

Aynı zamanda MSCI dün­ya endeksi, yılbaşından bu yana %11’lik performans ser­gileyebildi. Görüldüğü üze­re bu sınırlı sayıda hisse kay­naklı yükselişler geçtiğimiz 50 yıllık dönemde yaşandı. Buna benzer dönemlerde ne­ler oldu bi göz atalım ister­seniz. 1970’lerde nifty-fifthy dediğimiz o dönemin popular hisselerinden oluşan yakla­şık 40-50 hissenin piyasa de­ğeri SP500’ün piyasa değeri­nin %61’ini oluşturmuştu. O dönemde OPEC ambargosuy­la piyasalarda yüksek enflas­yonist bir dönemden görül­müş, peşinden de ciddi bir çö­küş yaşanmıştı. Benzer hikaye 2000’lerin başında dot.com krizi dediğimiz dönem önce­si de izlemiştik.

O zamanda teknoloji değişiminin getirdi­ği süreçte 40-50 hissenin pi­yasa değeri toplamı SP500’ün %56’sını oluşturmuş peşin­den de balon patlamıştı. Pan­demi sonrasında likidite bol­luğu ve enflasyon etkisiyle piyasalarda oluşan yükseliş hareketinde yükselişin geniş tabana yayılamadığı, muhte­şem 7’li öncülüğünde gene 50 hissenin, SP500’ün %56 pi­yasa değerini oluşturduğunu görüyoruz. % 60 sınırına yak­laştıkça acaba tarih tekerrür eder mi sorusunun sıkça so­rulduğunu göreceğiz.

Piyasada yükseliş sürer mi?

1944’den bu yana yapılan hesaplamalara göre yılın ilk yarısını artıda kapatan piya­salarda, yılın geri kalanında da %86 ihtimalle yılı yükseliş­le tamamladığını görülmek­te. Piyasanın gidişatını tabiki makro veriler, ABD seçimle­ri ve Fed’in faiz indirimlerini ne kadar yapabileceğine bağlı olacağını belirtelim.

İki kritik viraj

2024 son çeyreği ve 2025’in ilk çeyreği oldukça (yukarıda anlattığım piyasa kompozis­yonuna bağlı olarak) dikkat­li olunması gereken bir döne­me işaret ediyor olabilir. Korku endeksi olarak da adlandırılan VIX vadelilere baktığımızda seçime doğru (Kasım) risk al­gısının yükseldiğini, 2025 ilk çeyreğinde son bir yılın en yük­seğine çıkması beklendiği gö­rülmekte. Son yükselişi getiren AI rallisi merkezi Nasdaq’da 12 aylık dönem için F/K bek­lentisi 20 çarpandan 26 çar­pana çıkmış durumda. Piyasa­nın bundan sonra devamı için Fed’in atacağı adımlar daha da ön plana çıktı. Yıla başlarken bu sene için piyasanın beklen­tisi Fed’in 160 baz puan faiz indireceği yönündeydi. Ancak geldiğimiz nokta 1 belki 2 faiz indirimi o da belki durumunda.

Eylül’de faiz iner mi?

1990’lardan bu yana ABD’de 6 faiz artırım ve 5 indirim döngüsü yaşandı. Faizler tepe yaptıktan sonra 1995’ döngü­sünde 5 ay sonra, 2000/2018 döngülerinde 8 ay sonra 2006/2007 döngüsünde 15 ay ve 1997/98 döngüsünde 18 ay sonra faiz indirmek duru­munda kalmış. Son faiz artı­şının sonundan bu yana 12 ay geçmiş vaziyette. Yani tarihi veriler 3-6 ay içinde bir faiz indirimi ihtimalinin şaşırtı­cı olmamasına işaret etmekte.

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