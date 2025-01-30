TEMSA, geleceğin liderlerini yetiştirecek

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamındaki 9 ve 10’uncu Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Adana’da açtı. TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi, mobilite teknolojilerinde geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor. Merkez, İlk yılda 3 bin 750, üç yılda ise 11 bin 250 öğrenciye ulaşılacak.

Sabancı, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamın­daki 9 ve 10’uncu, 2025 yılındaki ilk Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Adana’da açtı. Mer­kez, mobilite çözümleri alanın­da farklı disip­linlerde eğitim gören üniversi­te öğrencilerine staj ve iş bulma gibi olanakların yanı sıra, start-up’lar ve yatı­rımcılarla bu­luşma imkânı sağlayacak. İlk yılda 3 bin 750, üç yılda ise 11 bin 250 öğrenci­ye ulaşılacak.

Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cev­det Alemdar, gençlere güven­menin, gençlerin arkasında durmanın Sabancı’nın en bü­yük değerlerinden biri olduğu­nun altını çizdi. Alemdar, şunla­rı söyledi: “Gençlerimizin müt­hiş bir potansiyeli var.

Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için, Sabancı Gençlik Seferber­liği’ni hayata geçirdik ve dedik ki: ‘Beyin göçünü beyin gücüne dönüştüreceğiz’. Bu doğrultu­da Sabancı’nın 100’üncü yılın­daki ilk Teknoloji ve Etki Mer­kezi’ni Adana’da açıyoruz. Hı­zın bu kadar önemli olduğu bir dünyada, 8 ayda 10 merkez aça­bilmek, bizim bu seferberliğe nasıl bir tutkuyla bağlı olduğu­muzun çok net bir göstergesi. Bu merkezlerimiz­le Sabancı’nın tüm teknoloji altyapı­sını, bilgi biriki­mini gençlerimize ve akademisyen­lerimize açıyoruz.

Mobilite çözümle­ri dediğimiz alan, bugün dünyada en büyük dönüşümle­rin çıkış noktasını oluşturuyor. TEM­SA Teknoloji ve Et­ki Merkezi’mizde­ki programlardan yararlanan gençlerimizin ve akademisyen­lerimizin, dünyanın yaşadığı bu mobilite dönüşümünde, ülke­mize çok büyük katkı sağlaya­cağına eminim.”

Mobilite odaklı teknolojiyi gençlerle geliştireceğiz

TEMSA’nın Türkiye ile dün­ya arasında bir üretim ve ino­vasyon köprüsü kurduğunu vurgulayan TEMSA Ceo’su Ev­ren Güzel ise, elektrikli araç­lar, batarya teknolojiler ve akıl­lı çözümlerle mobilitenin ge­leceğinde söz sahibi bir şirket olduklarını söyledi. Teknoloji ve Etki Merkezi’nde bu liderliği daha da pekiştireceklerini be­lirterek, merkezin önemini şöy­le anlattı: “TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi, yalnızca TEMSA için değil, Türkiye’nin teknoloji ve sanayi ekosistemi için de bir dönüm noktası olacak.

Burayı, alışılmış bir Ar-Ge merkezinin ötesinde, inovasyonu yaşam tarzı haline getiren bir plat­form olarak tasarladık. Genç mühendislerimizin ve araştır­macılarımızın hayallerini ger­çeğe dönüştürebileceği bir alan yarattık. Burada üniversiteler, start-up’lar, sanayi kuruluşla­rı ve genç yeteneklerin bir ara­ya gelerek ortak projeler geliş­tirebileceği, geleceğin mobili­te çözümlerine şekil vereceği bir ekosistem hayata geçecek.

Gençler hayallerinin peşinde süratle koşarken, bilgiye hız­lı ve güvenli erişimlerini sağ­layarak daha yaratıcı, girişken ve inovatif olmaları için önleri­ni açacağız. Nasıl ki yıllar önce Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü, Avrupa’nın ilk şe­hirler arası elektrikli otobüsü­nü Adana’da ürettiysek, bu mer­kezle birlikte sürdürülebilirlik ve mobilite odaklı daha birçok yeni teknolojiyi de burada, Ada­na’da, gençlerimizle birlikte ge­liştirmeye odaklanacağız.”

3 yılda 30 bin gence ulaşılacak

Sabancı Topluluğu şirket­lerinin faaliyet gösterdiği şe­hirlerde Sabancı Gönüllüle­rinin desteğiyle hayata geçiri­len Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri’ne, 18-34 yaş ara­sındaki gençler başvurabili­yor. Proje kapsamında 3 yıl­lık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversi­tede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşıl­ması hedefleniyor.

Bu mer­kezlerle gençlere fikirleri­ni geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosis­tem yaratılmak; sürdürülebi­lirlik ve sosyal etki yaratacak girişimcilerin desteklenme­si ve yeni nesil liderlik yet­kinliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

10 bin araç kapasitesi

Yılda tek vardiyada 10 bin araç üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten Evren Güzel, "Kurulduğumuz günden bu yana geçen 20 yılda 139 bin araç ürettik. Yine bu sürede 70 ülkeye 17 bin araç ihraç ettik. Bu kapsamda gelecek için çözümler geliştiriyoruz. Bugüne kadar şu anda portföyümüzde 9 adet hidrojenli olmak üzere 0 emisyonunu araçlarımız var.

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otobüsünü biz ürettik. Aynı zamanda Avrupa'nın ilk şehirlerarası elektrikli otobüsünü, onunla beraber elektrikli hafif ticari kamyonunu ürettik. Elektrikli kargo bisikletimizde de farklı sıfır emisyon çözümler üretmeye devam ediyoruz. Teknolojimizle birlikte farklı alanda mobilite alanında elektrikli yolculuğa öncülük yapıyoruz" dedi.