TEMSA, geleceğin liderlerini yetiştirecek
Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamındaki 9 ve 10’uncu Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Adana’da açtı. TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi, mobilite teknolojilerinde geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor. Merkez, İlk yılda 3 bin 750, üç yılda ise 11 bin 250 öğrenciye ulaşılacak.
Sabancı, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamındaki 9 ve 10’uncu, 2025 yılındaki ilk Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Adana’da açtı. Merkez, mobilite çözümleri alanında farklı disiplinlerde eğitim gören üniversite öğrencilerine staj ve iş bulma gibi olanakların yanı sıra, start-up’lar ve yatırımcılarla buluşma imkânı sağlayacak. İlk yılda 3 bin 750, üç yılda ise 11 bin 250 öğrenciye ulaşılacak.
Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, gençlere güvenmenin, gençlerin arkasında durmanın Sabancı’nın en büyük değerlerinden biri olduğunun altını çizdi. Alemdar, şunları söyledi: “Gençlerimizin müthiş bir potansiyeli var.
Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için, Sabancı Gençlik Seferberliği’ni hayata geçirdik ve dedik ki: ‘Beyin göçünü beyin gücüne dönüştüreceğiz’. Bu doğrultuda Sabancı’nın 100’üncü yılındaki ilk Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Adana’da açıyoruz. Hızın bu kadar önemli olduğu bir dünyada, 8 ayda 10 merkez açabilmek, bizim bu seferberliğe nasıl bir tutkuyla bağlı olduğumuzun çok net bir göstergesi. Bu merkezlerimizle Sabancı’nın tüm teknoloji altyapısını, bilgi birikimini gençlerimize ve akademisyenlerimize açıyoruz.
Mobilite çözümleri dediğimiz alan, bugün dünyada en büyük dönüşümlerin çıkış noktasını oluşturuyor. TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi’mizdeki programlardan yararlanan gençlerimizin ve akademisyenlerimizin, dünyanın yaşadığı bu mobilite dönüşümünde, ülkemize çok büyük katkı sağlayacağına eminim.”
Mobilite odaklı teknolojiyi gençlerle geliştireceğiz
TEMSA’nın Türkiye ile dünya arasında bir üretim ve inovasyon köprüsü kurduğunu vurgulayan TEMSA Ceo’su Evren Güzel ise, elektrikli araçlar, batarya teknolojiler ve akıllı çözümlerle mobilitenin geleceğinde söz sahibi bir şirket olduklarını söyledi. Teknoloji ve Etki Merkezi’nde bu liderliği daha da pekiştireceklerini belirterek, merkezin önemini şöyle anlattı: “TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi, yalnızca TEMSA için değil, Türkiye’nin teknoloji ve sanayi ekosistemi için de bir dönüm noktası olacak.
Burayı, alışılmış bir Ar-Ge merkezinin ötesinde, inovasyonu yaşam tarzı haline getiren bir platform olarak tasarladık. Genç mühendislerimizin ve araştırmacılarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği bir alan yarattık. Burada üniversiteler, start-up’lar, sanayi kuruluşları ve genç yeteneklerin bir araya gelerek ortak projeler geliştirebileceği, geleceğin mobilite çözümlerine şekil vereceği bir ekosistem hayata geçecek.
Gençler hayallerinin peşinde süratle koşarken, bilgiye hızlı ve güvenli erişimlerini sağlayarak daha yaratıcı, girişken ve inovatif olmaları için önlerini açacağız. Nasıl ki yıllar önce Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü, Avrupa’nın ilk şehirler arası elektrikli otobüsünü Adana’da ürettiysek, bu merkezle birlikte sürdürülebilirlik ve mobilite odaklı daha birçok yeni teknolojiyi de burada, Adana’da, gençlerimizle birlikte geliştirmeye odaklanacağız.”
3 yılda 30 bin gence ulaşılacak
Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilen Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri’ne, 18-34 yaş arasındaki gençler başvurabiliyor. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.
Bu merkezlerle gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem yaratılmak; sürdürülebilirlik ve sosyal etki yaratacak girişimcilerin desteklenmesi ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
10 bin araç kapasitesi
Yılda tek vardiyada 10 bin araç üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten Evren Güzel, "Kurulduğumuz günden bu yana geçen 20 yılda 139 bin araç ürettik. Yine bu sürede 70 ülkeye 17 bin araç ihraç ettik. Bu kapsamda gelecek için çözümler geliştiriyoruz. Bugüne kadar şu anda portföyümüzde 9 adet hidrojenli olmak üzere 0 emisyonunu araçlarımız var.
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otobüsünü biz ürettik. Aynı zamanda Avrupa'nın ilk şehirlerarası elektrikli otobüsünü, onunla beraber elektrikli hafif ticari kamyonunu ürettik. Elektrikli kargo bisikletimizde de farklı sıfır emisyon çözümler üretmeye devam ediyoruz. Teknolojimizle birlikte farklı alanda mobilite alanında elektrikli yolculuğa öncülük yapıyoruz" dedi.