Tesla reklamı ve düşündürdükleri

Tesla sevenlerin ‘teknoloji tutkunu’, kalan otomobil markalarını sevenlerin ‘eski kafalı olarak’ yorumlandığı bir ortama doğru ilerlediğimizi düşünüyorum.

Geçtiğimiz hafta açıklamalarıyla bir kez daha takdirimi kazanan Musk’ın yeni çılgınlığı Cybertruck; farklı özellikleri, mimarisi, tuhaf tasarımı ve özellikle Amerikalıların çok mutlu olacağı kurşun geçirmez özelliklerini sergilediği bir tanıtımla dünyaya ‘merhaba’ dedi. Otomotiv sektörü üzerinde reklamcılık konusunda tez yazmış biri olarak Cybertruck reklamının çok konuşulacağını, yine yeni tezlere tıpkı VW TSI motorun kurbağalı reklamı gibi gireceğini düşünüyorum.

Reklamda kullanılanın Porsche olması da manidar. Önce Porsche’yi geçen ardından sahnede çekicide gösterilen Porsche, hedefleme açısından çok kıymetli. Musk’ın otomotiv tarihine geçtiği de ortada. Bakalım Porsche herhangi bir cevap verecek mi? 845 HP’lik Cyberbeast karşısında 1500 HP’lik bir Mission X izleyeceğimizi sanmıyorum ama olsa fena olmaz. ‘Tesla ile ilgili modelin tasarımını beğenmiyorum ama teknolojisini beğeniyorum’ gibi bir twit de atmıştım ufak çaplı bir linçlenme yaşadım sanırım.

Tekrar ediyorum Tesla sevenlerin kendini atom parçalıyormuş gibi kabarmasının da diğer geleneksel markaları sevenlerin Tesla sevenlere “Play Station seven” gözüyle bakmasının da dönemi geçecek. Elbet Tesla da tasarımı güzel, -ki bence Türkiye’de satılmayan Model 3 oldukça şıkotomobiller üretecektir.