Ticaret Bakanı’ndan enflasyon formülü…

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz hafta yaptığımız sohbette, gıda enflasyonu ve verimlilik için, “Üretici ile tüketici arasındaki yolu kısaltmalıyız” dedi…

41 yıllık üretici olarak, “Bunun yolu üretici kooperatifçiliğini geliştirmek.” diye adres de gösterdi…

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Gelişmiş ülkeler, bu sistemle geliştirdi üreten/geliştiren sektörlerini…

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Örneğin balıkçılık: Japonya ve ABD’de kooperatifler aracılığı ile büyüyor… İnsanlar, el ele üretiyor…

Problemleri “birlikte” çözüyor… Gerektiğinde kendisini cezalandırıyor, “gelecek için” bir/iki sezon balık avlamıyor… Doğanın yasasına da, yazılı yasalara da saygı duyup ‘harfiyen’ uyguluyor…

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Hollanda’da meyve-sebze üretimini ve pazarlamasını, pazarın yüzde 95’ini elinde bulunduran 15 kooperatif yürütüyor…

Eğitim, arz, talep, üretim, planlama, ihracat, maliyet kalemlerindeki olası sorunlar, elbirliğiyle çözülüyor… Çiftçi kendini güvende hissediyor ve bu sayede daha iyisini üretmeye odaklanabiliyor…

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Almanya’da REWE; Japonya’da Nippon; ABD’de Farm gibi milyar dolarlık “binlerce şirketin”, “kooperatifçilik”/”birliktelik” sayesinde bu seviyeye geldiği biliniyor…

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Fazla veren Çin ekonomisinin temelini kooperatiflerin oluşturduğu görülüyor…

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(Vergi artışları ve hammadde zamlarının tetikleyeceği üretimsizlik/verimsizlik/moralsizlik/kayıt dışını önleyebilmek için “gerçek üreticiye kazandıran kooperatifçilik” gibi modelleri geliştirmemiz gerekiyor…)

VELHASIL…

Geleneğinde halayı/horonu/barı, “el ele/kol kola vererek”, “birbirine tutunarak” büyütmek olan bir toplumuz… Buna rağmen, neden tarımda/sanayide “kooperatifler” büyütmedik/büyütemiyoruz?… Neden “bencillik kültürünü” büyütüyoruz?…

Ve sonuçta birçok alanda küçük azınlıklara kazandırıp, üretici/tüketici/ekonomiye kaybettiriyoruz…

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Kooperatifçilik/verimlilik kültürünü edinebilmemiz için kendine/birbirine/ ekosisteme güven, çabalayana/alanda ter dökene saygı/övgü/ödül gerekiyor…