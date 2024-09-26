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TL, döviz, enflasyon hikayesi…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Aronya…

Üretimi için bol su gerekiyor…

Soğuk algınlığına iyi geldiği için Ku­zey Amerika’da bolca üretilip, tüketili­yor…

***

Türkiye’de de ciddi reklamı yapıldı…

Kellikten (!) tansiyona, bağışıklıktan boy uzatmaya (!) “her derde deva” bir bitki olduğu anlatıldı…

***

Çiftçilerimize de yönlendirme yapıl­dı…

Hatta:

Bursa Büyükşehir Belediyesi 5 yıl ön­ce tohumunu dağıttı…

***

Tohum beleş; ekimi/bakımı kolaydı…

Bazı çiftçiler “verilen yüksek eği­tim ve edindirilen kültürün getiri­siyle(!)” bu şansı kaçırmadı…

***

Sonuç:

İklimi ve bereketli toprakları sayesin­de, “taş eksen, meyve/sebze verecek” Bursa’da…

Aronya tohumları da ekildi…

VELHASIL

5 yıl önce ekilen onlarca dönüm arazi, bu yıl ürün verdi…

Çiftçi:

“Devletimiz pazar bulsun, ürünü satamıyoruz!” diyor şimdi…

***

“TL neden değersizleşi­yor?”, “Enflasyon/döviz neden yükseliyor?; “Neden açık veri­yoruz?”, “Neden sürekli krizler yaşıyoruz?” gibi sorular soru­yoruz ya…

Her şeyi anlatıyor Aronya!

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