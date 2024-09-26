TL, döviz, enflasyon hikayesi…
Aronya…
Üretimi için bol su gerekiyor…
Soğuk algınlığına iyi geldiği için Kuzey Amerika’da bolca üretilip, tüketiliyor…
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Türkiye’de de ciddi reklamı yapıldı…
Kellikten (!) tansiyona, bağışıklıktan boy uzatmaya (!) “her derde deva” bir bitki olduğu anlatıldı…
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Çiftçilerimize de yönlendirme yapıldı…
Hatta:
Bursa Büyükşehir Belediyesi 5 yıl önce tohumunu dağıttı…
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Tohum beleş; ekimi/bakımı kolaydı…
Bazı çiftçiler “verilen yüksek eğitim ve edindirilen kültürün getirisiyle(!)” bu şansı kaçırmadı…
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Sonuç:
İklimi ve bereketli toprakları sayesinde, “taş eksen, meyve/sebze verecek” Bursa’da…
Aronya tohumları da ekildi…
VELHASIL
5 yıl önce ekilen onlarca dönüm arazi, bu yıl ürün verdi…
Çiftçi:
“Devletimiz pazar bulsun, ürünü satamıyoruz!” diyor şimdi…
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“TL neden değersizleşiyor?”, “Enflasyon/döviz neden yükseliyor?; “Neden açık veriyoruz?”, “Neden sürekli krizler yaşıyoruz?” gibi sorular soruyoruz ya…
Her şeyi anlatıyor Aronya!