Toksik iş ortamını nasıl tanırsınız?

Günümüz iş dünyasında yaşanan stres ve baskı, sadece sıradan iş stresi olmaktan çıkıp hayat kalitemizi belirlemeye başlıyor. İş yerlerindeki toksik atmosferler, sürekli çatışma, baskı ve olumsuzlukların hüküm sürdüğü ortamları ifade eder.

Bu noktada çalışanlar, uyumsuzluğun pençesinde günlerini heba eder hale gelebilir. Bu durumun sadece sağlık üzerinde değil, aynı zamanda iş yerinde verimlilik üzerinde ciddi sonuçları vardır. Mercer Marsh Benefits'ın gerçekleştirdiği 'Health on Demand” araştırması toksik iş ortamlarının çalışan memnuniyeti ve iş devamlılığı üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Avrupa genelinde yapılan bu araştırmada, çalışanların neredeyse yarısı (yüzde 47) günlük yaşamlarında stres altında olduklarını ifade ediyor. Çalışanların yüzde 54’ü çalışma baskısının, yüzde 37’si toksik çalışma kültürünün ve yüzde 34’ü iş güvenliği eksikliği ve kötü liderliğin tükenmişlik riskini artırdığının farkında. Toksik iş ortamları, bireylerin sağlık ve refahını derinden etkileyerek iş tatminini düşürüyor. Araştırma sonuçları, işverenlerin yan hak stratejilerine daha değer odaklı bir yaklaşım benimsemelerinin önemine dikkat çekiyor.

Mercer Marsh Benefits Türkiye İş Geliştirme Lideri Fuat Ünal, konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getiriyor: "Çalışanların işverenleri tarafından önemsendiklerini hissetmeleri sağlıklı bir çalışma kültürünün yaratılması için kritik öneme sahip.

İşverenler, maaş ve sosyal adalet gibi konularda çalışanlarını desteklemeli ve wellbeing'i işin temel bir parçası olarak görmeliler. Böylece çalışanlar, sağlık hizmetlerine ve yan haklara kolayca erişebilme konusunda güven kazanır ve iş yerindeki olumsuz etkileri daha etkin bir şekilde aşabilirler." Toksik iş ortamı, sadece çalışanların ruh sağlığını değil, aynı zamanda işyerindeki verimliliği de olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle işverenlerin sağlıklı bir çalışma ortamı yaratma ve çalışanlarının ihtiyaçlarını anlama konusuna özel önem vermeleri gerekiyor. Unutmayalım ki, bir işin değeri, sadece finansal getirisinde değil, çalışanların sağlık ve mutluluğuna verilen değerde de yatıyor. Toksik bir iş ortamını tanımak oldukça önemli. Toksik iş yeri, çalışanların arasında kişisel çatışmaların yoğun olduğu ofis ortamlarına işaret eder.

Lund Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, son 20 yılda toksik iş ortamlarının artan depresyon, madde kullanımı ve diğer sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koyuyor. Toksik bir iş yeri ortamında olduğunuzu gösteren bazı belirtiler şunlar olabilir: Fikirlerinizi paylaştığınızda kimse umursamıyor gibi hissedebilirsiniz. İş yeriniz sürekli negatif veya dedikoduya dayalı konuşmalarla doluysa güvensizlik hissi oluşturabilir.

Sözlerinizin çarpıtılacağı veya kişisel yaşamınızın paylaşılacağından endişe edebilirsiniz. Kuralların sadece bazı çalışanlara uygulandığı hissini taşıyabilirsiniz. Sadece kendi çıkarlarına odaklanan, empati eksikliği olan liderlerle çalışıyor olabilirsiniz. Sürdürülemez iş yükleri, kişisel bir yaşam ve diğer ilgi alanları için zaman bırakmaz.

Ne yapabilirsiniz?

Toksik bir iş yeri ortamının sağlığınıza zarar verdiğini kabul etmek önemli. Ancak bu durumda ne yapabilirsiniz? İşte bazı öneriler: Olumsuz konuşmalardan kaçının: Üzüntülerinizi bazen paylaşmanız normaldir, ancak sürekli şikayet etmek veya negatif stresi işe taşımak sorunu daha da kötüleştirebilir.

Daha hafif konular hakkında konuşarak dinamikleri değiştirmeyi deneyin. Farkındalığı artırın: İrrasyonel düşüncelerinizle mantıklı düşünceler arasında "nefes alabilirseniz" çatışmayı daha iyi yönetebilirsiniz. Öfkeyle veya mantıksızlıkla gelen biriyle karşı karşıya olmanız gerektiğinde onun seviyesine inmek zorunda değilsiniz.

Eğer toksik bir iş yeri ortamıyla başa çıkmakta zorlanıyorsanız dış yardım almayı düşünebilirsiniz. Kendinize destek aramaktan çekinmeyin. Bazen işi bırakmak veya farklı bir departmana geçmek en iyi seçenek olabilir. Unutmayın ancak mutlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı hayatınıza olumlu etkiler sağlayabilir.