Torba Kanun teklifinde vergisel düzenlemeler

Sevgili okurlar 24.11.2023 tarihinde TBMM Başkanlığına 80 maddelik “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” teklifi sunulmuş olup teklifin genel gerekçesi; “Ekonomik Program Hedeflerinin Gerçekleştirilmesine Katkı Sağlamak” olarak belirtilmiş bulunmaktadır.

Yine kanunun genel gerekçesinde teklifle bazı vergisel düzenlemelerin yapılmasının amaçlandığı ve yılsonunda süresi bitecek bazı düzenlemelerin sürelerinin uzatılmasının önerildiği belirtilmiştir. Söz konusu kanun teklifinde yer alan vergisel düzenlemeleri ana hatları ile ele almaya çalışacağız.

Kanun teklifinde gelir vergisi ve Kurumlar Vergisi’ne yönelik düzenlemeler

-Gelir Vergisi Kanunu’nun 20/B maddesinde düzenlenmiş olan Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasının kapsamı genişletilmiştir.

-Kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yansı, bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az %50’ sine sahip olunması ve kâr payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla gelir vergisinden istisna edilmektedir.

-İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere bu faaliyetten elde edilen hasılatın binde 5 i oranında götürü olarak hesapladıkları giderlerin indirimi kaldırılmaktadır.

- Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançlara uygulanan %50 indirimin, kazancın tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla %80 olarak uygulanması öngörülmektedir.

-Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 72. maddesinde yer alan sporculara yapılan ödemelerden yapılacak olan tevkifatı düzenleyen ve 31.12.2023 tarihinde sona erecek olan düzenleme 31.12.2028 tarihine uzatılmaktadır.

- Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 76. maddesinde yer alan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan ve 31/12/2023 tarihinde sona erecek olan istisna 31.12.2028 tarihine uzatılmaktadır.

-Banka ve Finansal Kurumların 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapacakları enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak kar veya zararlarını kazancın tespitinde dikkate alınmaması öngörülmektedir.

- Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30/6/2024 tarihine kadar uzatılmaktadır.

-Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracattan elde ettikleri kazançlar için de 5 puanlık indirimden faydalanmaları sağlanmaktadır.

-Türkiye’de bulunmayan yabancı kurumlara iştirak eden kurumlara, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 50’ sine sahip olunması ve elde edilen kazancın kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması şartıyla iştirak kazancı istisnasının %50 oranında uygulanması sağlanmaktadır.