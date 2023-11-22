Trendyol’un 3 yıllık hedefi 10 milyar dolar ihracat

2022 yılından bu yana 51 binden fazla satıcının ihracat yaptığı Trendyol, gelecek yıl 2 milyar dolar, 2026’da ise 10 milyar dolar ihracat hedefliyor. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “ Ticaret Bakanlığı 2030 yılında e - ihracat rakamını yüzde 10’a çıkarma hedefini açıkladı. Bizim hedefimiz de 300 bin satıcımızı yurtdışı pazarlarla buluşturmak” dedi.

Trendyol, Almanya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerindeki faaliyetleri ile önümüzdeki 3 yılda 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyor. Trendyol, 2022 yılı başından bu yana 51 binden fazla satıcısının ihracat yapmasına aracılık ederken bu satıcılardan 42 bini ilk kez ihracat yaptı. Trendyol satıcıları 2 yıllık süreçte yurtdışına 37 milyondan fazla ürün sattı.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Almanya-Türkiye Dostluk Maçı’nda A Millileri tribünden desteklemek için Berlin’de basın mensupları ile bir araya geldi. Çağlayan Çetin, “Bugün baktığımızda ülkemizde e-ihracatın toplam ihracat içinden aldığı pay yaklaşık olarak yüzde 1 olarak hesaplanıyor.

Ticaret Bakanlığı’mız bu rakamı 2030 yılında yüzde 10’a çıkarma hedefini açıkladı. Biz de bu hedefe katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Sadece iki yılda 42 bin satıcımızın ilk kez ihracat yapmasını sağladık. 300 bin satıcımızı yurtdışı pazarlarla buluşturarak gelecek yıl 2 milyar dolar, 2026’da ise 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Sırada Balkan ülkeleri var

‘Trendyol.com/de’nin yanı sıra İngilizce konuşulan ülkelerdeki müşterilerimize özel açtığımız trendyol.com/en sitesi üzerinden Türk üreticileri Avrupa’nın 27 ülkesiyle buluşturuyoruz” diyen Çetin şunları söyledi: “Ayrıca bugün tamamı Türkiye’de üretilen ürünler, Azerbaycan’dan Körfez ülkelerine çok geniş bir coğrafyada kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

Buna ek olarak, 100’ü aşkın global e-ticaret platformu aracılığıyla da yerli üreticileri farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyoruz. Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar Türk ürünleri için büyük potansiyel taşıyor.

Buralarda Türk ürünlerinin kalitesi biliniyor. Ayrıca pazara yakınlığımız ile de müşterilere hızlı bir şekilde ürünlerini teslim edebilecek noktadayız. Yılbaşından sonra da Balkan pazarına açılacağız.” En çok mikro ihracatçının İstanbul, Ankara ve İzmir’de olduğunu kaydeden Çağlayan Çetin, “Bu 3 büyük ili sırasıyla Bursa, Antalya, Adana, Konya ve Kayseri takip ediyor. Bizim için asıl sevindirici olan konu ise 81 ilin tamamında mikro ihracat yapan Trendyol satıcısı bulunuyor.

Yılın hemen başında asrın felaketi olarak tanımladığımız çok acı bir deprem gerçeği ile yüz yüze kaldık. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bölgedeki satıcılarımızı da yurtdışı pazarlara taşıyacağımızı belirtmiştik. 51 bin ihracat yapan satıcımızın yaklaşık yedi bini depremden etkilenen satıcılarımızdan oluşuyor. Burada da hedefimiz bu 11 ildeki en az 35 bin satıcımızı ihracat yapar hale getirmek” diye konuştu.

Körfez’e 2 ayda 2 milyon ürün sattı

Yakın zamanda Körfez ülkelerinde faaliyete başladıklarını hatırlatan Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan da, “Körfez ülkelerinde 19 Eylül’de faaliyete başladık. Bu iki aylık süreçte yaklaşık 2 milyon adet ‘Made in Türkiye’ etiketli ürün satıldı. Şimdi de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da pazar yeri modeline geçtik. Satıcılarımızın satıcı paneli üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesi yeterli oluyor.

Daha önce hiç ihracat yapmamış firmaların ilk ihracatlarında tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken, Trendyol olarak bu süreci de biz üstleniyoruz. Mikro ihracata izin veren satıcılarımızın vergi kimlik numaralarını (VKN) Ticaret Bakanlığı’nın gümrük sistemine yükleyerek, zaman tasarrufu yapmalarını sağlıyoruz” dedi.

Trendyol Express yurtdışına açılıyor

Ekim ayında 5 binden fazla satıcısını Körfez ülkelerine satış yapar hale getirdiklerini anlatan Erdem İnan, “E- ticaret için çok önemli bir dönem olan Kasım kampanyalarında satıcılarımızı sadece Türkiye ile sınırlamıyoruz. Artık Trendyol olarak, Kasım kampanyalarını yurtdışına taşıdık.

7-12 Kasım Süper Alışveriş Günleri kampanyamız süresince 30 milyondan fazla ürün satıldı. 400 binden fazla iş ortağımız bu kampanyalara katıldı. Bunların 45 bine yakını bu 6 günlük kampanya döneminde ihracat yaptı. Bu dönemde yurtdışındaki 2.5 milyon müşterimiz Trendyol’dan alışveriş yaptılar. Yurtdışına satılan ürün sayısı 3 milyonu aştı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde tüm uygulamalar arasında en çok indirilen uygulama Trendyol oldu.

Kendi lojistik şirketimiz Trendyol Express’i de yurtdışına taşımaya başladık. Trendyol Express bünyesindeki taşıyıcı iş ortaklarımız geçtiğimiz hafta Azerbaycan’da ilk teslimatlarını yaptılar. 2024’te Trendyol Express International operasyonumuzu Körfez ülkelerine de bölgedeki partnerlerle yapılacak işbirlikleriyle taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Körfez pazarları için 3 milyar dolar yatırım

2022 sonunda açıkladıkları 5 yılda 5 milyar dolarlık yatırım planlarının 1 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirdiklerini ifade eden Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Yatırım programımızı uygulamaya devam ediyoruz. Sadece Ortadoğu pazarları için 3 milyar dolar yatırım yapacağız.

Bu yatırımlar ağırlık olarak pazarlama, lojistik ve teknoloji alanında olacak” dedi. Çetin sözlerine şöyle devam etti “Müşterilere daha hızlı teslimat gerçekleştirebilmek için İstanbul Havalimanı yanındaki (IGA) e-ihracat merkezi yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Bu merkez ile yakın coğrafyayı kapsayan lojistik ağımızı kurmayı hedefliyoruz. Bu operasyon merkezimizin uzun vadede e-ihracata büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aynı zamanda Ankara’da da bir de e-ticaret operasyon merkezi yatırımımız var. Bu merkez sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük e-ticaret operasyon ve aktarma merkezlerinden birisi olacak.”

Spor desteklerine Futbol Milli Takımları ile başladı

Spora ilk desteklerini 2021 yılında Futbol Milli Takımları’nın resmi sponsoru olarak verdiklerini anlatan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Türk sporunun gelişmesine ve sporcuların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve Erkek Milli Takımlarının da resmi sponsorluğunu üstlendik. Bunu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) resmi sponsorluğu izledi.

O dönemde Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil eden, güreşte Taha Akgül ve Evin Demirhan, tekvandoda Nur Tatar, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan ve boksta Busenaz Sürmeneli’nin bu önemli yolculuklarında yanlarında olduk. Önceki yıl da Voleybol Milli Takımları’mızın ana sponsorluğunu üstlendik.

Bu desteğimiz Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye’de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Türkiye’nin 30 ilindeki TVF Fabrika Voleybol Okulları’nı da kapsıyor. Bildiğiniz üzere bu yıl da Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsoru olduk. Buna ek olarak Trendyol Yemek ile de deprem sonrası ligden çekilen Atakaş Hatayspor forma göğüs, Gaziantep Futbol Kulübü’nün ise forma sırt sponsoru olarak futbola destek veriyoruz” diye konuştu.