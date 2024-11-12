Trump 2.0 dönemi ve piyasalar
Trump 2.0 dönemi, piyasalar üzerinde karmaşık ve çok yönlü etkiler yaratabilecek bir dizi ekonomik ve politik faktörü beraberinde getiriyor. Trump’ın yeniden seçilmesi sonrasında borsalarda görülen yükselişin arkasındaki temel dinamikler; ticaret politikaları, vergi planları ve göçmen politikalarının ABD ekonomisi üzerindeki potansiyel etkileriyle şekilleniyor.
1.Ticaret politikaları ve gümrük tarifeleri
Trump’ın ticaret politikaları kapsamında özellikle Çin’e yönelik gümrük tarifelerinde artışa gitmesi, enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir. Her yüzde 10’luk gümrük vergisi artışı, enflasyona yüzde 0,6-0,8 oranında ek yük getirebilir. Eğer bu politikalar genişletilir ve Çin’le olan ticaret engelleri artarsa, ABD ekonomisi üzerinde enflasyonist riskler yüzde 2 seviyelerine kadar çıkabilir. Ancak bu politikanın ekonomik büyüme üzerinde yüzde 1,1 civarında bir daralma yaratabileceği de öngörülüyor. Bu noktada, Fed’in faiz politikaları ve piyasa tepkileri belirleyici olacak.
2.Vergi planı
Trump 1.0 döneminde hayata geçirilen vergi indirimlerinin, özellikle işletmelerin kazançları üzerinde olumlu bir etkisi olmuştu. Vergi indirimi, gelirlerde yüzde 3,8’lik bir pozitif etki sağlarken, faiz giderlerinin etkisi nispeten sınırlı kaldı. Ancak vergi indiriminin enflasyon üzerinde yüzde 0,4 oranında bir yukarı yönlü baskı yaratabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla, bu tür mali politikaların büyümeye hafif bir olumlu katkısı olsa da enflasyon riskini artırabileceği söylenebilir.
3. Göçmen politikaları
Trump’ın sıkı göçmen politikalarının, büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri oldukça tartışmalı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve yasadışı göçmen girişinin durdurulması, uzun vadede iş gücü piyasasında azalma ve dolayısıyla büyümede yüzde 1,5 ila yüzde 8 oranında negatif bir etki yaratabilir. Ancak enflasyon üzerindeki etkisi, yüzde 1,5 civarında bir artış olarak öngörülüyor. Bu faktörler, iş gücü maliyetlerini yükselterek enflasyonu destekleyebilir ve aynı zamanda ekonomik büyümenin sınırlanmasına yol açabilir.
Önümüzdeki dönemde Fed politikaları ve piyasalar
Fed’in faiz politikası, Trump 2.0 döneminde ekonomik belirsizliklerin yönetilmesinde kilit rol oynayacak. Özellikle Fed’in bir sonraki faiz indiriminden sonra ara vermesi beklenirken, yüksek faiz ve güçlü dolar endeksi gelişen ülke para birimlerini baskı altında tutabilir. Bu durum, küresel borçlanma maliyetlerini artırabilir ve piyasalarda volatiliteye neden olabilir.
Sonuç olarak, Trump’ın yeni dönemi, kısa vadede borsalar için bir ralli ortamı sunsa da uzun vadede yüksek enflasyon ve düşük büyüme riski nedeniyle dengeleri zorlayabilir.