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Trump 2.0 dönemi ve piyasalar

Cenk AKYOLDAŞ
Cenk AKYOLDAŞ PİYASA DİNAMİKLERİ [email protected]

Trump 2.0 dönemi, piyasa­lar üzerinde karmaşık ve çok yönlü etkiler yaratabile­cek bir dizi ekonomik ve poli­tik faktörü beraberinde geti­riyor. Trump’ın yeniden seçil­mesi sonrasında borsalarda görülen yükselişin arkasın­daki temel dinamikler; ticaret politikaları, vergi planları ve göçmen politikalarının ABD ekonomisi üzerindeki potansiyel et­kileriyle şekilleniyor.

1.Ticaret politikaları ve gümrük tarifeleri

Trump’ın ticaret politikaları kap­samında özellikle Çin’e yönelik gümrük tarifelerinde artışa gitme­si, enflasyon üzerinde yukarı yön­lü bir baskı oluşturabilir. Her yüzde 10’luk gümrük vergisi artışı, enflas­yona yüzde 0,6-0,8 oranında ek yük getirebilir. Eğer bu politikalar geniş­letilir ve Çin’le olan ticaret engelle­ri artarsa, ABD ekonomisi üzerinde enflasyonist riskler yüzde 2 seviye­lerine kadar çıkabilir. Ancak bu poli­tikanın ekonomik büyüme üzerinde yüzde 1,1 civarında bir daralma yara­tabileceği de öngörülüyor. Bu nokta­da, Fed’in faiz politikaları ve piyasa tepkileri belirleyici olacak.

2.Vergi planı

Trump 1.0 döneminde hayata ge­çirilen vergi indirimlerinin, özellik­le işletmelerin kazançları üzerin­de olumlu bir etkisi olmuştu. Vergi indirimi, gelirlerde yüzde 3,8’lik bir pozitif etki sağlarken, faiz giderleri­nin etkisi nispeten sınırlı kaldı. An­cak vergi indiriminin enflasyon üze­rinde yüzde 0,4 oranında bir yukarı yönlü baskı yaratabileceği belirtili­yor. Dolayısıyla, bu tür mali politika­ların büyümeye hafif bir olumlu kat­kısı olsa da enflasyon riskini artıra­bileceği söylenebilir.

3. Göçmen politikaları

Trump’ın sıkı göçmen politika­larının, büyüme ve enflasyon üze­rindeki etkileri oldukça tartışmalı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve yasadışı göçmen girişinin durdu­rulması, uzun vadede iş gücü piya­sasında azalma ve dolayısıyla bü­yümede yüzde 1,5 ila yüzde 8 ora­nında negatif bir etki yaratabilir. Ancak enflasyon üzerindeki etkisi, yüzde 1,5 civarında bir artış olarak öngörülüyor. Bu faktörler, iş gücü maliyetlerini yükselterek enflasyo­nu destekleyebilir ve aynı zamanda ekonomik büyümenin sınırlanma­sına yol açabilir.

Önümüzdeki dönemde Fed politikaları ve piyasalar

Fed’in faiz politikası, Trump 2.0 döneminde ekonomik belirsizlik­lerin yönetilmesinde kilit rol oyna­yacak. Özellikle Fed’in bir sonraki faiz indiriminden sonra ara verme­si beklenirken, yüksek faiz ve güçlü dolar endeksi gelişen ülke para bi­rimlerini baskı altında tutabilir. Bu durum, küresel borçlanma maliyet­lerini artırabilir ve piyasalarda vola­tiliteye neden olabilir.

Sonuç olarak, Trump’ın yeni dö­nemi, kısa vadede borsalar için bir ralli ortamı sunsa da uzun vadede yüksek enflasyon ve düşük büyü­me riski nedeniyle dengeleri zorla­yabilir.

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