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Trump ekonomisi ve küresel etkileri

Cenk AKYOLDAŞ
Cenk AKYOLDAŞ PİYASA DİNAMİKLERİ [email protected]

ABD Başkanı Do­nald Trump’ın ikinci dönemi, tari­feler, hızlı politika değişiklikleri ve ko­rumacı ticaret yak­laşımlarıyla dikkat çekiyor. Trump’ın Meksika ve Kana­da’dan gelen mal­lara %25 oranında tarife 1 Şubat itiba­rıyla uygulama kararı, yalnız­ca Amerikan iş dünyasında değil, küresel ticaret dengele­rinde de önemli dalgalanma­lara neden oluyor.

Özellikle Çin ve diğer ülkeler için tarife düzenlemeleriyle ilgili açık­lamaların 1 şubat ve sonrası­na ertelenmesi piyasa etkileri merakla bekleniBu politika­ların uzun vadeli etkileri, yal­nızca ABD ekonomisiyle sı­nırlı kalmayacak; Türkiye gi­bi gelişmekte olan ülkeler de bu süreçten etkilenebilir.

Trump politikalarının küresel ekonomiye etkileri

1-Ticaret Savaşları ve Ko­rumacılık: Trump’ın “America First” politikasıyla korumacı ticaret önlemlerini genişletmesi, küresel ticaret akışlarını bozabilir.

Tarifeler: Çin, Meksika ve Kanada başta olmak üzere bü­yük ticaret ortaklarıyla geri­limlerin artması, ticaret savaş­larını yeniden tetikleyebilir.

Volatilite: Finansal piyasa­larda belirsizlik ve dalgalanma artabilir. ABD hisse senetleri, döviz ve tahvil piyasalarında görülen oynaklık, küresel piya­salara da yansıyabilir.

2-Enerji Politikaları: Trump’ın petrol ve gaz üretimini ar­tırma politikası, enerji fiyatla­rının dalgalanmaına yol açsa da ABD’nin stratejik rezervle­ri doldurmayası fiyatlarda aza­ğı yönlü riskleri sınırlandırı­yor. Olası Putin-Truöp görüş­mesinden yeni yaptırımların çıkması halinde bu da petrol fiyatları üzerinde yukarı yön­lü riskleri tetikletirken sınırlı bir band hareketinde kalması beklenebilir.Böylece ABD’nin enerji ihracatını artırması, kü­resel enerji piyasalarında re­kabeti kızıştırabilir.

3-Teknoloji ve Yenilik: Ya­pay zeka (AI) ve kripto pa­ra gibi yeniliklerin ön plana çıkması, küresel ekonomide üretkenlik ve büyüme fırsatla­rı yaratabilir. Ancak düzenle­me eksikliği, finansal riskleri artırabilir. Burada gelecek olan teşvik. Düzenleme ve deregü­lasyonlara göre piyasalar şe­killenecek

4-Küresel İzolasyon: ABD’nin artan izolasyonist politi­kaları, uluslararası iş birliği ve sermaye akışlarını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özel­likle gelişmekte olan piyasa­larda sermaye çıkışlarını hız­landırabilir. Özellikle güçlü dolar politikasının tamam mı devam mı kararı sonrası belir­leyici olacak

Trump politikalarının Türkiye’ye olası etkileri

1-Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler: Türkiye, ABD ile güçlü ticaret bağlarına sahip­tir. Ancak Trump’ın koruma­cı politikaları, Türkiye’nin ABD’ye ihracatını olumsuz etkileyebilir. Özellikle oto­motiv, tekstil ve makine sek­törleri risk altında. ABD’nin enerji üretimini artırması, Türkiye’nin enerji ithalatında fiyat avantajları yaratabilir. Ancak bu durum, enerji piya­salarında dalgalanmalar yara­tabilir.

2-Finansal Piyasalar: ABD’de faiz artırımı ve tahvil ge­tirilerindeki yükseliş, Türki­ye gibi gelişmekte olan piya­salarda sermaye çıkışlarına neden olabilir. Doların güç­lenmesi, Türkiye’nin döviz borçlanma maliyetlerini ar­tırabilir ve TL üzerinde baskı yaratabilir.

3-Yatırım ve Sermaye Akı­şı: ABD’nin izolasyon poli­tikaları, Türkiye’nin ABD’den doğrudan yabancı yatırım çekme potansiyelini sınırla­yabilir. Ancak Trump yöneti­minin Çin’e yönelik baskıla­rı, bazı Amerikan şirketlerini Türkiye gibi alternatif pazar­lara yönlendirebilir.

4-Teknoloji ve Yenilik: Ya­pay zeka ve kripto para gi­bi alanlarda Trump’ın yenilikçi yaklaşımları, Türkiye için fır­satlar yaratabilir. Ancak küresel düzenlemelerin yetersizliği, bu sektörlerde riskleri artırabilir.

2025’te izlenmesi gereken temalar

1-Gelir Eşitsizliği ve Top­lumsal Memnuniyet: Trump’ın politikaları, gelir eşitsizliğini daha da artırabi­lir. Türkiye gibi ülkelerde ben­zer sorunların çözümüne yö­nelik önlemler alınması gere­kebilir.

2-Enerji ve Doğal Gaz: ABD’nin enerji politika­ları, Türkiye’nin enerji itha­latında maliyet avantajları sağlayabilir. Ancak doğal gaz rekabeti ve fiyat artışları, özel­likle Avrupa ve Türkiye gibi it­halatçı ülkeler üzerinde baskı yaratabilir.

3-Küresel İzolasyon ve Je­opolitik Etkiler: ABD’nin artan izolasyonist politikaları, Türkiye’nin dış ticaret ve yatı­rım ilişkilerini yeniden şekil­lendirebilir.

4-Kripto Para ve Finansal Riskler: Kripto paraların düzenlenmesi konusunda yaşa­nan küresel belirsizlikler, Tür­kiye’nin finansal piyasalarında dalgalanmalara yol açabilir.

Özet ve sonuç

Trump’ın ikinci dönemi, hem ABD hem de küresel eko­nomi için önemli riskler ve fır­satlar barındırıyor.

ABD için: Ticaret savaşla­rı, korumacı politikalar ve hız­lı değişen öncelikler, Amerikan ekonomisini belirsiz bir yöne taşıyor. Burada enflasyon, is­tihdam verilerinin ABD borç­lanma piyasaları üzerindeki et­kileri temel senaryoyu belirle­yecek.

Türkiye için: ABD’nin po­litikaları, ticaret, enerji ve fi­nansal piyasalarda önemli et­kiler yaratabilir. Türkiye’nin bu dönemde daha esnek ticaret politikaları ve çeşitlendirilmiş bir ekonomik strateji benim­semesi kritik önem taşıyor.

Öneriler:

1-Türkiye, ABD ile ticaret ilişkilerini çeşitlendirmeli ve alternatif pazar arayışlarını hızlandırmalı.

2-Enerji ithalatında fiyat dalgalanmalarına kar­şı stratejik rezerv politikaları güçlendirilmelidir.

3-Kripto para ve teknoloji alanında küresel trendle­ri takip ederek, düzenleme­ler konusunda proaktif olun­malıdır.

Trump’ın politikaları, yal­nızca ekonomik büyümeyi de­ğil, aynı zamanda küresel ti­caret ve iş birliği dinamikleri­ni de yeniden şekillendirecek. Türkiye, bu süreçte belirsizlik­leri fırsata çevirmek için etkin bir strateji benimsemelidir.

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