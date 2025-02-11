Trump’ın tarifeler ile ilgili uygulamaları ve TCMB Enflasyon Raporu’nun piyasalar üzerinde etkileri

2025 yılına girerken, küresel ekonomi, ABD’nin ticaret politi­kaları, Çin’in enflasyon dinamikleri ve Türki­ye Cumhuriyet Mer­kez Bankası’nın (TC­MB) para politikaları gi­bi önemli gelişmelerin etkisi altında şekillen­mektedir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 gümrük vergisi uy­gulama kararı ve küresel tica­ret dengesizliklerine ilişkin sert söylemleri, yeni bir ticaret sa­vaşı dalgasının sinyallerini ver­mektedir.

Öte yandan, TCMB’nin 2025 yılı enflasyon tahminini yuka­rı yönlü revize etmesi, Türkiye ekonomisinin enflasyonla mü­cadelesinde zorlu bir sürecin de­vam ettiğini gösteriyor.

ABD’nin yeni ticaret politikaları ve küresel ekonomiye etkileri

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret politikalarında korumacı bir yaklaşımı sürdürerek çelik ve alüminyum ithalatına %25 ora­nında gümrük vergisi getireceği­ni duyurdu. Ayrıca, otomobil ti­caretine yönelik yeni tarifelerin gündeme gelebileceğini belirtti. Bu politikaların küresel ekonomi üzerindeki olası etkileri şu şekil­de özetlenebilir:

Küresel ticaret savaşları­nın şiddetlenmesi

-Avrupa Birliği (AB), Çin ve Ka­nada gibi büyük ticaret ortakları, misilleme olarak ABD’ye yönelik yeni tarifeler uygulayabilir.

-Çin’in ABD’ye yönelik ithalat tarifelerini artırması ve Avru­pa’nın Amerikan ürünlerine yö­nelik vergi politikalarını değiş­tirmesi beklenebilir.

-Küresel tedarik zincirlerinde bozulmalar yaşanabilir ve özel­likle otomotiv, teknoloji ve çelik sektörlerinde maliyetler artabi­lir.

2 ABD’de enflasyonist bas­kıların artması

-Çelik ve alüminyum gibi temel girdilere getirilen ek vergiler, bu hammaddeleri kullanan sanayi­lerde maliyetleri artıracaktır.

-Artan maliyetler, tüketici fi­yatlarına yansıyacak ve ABD Merkez Bankası (Fed) üzerinde ek enflasyon baskısı oluştura­caktır.

-Fed’in faiz politikasını da­ha sıkı tutmasına neden olabi­lir, bu da küresel finansal piyasa­lar üzerinde güçlü Dolar Endeksi (DXY) bağlı dalgalanmalar yara­tabilir.

ABD piyasalarında dalgalan­malar

-Çelik ve alüminyum üretici­lerinin hisse senetleri yüksele­bilirken, otomotiv ve inşaat sek­törlerinde maliyet artışı nede­niyle baskı oluşabilir.

-Trump’ın açıklamaları, borsa­larda ani hareketlere neden ola­bilir; belirsizlik ortamı yatırımcı güvenini zayıflatabilir.

ABD’nin bu politikalarının, küresel ticaret savaşlarını derin­leştirebileceği ve küresel büyü­meyi olumsuz etkileyebileceği açıkça görülmektedir.

ABD’nin para politikası: Fed’in stratejisi ve enflasyon beklentileri

Fed, 2024 yılı boyunca 100 baz puanlık faiz indirimi yaparak po­litika faizini %4,25 - %4,50 aralı­ğına çekti. Ancak, ABD’de enflas­yonist baskılar devam ediyor ve Fed, gelecekteki faiz kararlarını ekonomik verilere bağlı olarak şekillendireceğini belirtiyor.

-Enflasyon ve büyüme dina­mikleri

-Enflasyon, 2023’te hızlı bir düşüş göstermiş olsa da 2024’te daha yavaş bir gerileme eğilimi izledi.

-İşsizlik oranı %4 seviyele­rinde yatay seyrederken, tarım dışı istihdam artışı beklentilerin altında kaldı.

-Tüketici harcamaları güç­lü seyretmesine rağmen, yüksek mortgage faiz oranları konut pi­yasasında baskı yaratıyor.

2 Fed’in gelecek politika adımları

-Fed, sıkı para politikasını sürdürerek enflasyonu %2 hede­fine çekmeyi amaçlıyor.

-2025 yılı boyunca ek faiz in­dirimleri mümkün olabilir, an­cak Fed’in kararları enflasyon verilerine ve küresel ekonomik koşullara bağlı olacak.

-Trump’ın ticaret politikaları nedeniyle enflasyon artarsa, Fed faiz indirimlerinde daha temkin­li davranabilir. Ancak Trump’ın faizlerin inmesini istediğide bir geçek olarak masada.

ABD ekonomisinde belirsizlik devam ederken, Fed’in kararla­rı küresel piyasalarda oynaklığa neden olma potansiyeli artmak­ta.

Türkiye ekonomisi: TCMB’nin para politikası ve enflasyon bek­lentileri

TCMB, 2025 sonu için enflas­yon tahminini %24’e yükseltti. Bu revizyon, Türkiye ekonomi­sinin enflasyonla mücadelesinde henüz istenen başarıyı sağlaya­madığını göstermektedir.

-TCMB’nin enflasyon tah­min revizyonları

TCMB, 2025 yılı enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revi­ze etti:

- 2025 sonu: %24 (Önceki tahmin: %21)

-Tahmin aralığı: %19 - %29

-2026 sonu: %12 (Tahmin aralığı: %6 - %18)

-2027 sonu: %8

Bu revizyon, enflasyon beklen­tilerinin yükseldiğini ve para po­litikasının sıkı kalması gerekti­ğini gösteriyor.

2- Para politikası ve faiz in­dirimleri

-TCMB Başkanı Fatih Kara­han, faiz indirimi kararlarının gerçekleşen enflasyona göre de­ğil, gelecekteki enflasyon bek­lentilerine göre şekilleneceğini belirtti.

-Mart ayında yapılacak TC­MB toplantısı kritik bir dönemeç olacak.

-Eğer enflasyon beklentile­ri daha da yükselirse, TCMB’nin faiz indirimlerini durdurma ihti­mali doğabilir.

3-Türkiye ekonomisinin geleceği

*Faiz indirimi sürecinin de­vam etmesi, enflasyon beklenti­lerini yönetmeyi zorlaştırabilir.

-Döviz kuru üzerindeki baskı artabilir ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesine yol açabilir.

-Türkiye’de ekonomik büyü­me, enflasyonla mücadele ve pa­ra politikası arasındaki dengeyi koruma çabası içinde olacak.

Sonuç olarak

2025 yılı, küresel ticaret sa­vaşlarının alevlenebileceği ve merkez bankalarının enflasyon­la mücadelede zor kararlar al­mak zorunda kalabileceği bir yıl olacak. ABD’nin korumacı tica­ret politikaları, dünya ekono­misinde dalgalanmalara neden olurken, Fed ve TCMB gibi mer­kez bankaları, ekonomik büyüme ve fiyat istikrarı arasında denge kurmaya çalışacak.

-ABD’de Trump’ın yeni tari­feleri küresel ticaret savaşlarını şiddetlendirebilir ve enflasyo­nist baskıları artırabilir.

-Fed, sıkı para politikasını sürdürebilir ancak faiz indirimi ihtimali de masada duruyor. An­cak yılın ikinci yarısına kaldığı öngörülmekte.

-Türkiye’de TCMB, enflas­yon tahminlerini revize etti ve fa­iz politikaları açısından kritik bir süreçten geçiyor. Bu süreçte de politika faizinin %37,5’e kadar in­dikten sonra biraz daha temkinli duruş sergilemesi beklenebilir.

Önümüzdeki aylarda küresel ekonomik koşullar, merkez ban­kalarının para politikaları ve ti­caret savaşlarının nasıl gelişece­ği, finansal piyasalarda dalgalan­maları belirleyecek.