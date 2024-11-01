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“TÜİK’ten geliyorum”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

TÜİK “Ekono­mik Güven Endeksi”ni açıkladı…

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Ekonomi gazetecisiy­seniz…

Ömrünüzü siyasetçiye/ bürokrata/üretene soru sormakla geçiriyorsunuz..

Aldığınız yanıtlar/bilgi­leri de eğmeden/bükme­den kamuoyuyla paylaş­maya çalışıyorsunuz….

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İnsanları mutlu edebi­lecek haberleri daha bir heyecanla yazıyorsunuz…

“Vergiler artacak”, “Vi­ze sorunu çözülemiyor”, “Güven düşüyor, olumsuz beklentiler artıyor” gibi haberlerde ise kasılıyor/ üzülüyorsunuz…

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Kısacası:

Olumlu haberler almak/ duymak/paylaşmak hepi­mizin ihtiyacı…

Ama..

Uzunca bir süredir (üni­versite okumaya ve gaze­tede çalışmaya başladığım son (1994-2024) 30 yıllık süreç) bir dokununca, bin ah işitiyor; bel fıtığı gibi hastalıklarınızı kronikleş­tiriyorsunuz

 VELHASIL

TÜİK verilerine göre:

“Ekonomik güven endeksi” ekim ayında yüzde 3.2 oranında artarak 98’e;

Reel kesim güven endeksi 102.2’ye, hizmet sektö­rü güven endeksi 114.2’ye yükseldi…

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“TÜİK’ten geliyorum/arıyorum” diyene, daha iç­ten yanıtlar vermeye devam ediyor üretici/tüketici…

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