“TÜİK’ten geliyorum”
TÜİK “Ekonomik Güven Endeksi”ni açıkladı…
***
Ekonomi gazetecisiyseniz…
Ömrünüzü siyasetçiye/ bürokrata/üretene soru sormakla geçiriyorsunuz..
Aldığınız yanıtlar/bilgileri de eğmeden/bükmeden kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyorsunuz….
***
İnsanları mutlu edebilecek haberleri daha bir heyecanla yazıyorsunuz…
“Vergiler artacak”, “Vize sorunu çözülemiyor”, “Güven düşüyor, olumsuz beklentiler artıyor” gibi haberlerde ise kasılıyor/ üzülüyorsunuz…
***
Kısacası:
Olumlu haberler almak/ duymak/paylaşmak hepimizin ihtiyacı…
Ama..
Uzunca bir süredir (üniversite okumaya ve gazetede çalışmaya başladığım son (1994-2024) 30 yıllık süreç) bir dokununca, bin ah işitiyor; bel fıtığı gibi hastalıklarınızı kronikleştiriyorsunuz
VELHASIL
TÜİK verilerine göre:
“Ekonomik güven endeksi” ekim ayında yüzde 3.2 oranında artarak 98’e;
Reel kesim güven endeksi 102.2’ye, hizmet sektörü güven endeksi 114.2’ye yükseldi…
***
“TÜİK’ten geliyorum/arıyorum” diyene, daha içten yanıtlar vermeye devam ediyor üretici/tüketici…