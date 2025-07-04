Tüketici gözünde artık elektrikli araçlar da yükselen trendler arasında
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre bugün, Avrupa’da otomobiller için elektrikli pazar payı yaklaşık %15’te duruyor, bu yılın sonunda %25 olması beklenen seviyeden hala çok uzak.
Avrupa’nın elektrikli araç pazarı hala gelişiyor ve henüz kitlesel benimseme için kritik dönüm noktasına ulaşmadı. Teşvikler, talebi artırmaya ve bu ortak hedefe ulaştırmaya yardımcı olmak için bulmacanın önemli bir parçasıdır. Haziran ayında dizel otomobillerin payı %5,52’ye kadar inmesine rağmen hedeflere oldukça uzak.
Ülkemizde ise elektrikli araçların payı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. ODMD verilerine göre Haziran 2025 rakamlarına göre elektrikli araçların payı %27,38’e hibrit araçlarının ise %24,22’ye yükseldi. Bu yükseliş içten yanmalı benzinli araçların payını %42’ye düşürürken, Haziran ayı rakamlarına göre elektrikli araçlar ilk kez hibrit araçları geçti. İlk 6 ay sonunda ise içten yanmalı dizel araçlarının oranı %7,8’e, içten yanmalı benzinli araçların payı ise %47’e indi.2025 yılı 6 aylık rakamlarına göre elektrikli araçların payı %17,41 olurken, hibrit araçların payı ise %27,18’e çıktı.
Elektrikli araçların payı neden yükseliyor?
2014’ten beri elektrikli araçlar, dünya da otomotiv ekosistemini hızlı bir şekilde dönüştürürken, enerji ve sürdürülebilirlik bakışı ile daha da öne çıktılar. İlk yıllarda, menzil sıkıntıları, şarj istasyonu alt yapısının düşüklüğü sebebiyle, ilk kullanıcıları zorlayan elektrikli araçlar, tüketicileri özellikle yakıt verimlilikleri, araçların günümüzde bağlantılı araçlar olarak gelmesi, özellikle yeni nesil tüketicilerin çok ilgisini çekiyor. Yeni kuşakların, artık hepimizden çok uygulamalara bağlantılı olduklarını artık söylememize gerek yok.
Hızlı şarjlı, uzun menzilli bataryalar talebi artırıyor
Günümüzde otomotiv üreticileri daha iyi elektrikli araç bataryaları üretmek ve temin edebilmek için bir yarış halinde. Bu projelerde daha ucuz, daha az nadir bulunan malzemeler; daha fazla güç sağlayan, daha hafif veya daha güvenli batarya sistemleri oluşturmaya çalışan otomotiv üreticileri; tüketicinin karşısına önümüzdeki iki veya üç yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanan katı hal bataryaları ile daha cezbedici imkanlar sunacaklar.
Bu bataryalar daha hızlı, daha güvenli, daha hava koşullarına dayanıklı şarjı mümkün kılacak. Açıklanan test verilerine göre, katı hal pilleri şu anki 400 km menzilleri ila 800 km menzilin çok çok üstüne çıkarabilecekler. 700 mil gidebiliyor. Bu, çoğu geleneksel arabanın tek bir depo benzinle gidebileceğine yakın ve bazılarından da daha uzun bir mesafe olabilir.
Katı hal bataryaları
Temel olarak, katı hal pilleri mevcut olanlardan daha fazla enerji yoğunluğuna sahiptir, başka bir deyişle, daha küçük bir pakette daha fazla enerji sağlar ve batarya günümüzdeki kadar ağır değildir, bu nedenle sürüş başına çok fazla enerji tüketmez. Otomobil üreticileri yıllardır katı hal pil teknolojisini hayata geçirmek için rekabet ediyor, ancak Japonya yakın zamanda bu çabalara olan güvenini gösterdi: Ülke, katı hal pillerinin ham maddesi olan lityum sülfür üretmek için bir tesis kurmak için temel attığını duyurdu.
Bu bataryalar önümüzdeki iki ila üç yıl içinde araçlarda olacak gibi gözüküyor. Çin de katı hal pilleri üzerinde çalışıyor. Bu arada, ülke süper hızlı şarj süresi ve genişletilmiş menzil sağlayan yeni bir pil ve şarj teknolojisi daha tanıttı. Katı hal çabaları sonuç vermezse, yeni Çin aracı bazı pazarlarda mevcut elektrikli arabalara karşı zorlu bir rekabet sunabilir.
Çinli batarya ve otomobil üreticisi, yeni bir akü türü ve daha güçlü şarj cihazları amaçlanan ise araçların çok hızlı şarj olmasını sağlamak.
Menzil önemli olsa da şarj planı ile hayat kolaylaşıyor
Daha uzun yolculuklarda, şarj durağı planlayan tüketicilerin artık istasyonlarda birçok farklı operatörden birden fazla şarj cihazında hizmet alma imkanı var, şarj planlamaları ve verimli kullanımlarla uzun yolculuklarda daha keyifli. Halen bu imkanlara rağmen, elektrikli araçlara mesafeli olan tüketiciler için ise ufukta onları heyecanlandıran ve elektrikli araçlara bağlı kalmamı sağlayacak yenilikler çok hızlı bir şekilde geliyor.
Bazı gelişmeler yeni nesil otomobiller için zaten mevcut veya önümüzdeki bir veya iki yıl içinde çıkacak. Diğerleri ise birkaç yıl uzakta. Ancak bu özellikler geldiğinde ve gelirse, çoğu elektrikli araç sahibi tüketicileri için büyük bir fark yaratabilirler.