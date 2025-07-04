  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Koray ÖZTOPÇU
  4. Tüketici gözünde artık elektrikli araçlar da yükselen trendler arasında

Tüketici gözünde artık elektrikli araçlar da yükselen trendler arasında

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru koray.oztopcu@dunya.com

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre bugün, Avrupa’da oto­mobiller için elektrik­li pazar payı yaklaşık %15’te duruyor, bu yı­lın sonunda %25 olması beklenen seviyeden hala çok uzak.

Avrupa’nın elektrikli araç pazarı hala gelişi­yor ve henüz kitlesel benimseme için kritik dönüm noktasına ulaş­madı. Teşvikler, talebi artırmaya ve bu ortak hedefe ulaştırmaya yardımcı olmak için bulmacanın önemli bir parçasıdır. Haziran ayında dizel otomobillerin payı %5,52’ye kadar inmesine rağmen hedeflere oldukça uzak.

Ülkemizde ise elektrikli araç­ların payı hızlı bir şekilde artma­ya devam ediyor. ODMD verile­rine göre Haziran 2025 rakam­larına göre elektrikli araçların payı %27,38’e hibrit araçları­nın ise %24,22’ye yükseldi. Bu yükseliş içten yanmalı benzin­li araçların payını %42’ye düşü­rürken, Haziran ayı rakamlarına göre elektrikli araçlar ilk kez hib­rit araçları geçti. İlk 6 ay sonun­da ise içten yanmalı dizel araçla­rının oranı %7,8’e, içten yanmalı benzinli araçların payı ise %47’e indi.2025 yılı 6 aylık rakamları­na göre elektrikli araçların payı %17,41 olurken, hibrit araçların payı ise %27,18’e çıktı.

Elektrikli araçların payı neden yükseliyor?

2014’ten beri elektrikli araçlar, dünya da otomotiv ekosistemini hızlı bir şekilde dönüştürürken, enerji ve sürdürülebilirlik bakı­şı ile daha da öne çıktılar. İlk yıl­larda, menzil sıkıntıları, şarj is­tasyonu alt yapısının düşüklüğü sebebiyle, ilk kullanıcıları zorla­yan elektrikli araçlar, tüketicile­ri özellikle yakıt verimlilikleri, araçların günümüzde bağlantılı araçlar olarak gelmesi, özellikle yeni nesil tüketicilerin çok ilgi­sini çekiyor. Yeni kuşakların, ar­tık hepimizden çok uygulamalara bağlantılı olduklarını artık söyle­memize gerek yok.

Hızlı şarjlı, uzun menzilli bataryalar talebi artırıyor

Günümüzde otomotiv üreti­cileri daha iyi elektrikli araç ba­taryaları üretmek ve temin ede­bilmek için bir yarış halinde. Bu projelerde daha ucuz, daha az na­dir bulunan malzemeler; daha fazla güç sağlayan, daha hafif ve­ya daha güvenli batarya sistem­leri oluşturmaya çalışan otomo­tiv üreticileri; tüketicinin karşı­sına önümüzdeki iki veya üç yıl içinde piyasaya sürülmesi plan­lanan katı hal bataryaları ile da­ha cezbedici imkanlar suna­caklar.

Bu bataryalar daha hızlı, daha güvenli, daha hava koşulla­rına dayanıklı şarjı mümkün kı­lacak. Açıklanan test verilerine göre, katı hal pilleri şu anki 400 km menzilleri ila 800 km menzi­lin çok çok üstüne çıkarabilecek­ler. 700 mil gidebiliyor. Bu, çoğu geleneksel arabanın tek bir de­po benzinle gidebileceğine yakın ve bazılarından da daha uzun bir mesafe olabilir.

Katı hal bataryaları

Temel olarak, katı hal pille­ri mevcut olanlardan daha fazla enerji yoğunluğuna sahiptir, baş­ka bir deyişle, daha küçük bir pa­kette daha fazla enerji sağlar ve batarya günümüzdeki kadar ağır değildir, bu nedenle sürüş başına çok fazla enerji tüketmez. Oto­mobil üreticileri yıllardır katı hal pil teknolojisini hayata geçir­mek için rekabet ediyor, ancak Japonya yakın zamanda bu çaba­lara olan güvenini gösterdi: Ül­ke, katı hal pillerinin ham mad­desi olan lityum sülfür üretmek için bir tesis kurmak için temel attığını duyurdu.

Bu bataryalar önümüzdeki iki ila üç yıl için­de araçlarda olacak gibi gözükü­yor. Çin de katı hal pilleri üzerin­de çalışıyor. Bu arada, ülke süper hızlı şarj süresi ve genişletilmiş menzil sağlayan yeni bir pil ve şarj teknolojisi daha tanıttı. Katı hal çabaları sonuç vermezse, ye­ni Çin aracı bazı pazarlarda mev­cut elektrikli arabalara karşı zor­lu bir rekabet sunabilir.

Çinli batarya ve otomobil üre­ticisi, yeni bir akü türü ve daha güçlü şarj cihazları amaçlanan ise araçların çok hızlı şarj olma­sını sağlamak.

Menzil önemli olsa da şarj planı ile hayat kolaylaşıyor

Daha uzun yolculuklarda, şarj durağı planlayan tüketicilerin artık istasyonlarda birçok fark­lı operatörden birden fazla şarj cihazında hizmet alma imkanı var, şarj planlamaları ve verimli kullanımlarla uzun yolculuklar­da daha keyifli. Halen bu imkan­lara rağmen, elektrikli araçlara mesafeli olan tüketiciler için ise ufukta onları heyecanlandıran ve elektrikli araçlara bağlı kal­mamı sağlayacak yenilikler çok hızlı bir şekilde geliyor.

Bazı ge­lişmeler yeni nesil otomobiller için zaten mevcut veya önümüz­deki bir veya iki yıl içinde çıka­cak. Diğerleri ise birkaç yıl uzak­ta. Ancak bu özellikler geldiğin­de ve gelirse, çoğu elektrikli araç sahibi tüketicileri için büyük bir fark yaratabilirler.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Savaşlar, ekonomik krizler, dünyada ve otomotivde değişen dengeler 27 Haziran 2025
Elektrikli araçlarda batarya durumu, ikinci el fiyatını da belirliyor 20 Haziran 2025
2025-2030 otomotivde yeni strateji dönemi 10 Haziran 2025
Değişen tüketici tercihleri ve otomotiv 30 Mayıs 2025
Gelişmekte olan ülkeler elektrikli araç ekosisteminin odağında 23 Mayıs 2025
Dünyada yollardaki elektrikli araç adedi artıyor 20 Mayıs 2025
Elektrikli araçlar ile dijital dönüşüm, tüketici beklentisi ve şarj ağı 09 Mayıs 2025
Asya’da yeni hedef: Elektrikli araç süper gücü olmak 05 Mayıs 2025
Çin'in “Made in China 2025” elektrikli araç stratejisi artık meyvesini veriyor 25 Nisan 2025
Detroit’den Shenzhen’e yeni otomotiv ekosistemi üretim merkezi 18 Nisan 2025