Tüketici gözünde artık elektrikli araçlar da yükselen trendler arasında

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre bugün, Avrupa’da oto­mobiller için elektrik­li pazar payı yaklaşık %15’te duruyor, bu yı­lın sonunda %25 olması beklenen seviyeden hala çok uzak.

Avrupa’nın elektrikli araç pazarı hala gelişi­yor ve henüz kitlesel benimseme için kritik dönüm noktasına ulaş­madı. Teşvikler, talebi artırmaya ve bu ortak hedefe ulaştırmaya yardımcı olmak için bulmacanın önemli bir parçasıdır. Haziran ayında dizel otomobillerin payı %5,52’ye kadar inmesine rağmen hedeflere oldukça uzak.

Ülkemizde ise elektrikli araç­ların payı hızlı bir şekilde artma­ya devam ediyor. ODMD verile­rine göre Haziran 2025 rakam­larına göre elektrikli araçların payı %27,38’e hibrit araçları­nın ise %24,22’ye yükseldi. Bu yükseliş içten yanmalı benzin­li araçların payını %42’ye düşü­rürken, Haziran ayı rakamlarına göre elektrikli araçlar ilk kez hib­rit araçları geçti. İlk 6 ay sonun­da ise içten yanmalı dizel araçla­rının oranı %7,8’e, içten yanmalı benzinli araçların payı ise %47’e indi.2025 yılı 6 aylık rakamları­na göre elektrikli araçların payı %17,41 olurken, hibrit araçların payı ise %27,18’e çıktı.

Elektrikli araçların payı neden yükseliyor?

2014’ten beri elektrikli araçlar, dünya da otomotiv ekosistemini hızlı bir şekilde dönüştürürken, enerji ve sürdürülebilirlik bakı­şı ile daha da öne çıktılar. İlk yıl­larda, menzil sıkıntıları, şarj is­tasyonu alt yapısının düşüklüğü sebebiyle, ilk kullanıcıları zorla­yan elektrikli araçlar, tüketicile­ri özellikle yakıt verimlilikleri, araçların günümüzde bağlantılı araçlar olarak gelmesi, özellikle yeni nesil tüketicilerin çok ilgi­sini çekiyor. Yeni kuşakların, ar­tık hepimizden çok uygulamalara bağlantılı olduklarını artık söyle­memize gerek yok.

Hızlı şarjlı, uzun menzilli bataryalar talebi artırıyor

Günümüzde otomotiv üreti­cileri daha iyi elektrikli araç ba­taryaları üretmek ve temin ede­bilmek için bir yarış halinde. Bu projelerde daha ucuz, daha az na­dir bulunan malzemeler; daha fazla güç sağlayan, daha hafif ve­ya daha güvenli batarya sistem­leri oluşturmaya çalışan otomo­tiv üreticileri; tüketicinin karşı­sına önümüzdeki iki veya üç yıl içinde piyasaya sürülmesi plan­lanan katı hal bataryaları ile da­ha cezbedici imkanlar suna­caklar.

Bu bataryalar daha hızlı, daha güvenli, daha hava koşulla­rına dayanıklı şarjı mümkün kı­lacak. Açıklanan test verilerine göre, katı hal pilleri şu anki 400 km menzilleri ila 800 km menzi­lin çok çok üstüne çıkarabilecek­ler. 700 mil gidebiliyor. Bu, çoğu geleneksel arabanın tek bir de­po benzinle gidebileceğine yakın ve bazılarından da daha uzun bir mesafe olabilir.

Katı hal bataryaları

Temel olarak, katı hal pille­ri mevcut olanlardan daha fazla enerji yoğunluğuna sahiptir, baş­ka bir deyişle, daha küçük bir pa­kette daha fazla enerji sağlar ve batarya günümüzdeki kadar ağır değildir, bu nedenle sürüş başına çok fazla enerji tüketmez. Oto­mobil üreticileri yıllardır katı hal pil teknolojisini hayata geçir­mek için rekabet ediyor, ancak Japonya yakın zamanda bu çaba­lara olan güvenini gösterdi: Ül­ke, katı hal pillerinin ham mad­desi olan lityum sülfür üretmek için bir tesis kurmak için temel attığını duyurdu.

Bu bataryalar önümüzdeki iki ila üç yıl için­de araçlarda olacak gibi gözükü­yor. Çin de katı hal pilleri üzerin­de çalışıyor. Bu arada, ülke süper hızlı şarj süresi ve genişletilmiş menzil sağlayan yeni bir pil ve şarj teknolojisi daha tanıttı. Katı hal çabaları sonuç vermezse, ye­ni Çin aracı bazı pazarlarda mev­cut elektrikli arabalara karşı zor­lu bir rekabet sunabilir.

Çinli batarya ve otomobil üre­ticisi, yeni bir akü türü ve daha güçlü şarj cihazları amaçlanan ise araçların çok hızlı şarj olma­sını sağlamak.

Menzil önemli olsa da şarj planı ile hayat kolaylaşıyor

Daha uzun yolculuklarda, şarj durağı planlayan tüketicilerin artık istasyonlarda birçok fark­lı operatörden birden fazla şarj cihazında hizmet alma imkanı var, şarj planlamaları ve verimli kullanımlarla uzun yolculuklar­da daha keyifli. Halen bu imkan­lara rağmen, elektrikli araçlara mesafeli olan tüketiciler için ise ufukta onları heyecanlandıran ve elektrikli araçlara bağlı kal­mamı sağlayacak yenilikler çok hızlı bir şekilde geliyor.

Bazı ge­lişmeler yeni nesil otomobiller için zaten mevcut veya önümüz­deki bir veya iki yıl içinde çıka­cak. Diğerleri ise birkaç yıl uzak­ta. Ancak bu özellikler geldiğin­de ve gelirse, çoğu elektrikli araç sahibi tüketicileri için büyük bir fark yaratabilirler.