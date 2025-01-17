Tüketiciler 2024’ün de vergi rekortmeni
Uygulanan ekonomik program kapsamında çeşitli düzenlemelerle “vergiyi tabana yayma” çalışmalarına devam edilen 2024 yılında 7 trilyon lirayı aşan vergi gelirinin üçte ikilik bölümü, dar ve sabit gelirlilerden oluşan tüketicilerden elde edildi. Geçen yıl devam eden vergi artırımları ve tahsilatta artan etkinliğe rağmen rekor bütçe açığı verilirken, bütçenin ana gelir kaynağı olan vergi pastasında terazi tüketiciler aleyhine; gelir, kar ve servet sahibi kesimler lehine biraz daha bozuldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2024 yılında vergi tahakkuku yüzde 55,9 artışla 8 trilyon 367,6 milyar lira olurken, tahsilat ise yüzde 62,3 ile daha yüksek oranda artarak 7 trilyon 304,9 milyar lirayı buldu. 2023’te yüzde 83,9 olan tahsilatın tahakkuka oranı 2024’te 3,4 puan artarak yüzde 87,3’e çıktı.
Geçen yıl tahsil edilerek Maliye’nin kasasına giren verginin 4 trilyon 807,2 milyar liralık bölümü, satın alınan mal ya da hizmetin fiyatının içinde yer alan, yüklenicisi nihai tüketiciler olan ve devletin başlıca finansman kaynağını oluşturan “dolaylı” vergilerden elde edildi. Gelir, kar ve servet sahiplerinden alınan “doğrudan” vergilerde yıllık tahsilat ise 2 trilyon 496,8 milyar lira olarak gerçekleşti.
Buna göre geçen yıl vergi pastasının yüzde 65,8’ini dolaylı, yüzde 34,2’sini doğrudan vergiler oluşturdu. Başka deyişle toplanan her 100 TL verginin 65,80 TL’sini KDV, ÖTV vb. adlar altında tüketiciler, 34,20 TL’sini gelir, kar ve servet sahipleri ödedi. Dolaylı vergilerde yıllık tahsilat önceki yıla göre yüzde 63,7 artarken, doğrudan vergilerde yüzde 60,4’le daha düşük bir artış yaşandı.
Gelir düzeyine bakılmaksızın herkesten aynı tutarda alındığı için vergi adaletini bozan dolaylı vergilerin 2022 yılında yüzde 61,8 olan, 2023’te yüzde 65,2’e yükselen pastadaki payı, 2024 yılında 0,6 puan daha artarak yüzde 65,8’e çıktı.
Pastanın yarısı iki tüketim vergisinden
2024 yılı boyunca; dahilde üretilip satılan ürünlerin tüketiminden elde edilen KDV, önceki yıla göre yüzde 96,4 artışla 992,6 milyar ve ithal ürünlerden alınan KDV de yüzde 40,5 artışla 1 trilyon 333,9 milyar lira oldu. Dahilde ve ithalden alınan KDV tahsilatı yıllık toplam vergi gelirinin üçte birini oluşturdu.
Lüks ve sağlığa zararlı olarak tanımlı ürünlere uygulanan, ancak halkın büyük bölümünün günlük yaşamında tükettiği birçok ürünün fiyatının içinde yer alan ÖTV’de 2024 yılı tahsilat tutarı da yüzde 56,4 artışla 1 trilyon 451,3 milyar liraya ulaştı. Böylece KDV ve ÖTV olmak üzere iki dolaylı vergi kaleminden bir yılda elde edilen gelir 3 trilyon 777,8 milyar liraya ulaşarak, toplam vergi gelirinin yüzde 51,8’ini meydana getirdi.
ÖTV’nin kaynağı otomotiv
Sıfır motorlu taşıt satışlarından yapılan tahsilat tutarı, önceki yıla göre artış oranı yüzde 21,8’de kalmakla birlikte ÖTV gelirinin en büyük bölümünü oluşturmaya devam etti. En hızlı artış ise yüzde 130,3’le akaryakıt ve doğal gazdan alınan ÖTV’de gerçekleşti.
2024 yılında ÖTV’de ürün bazında tahsilat tutarları şöyle:
-Sıfır motorlu taşıt satışlarından 537,6 milyar TL
-Akaryakıt ve doğal gaz tüketiminden 398 milyar TL
-Sigara ve diğer tütün mamulleri tüketenlerden 309,3 milyar TL
-Alkollü içki tüketenlerden 105 milyar TL
-Kolalı gazoz satışlarından 11,9 milyar TL
-Dayanıklı tüketim malları ve diğer ürünlerden toplam 89,5 milyar TL.
Bankacılık vergilerinde rekor artış
Dolaylı vergi niteliğindeki tahsilatlar içinde en yüksek oranlı artış ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nde (BSMV) yaşandı. BSMV tahsilatı geçen yıl yüzde 158,8 artışla 343,5 milyar liraya ulaştı. Bütçe başlangıç hedeflerinde 214,1 milyar lira olarak beklenen yıllık BSMV tahsilatının bunu yüzde 60,4 oranında aştığı dikkati çekti.
Gelir Vergisinin yüzde 93’ü bordroludan
Geçen yıl Türkiye’nin ithalatı hız keserken, nihai yüklenicisi tüketiciler olan ithal ürünlerdeki Gümrük Vergisi’nde tahsilat tutarı buna rağmen önceki yıla göre yüzde 59,6 artışla 227,2 milyar lira oldu. “Dolaylı vergi” niteliğindeki diğer kalemlerde yıllık tahsilat tutarları da ehliyet, pasaport gibi resmi evraktan alınan harçlarda 207 milyar, Damga Vergisi’nde 147,8 milyar, Şans Oyunları Vergisi’nde 36,7 milyar, Özel İletişim Vergisi’nde 30,7 milyar, Dijital Hizmet Vergisinde 21 milyar, Konaklama Vergisi’nde 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Doğrudan vergiler kapsamında ise en büyük gelir kalemini 1 trilyon 527,6 milyar lira ile Gelir Vergisi oluştururken, bunun 1 trilyon 426,6 milyar lira ile tamamına yakınını, memur maaşları ve özel sektör çalışanlarının ücretleri üzerinden kaynağından yapılan Gelir Vergisi Tevkifatı oluşturdu. Önceki yıla göre yüzde 123,1 artış kaydeden söz konusu tahsilat, Gelir Vergisi’nin yüzde 93,4’ünü, toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 19,5’le yaklaşık beşte birini oluşturdu.
Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı ve gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerden beyana dayalı, basit usulde ve geçici nitelikte tahsil edilen toplam Gelir vergisinde ise yıllık tahsilat sadece 101 milyar lira oldu ve vergi pastasına sadece yüzde 1,4 katkı yaptı.
Şirketlerin ödediği 890 milyar
Doğrudan vergi denince ilk akla gelen Kurumlar Vergisinde ise 2024 yılında tahakkuk 1 trilyon lirayı aşarken tahsilat 890,2 milyar lira düzeyinde kaldı. Anonim, limitet ve komandit niteliğinde kurulmuş tüm sermaye şirketleri ile kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, yabancı iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarının mükellefi olduğu Kurumlar Vergisi tahsilatı önceki yıla göre sadece yüzde 13,2 arttı. Bu alandaki tahsilatın 2023’te yüzde 17,5 olan toplam vergi gelirindeki payı geçen yıl yüzde 12,2’ye düştü. 2024’teki Kurumlar Vergisi geliri, başlangıçta yılın tümü için öngörülen 1,3 trilyon liralık tahsilat hedefinden yüzde 30 daha düşük gerçekleşti.
Mülkiyet vergilerinin payı % 1,1’e indi
Doğrudan nitelikteki “mülkiyet üzerinden alınan” vergilerde 2024 yılında gerçekleşen tahsilat da 79 milyar lira ile önceki yıla göre sadece yüzde 6 arttı. Bu kapsamda; Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) uygulanan ek MTV dolayısıyla önceki yıl 70,3 milyar liraya ulaşan yıllık tahsilat 2024’te sadece yüzde 3,2’lik bir artışla 72,5 milyar lira oldu. Veraset ve İntikal Vergisinde tahsilat geçen yıl yüzde 52 artışla 6,4 milyar olurken, Değerli Konut Vergisinde tahsilat 83 milyon lira ile sembolik kaldı. Mülkiyet üzerinden alınan tüm vergilerin toplam pastada 2023’te yüzde 1,7 olan payı 2024’te yüzde 1,1’e geriledi.