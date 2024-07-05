Tüketiciler neden bir ürünü diğerine tercih ediyor? Marka sadakatinin önemi

Müşteriler Nasıl Düşünür: Pazarın Zihnine Temel Bilgiler” adlı kita­bında Harvard Üniversitesi profesörü Gerald Zaltman’a göre bilinçaltı ile ilgili markalara ve pazarlamacılara farklı ba­kış açıları ortaya koyuyor.

Tüketicilerin birçoğu satın alma ka­rarını verirken birden fazla rakip mar­kayı ve fiyat noktasını karşılaştırdığını bildirse de Zaltman’a göre ürün bilgisi­nin ötesinde bilinçsiz fiziksel tepkiler­le hareket edebiliyorlar. Bu anlamda tü­keticilerin gerçekte ürün alım kararını verdiklerinde ne düşündüklerini veya hissettiklerini ortaya çıkarabilmek daha da önemli hale geliyor.

Tüketiciler satın alma kararlarında düşünceleri ve duyguları konusunda çelişebiliyor

Tüketiciler satın alma kararlarında, bilinçdışı dürtüler tarafından yönlen­dirilirken, buradaki en büyük etken de duygudur. Duygu, tüketicilerde satın al­ma davranışlarını ve genel olarak karar almayı gerçekten yönlendiren şeydir.

Sinir bilimcilerin yaptığı araştırmalar, beyninin duygu üreten bölgesi hasar gö­ren kişilerin karar veremediklerini orta­ya çıkardı. Bu bilgi ve araştırma, marka­lar ve pazarlamacılar için büyük önem taşırken, tüketicilerin her zaman man­tıklı satın alma kararı göstermediklerini de ortaya koyuyor. Üreticiler ve büyük markalar pazarlama, satış ve markalama açısından ürünlerini pazara sürerken bu durumu göz önünde bulunduruyor.

Sadece ürünün özelliklerini pazarla­yarak satışlarda kötü sonuçlar elde et­mek söz konusu olabiliyor. Bu kötü so­nuçlar ise karar alma sürecinde bilin­çaltı insan unsurunu tamamen gözden kaçırmaktan kaynaklanabiliyor.

Tüketicilerin ürünleri veya markaları hatırlamaları için ürünle etkileşim kur­maları ve heyecan duymaları gerekir. Üreticiler ve pazarlamacılar bunu kul­lanarak duyguya dayalı kampanyalara ağırlık verirler.

Örneğin; lüks ürünler, kendimize de­ğer verme, kabul edilme ve dünyadaki statü duygularımızı hedef alırken, ileti­şimde arkadaşlara, aileye ve daha geniş bir insan ağına bağlantı sunarak bizi he­yecanlandırıyor. Spor markaları, reka­bet eylemi aracılığıyla macera ve zafer sunarak ilham verir.

Yeni dönemde yapay zekâ ve pazarlama

Günümüzde üreticiler ve pazarlama­cılar müşteri yolculuğunun her aşama­sında yapay zekâyı kullanmaya odakla­nıyor. Gelecekte tüketiciler “değerlen­dirme” aşamasındayken ve bir ürünü araştırırken, yapay zekâ reklamları on­ları hedefleyecek ve aramalarına reh­berlik etmeye yardımcı olabilecek. Böy­lece, hangi müşterilerin ikna edilebilir olduğunu belirlemek ve göz atma geç­mişlerine dayanarak onlara gösterilecek ürünleri seçmek için yapay zekâyı kulla­nacaklar.

Şirketlerin sunacakları yapay zekâ destekli botlar, pazarlamacıların müş­terilerin ihtiyaçlarını anlamalarına, bir aramaya katılımlarını artırmalarına, onları istenen yöne (örneğin belirli bir web sayfasına) yönlendirmelerine ve gerekirse onları bir insana bağlamaları­na yardımcı olabilecek.

Pazarlamacılar, yapay zekâyı kullanır­ken ürünün özelliklerine odaklanırken, yaşam tarzını ve duyguyu da satacaklar. Önemli olan tüketicinin ürünü kullana­rak elde edeceği duygusal tepkiyi vurgu­lamak olacak.

En yüksek duygusal tepkiyi elde et­mek ürünün ambalajınızdaki renkler ve şekiller, tüketicilere neler hissettirdiği, onları harekete geçiren o bilinçaltı dav­ranışlar hep gündemde olacak. Ürün ve hizmetler, bir müşterinin arzu veya is­teğini tatmin etmek için tasarlanmıştır ve beğenin veya beğenmeyin, bu arzular her zaman duygusal bir bileşen içerme­ye devam edecek.