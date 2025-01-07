‘Tüketin’ toplumu
Başlık hemen enflasyonu çağrıştırıyor. Ama başlık, kelime oyunu aslında. Hizmet kalitesi, fahiş fiyat da konunun parçası tabii. Tüketim var ama tüketiciye yönelik.
Yani tüketen sebep, tüketici sonuç. Kastettiğimiz; daha önce de farklı yazılarda dikkat çekmeye çalıştığımız tüketiciyi dolandırmaya, kandırmaya yönelik olan durumlar. Rakamsal olarak ne kadar büyük bir konu ki, bir türlü azalmıyorlar. Çoğu kişi, ya utandığından ya da ne yapacağını bilmediğinden bunları gündeme getirmiyor.
Hisse teknik analizinde bile retro
Sanal dolandırıcılıklar, maalesef internet dünyasının tüketiciye verdiği en önemli zarar. Sahte yatırım danışmanlıkları, tavsiyeleri. Yapay zekânın ‘deep fake’ videoları ile tanınan isimlerce kurulmuş gibi gösterilen fonlar veya yatırım fırsatı diye sunulan kandırmacalar.
Kişisel verilerin elde edilmesinin yanında parasal aktarımlara da açık olan nitelikli dolandırıcılık vakaları. Kapalı sosyal medya platformlarında ve iletişim gruplarında lisans ve izin olmadan yapılan yatırım tavsiyeleri ve danışmanlığı bunlardan ayrı. Yıldızların retrosuna bakıp hissenin teknik analizinde bile retro var mı analizi yapanı var.
Markanızı tescil ettirdiniz, yenileme dönemi geldi. Marka, patent bürosundan arıyoruz diyerek, hatta aracı şirketin adını vererek harç parasını tahsil edenler var. Bir anlık boşluktan veya dikkatsizlikten faydalanan durumlar bunlar. Bankadan arıyoruz diyeni, sahte web sitesi, bilgileri şifreleri ele geçirme amaçlı linkler, SMS’ler. Kredinizi garantili çıkarıyoruz, dosya masrafını, hesap ve kart aidatını iade ediyoruz diyen sahte reklamlar.
Mobil ödemeniz açıksa farkında bile olmadığınız abonelikler. Kimden geldiği belli olmayan çağrı merkezi aramaları. Taahhüt süresine yakın arayıp kafasına göre kampanya yapan servisler, hatta çoğu zaman servis bile olmayanlar. Uyduda dijital yayına geçiliyor, mecburen bu yayın parasını ödemeniz gerekiyor diyenler. Abonelik bilgilerinizi, taahhüt sürenizi biliyorlar. Mersis no sorduğun zaman kızıyorlar, suratına kapatıyorlar ama başkaları ile aynen devam.
Yerlisi de yabancısı da şansını deniyor
Whatsapp’tan dünyanın bir ucundan arayan numaralar, Irak’ta Saddam’ın paraları bana kaldı hadi kırışalım ama önden bir 3-5 cent ateşlemen lazım e-postaları, uluslararası organizasyon başkanı veya yatırım bankası CEO’su olduğunu iddia edenler, Uzak Doğu’dan sipariş almamız için şu pdf dosyayı doldur deyip virüs gönderenler. Şu hesaba Bitcoin göndermezsen seni ifşa ederiz diyenler.
Yerlisi kadar yabancısı da sürekli şansını deniyor. Ve ilginç olan, hep bir adım önde olmaları ve açıkları bulmaları. Bunlar için Hollanda güzel bir uygulama yapmış. https://www.fraudehelpdesk.nl/ adresinde bu tarz dolandırıcılık, kandırma, sahtecilik, oltalama, tehdit ve şantaj türündeki mesaj, gönderi ve içerikleri güncel olarak kontrol etme şansına sahipsiniz. Yeni bir taneye denk geldiniz diyelim, bildirim yaptığınızda hemen doğruluğu kontrol ediliyor ve gerekirse siteye konuluyor. Özel bir oluşum. Ancak bu tarz kamu veya özel oluşumlara daha fazla ihtiyaç var. Tüketicinin teyitli bilgiye ihtiyacı çok var.
Enflasyon, faiz, kur üçgeni
Yılsonu enflasyon verisi hedefe yakın geldi. Linkler sene içindeki üçüncü revizyonun sonunda bağlandı. Mayıs 2023 seviyesine göre 1,5 yıl sonunda yüzde 12 oranında 2024 başındaki yüzde 33 hedefine göre yüzde 34,5 varyans ile güven aralığının üstünde.
Oysa 2024 yılında sürünen kur sisteminde asgari ücrete de herhangi bir artış yoktu, küreselde emtia fiyatları da sakindi, kaldı ki ÜFE uzun zamandır TÜFE’nin altında seyrediyor. Faiz de neredeyse yılın dörtte üçünde sabit ve yüzde 50 iken. Hizmet enflasyonu yüksek, atalet var söylemi dışında ana akımın ortodoks para politikasının savunduğu tüm argümanlar ters köşe yaptı.
TÜİK’ten sonra geçen hafta TCMB bloğundaki makale ile enflasyonda şirket kâr marjlarının etkisi kabul edildi. Faiz indirim döngüsüne girişi, bu şekilde talep enflasyonundan çok şirket kâr güdümlü (satıcı) enflasyonun kabulünün yansıması olarak mı görmeli? Yoksa endojen bir değişken faiz, mevcut enflasyonun hedeften sapmasının bir fonksiyonu mu hâlâ? Sieron (2019) Research in Economics makalesinde paranın farklı durumlara göre hem eksojen hem endojen olabileceğini yazıyor. Ekonomide ve finansta dogmalar üzerine Fama, Nobel ve Friedman örnekleri bildirim çıkıyor.