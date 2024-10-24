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Turizm ‘yeşillenirken’: Bana bir hikaye anlat...

Suat TAŞPINAR
Suat TAŞPINAR AVRUPA'NIN DOĞUSU [email protected]

Pek çok Avru­pa şehrinin ‘tu­rist işgalinden’ yıl­dığı, daha çok tu­ristin “ruhunu ve bedenini dinlendir­mek ve ödüllendir­mek için” kuytu köşe­ler ve ilginç hikayeler aradığı bir dönemde bu işe kafa yoran ku­rumlar da var.

Hol­landa merkezli Gre­en Destinations Founda­tion (Yeşil Destinasyonlar Vakfı) bunlardan biri. Tu­rizmde küresel farkındalık yaratan ve çevresel, sosyal, kültürel sürdürülebilirli­ği destekleyen projelerin peşine düşüyorlar. Turizm destinasyonlarının “daha yeşil ve sorumlu” hale gel­mesi için uğraşıyorlar.

İlham kaynağı

İşte vakfın 2024 ‘Green Destinations Top 100 Sto­ries’ listesi, bu yolda emek veren ülkeleri, destinas­yonları ve onların alkış tu­tulan hikayelerini vitrine çıkarıyor. Her yıl yayımla­nan bu liste, başarılı desti­nasyonların sürdürülebilir turizm stratejilerini, proje deneyimlerini paylaşarak, diğerlerine ilham kaynağı oluyor.

Hırvatistan bu listeye bu yıl tam altı proje sokmayı başararak zirvede kendi­ne yer buldu. Üstünde tek bir ülke var: 11 projeli Por­tekiz. Hırvatistan ile aynı başarıyı yakalayan ülkeler komşu Slovenya ile Baltık ülkesi Estonya.

Hırvatlar fark yaratıyor

Adriyatik’in muhteşem kıyılarına yayılan Hırva­tistan’dan bu listeye gi­ren yerler Cres, Dugi Otok, Ivaniç-Grad, Lika, Ma­li Loşinj ve Plitvice Gölle­ri Milli Parkı’nda yazılan hikayeler. Kızıl akbaba tü­rünün korunmasından VR gözlükleri ile deniz altın­daki ses kirliliğinin deniz faunasına, özellikle de yu­nuslara olan etkilerini iz­leten inovatif projelere ka­dar pek çok şey var. Hırvat­lar sadece doğal ve tarihi güzellikleriyle değil, aynı zamanda yerel toplulukla­rı güçlendirme, sürdürüle­bilir kalkınma projeleri ve çevreyi koruma kararlılı­ğıyla da uluslararası alan­da fark yaratıyor.

Yeşil destinasyonlar

Türkiye’den listeye bir proje girdi: Urla Bağ Yolu Projesi. 2013 yılında Ur­la’nın tarihi şarap kültü­rünü canlandırmak, şarap üreticileri arasında iş bir­liğini artırmak ve sürdü­rülebilir yerel kalkınmayı teşvik etme ama­cıyla başladı. Böl­gedeki tüm şarap üreticilerini bir­birine bağlayan turistik yolun adı. Yol boyun­ca Urla’daki tüm şaraphaneleri içeren bir güzer­gahta ilerliyorsu­nuz. Elbette Urla, Türkiye’nin son dönemde parlayan yıldı­zı.

Green Destinations ra­porunda, “Bu proje, sadece turistik bir rota değil, aynı zamanda geleneksel şarap üretim tekniklerini mo­dern sürdürülebilirlik il­keleriyle harmanlayan bir model. Urla’nın yerel üre­ticileri, eski bağları resto­re ederek ve yerel üzüm­lerden şaraplar üreterek, bölgenin tarihi bağcılık kültürünü yeniden canlan­dırdılar. Bu girişim, bölge­nin tarımsal üretkenliğini artırmakla kalmayıp, tu­ristlerin bölgeye ilgisini de büyük ölçüde artırdı” de­niliyor.

Turizmde destinasyon­ların, özellikle de Avru­pa’nın gözde şehirlerinin bir yerden sonra birbirini tekrar ettiği, kalabalığın ve ‘turist standardında va­sat hizmet ve ürünün’ yıl­dırdığı bir dönemde, özel­likle paralı turistler yeni ufuklar arıyor, yeni hika­yelerin peşine düşüyor. Citta Slow’dan sonra şimdi de “yeşil destinasyonlar”, hikayeleri ve projeleri ile gözde olma yolunda.

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