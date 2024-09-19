Turizmin istikameti bu terimde: Coolcation
Dünyanın kesin çivisi çıktı. Birkaç gündür haberler, iklim felaketinde kıyamet alametleri gibi sıralanıyor: Yeni bir kuraklık araştırması Barselona ve Mallorca'nın 2050 yılına kadar ‘çöl iklimine’ dönüşeceğini söylüyor…
Orta Avrupa’yı sel aldı, Polonya, Avusturya, Romanya ve Çekya’da en az 15 kişi hayatını kaybetti. Moskova’da son 145 yılın en sıcak eylül ayı yaşanıyor, eskiden bu mevsimde ilk karın düştüğü memleket +31 dereceyi gördü… Dalmaçya kıyılarında bu yaz deniz suyu sıcaklığı 30 derece ile ‘hamam suyu’na döndü… Orman yangınları arttıkça artıyor…
Her yaz, öncekinden daha sıcak
Bunlar sadece Avrupa’dan birkaç satır. Dünyanın tamamı aynı dertten muzdarip. Her yaz bir öncekinden daha sıcak geçiyor ve işin kötüsü ‘çöl sıcakları’nın periyodu uzadıkça uzuyor.
Mesela İspanya'da yaz mevsimi son 50 yılda ortalama 36 gün arttı ve ülke, Akdeniz ikliminden çöl benzeri bir iklime ilerliyor. En yüksek sıcaklığın 25 derece üzeri olduğu günler, 1971'de 82,4 iken 2022'de 117,9'a yükselmiş. Yüzde 43’lük korkunç bir artış. Fransa, İtalya ve Yunanistan ile diğer Akdeniz ülkeleri de çölleşme tehdidinin ‘kapsama alanında.’
Emlak yatırımları serin bölgelere kayıyor
Olası etkiler ve fatura hararetle tartışılıyor. Bugün, tatil alışkanlıkları ve emlak yatırımları kısmına bakalım. Kimi uzmanlara göre deniz tatilinin mayıs-haziran veya eylül-ekime kaydığı, temmuz-ağustosun yaylalara ve kuzeye göç mevsimi olduğu kitlesel dönüşümün ayak izleri görülüyor.
Avrupa medyasına yansıyan analizler ve haberler, Avrupa'da turizm hareketlerinin giderek daha serin, kuzey bölgelerine ve dağlık alanlara kaydığına işaret ediyor.
2023 yazında Güney Avrupa'ya yapılan seyahatlerde yüzde 10'luk bir düşüş gözlemlenmiş. Oysa yabancı turist sayısı Norveç'te yüzde 22, İsveç'te yüzde 11 artmış. İskandinavya, Danimarka, İrlanda gibi daha serin destinasyonlara olan ilgi artıyor. Almanya'da yapılan bir ankete göre, her beş kişiden ikisi sıcak güney destinasyonlarından kaçınarak daha serin yerleri tercih etmeyi düşünüyor.
Avrupa’da "coolcation" (serin tatil) akımı güçleniyor. İngilizcede "cool" (serin, rahat) ve "vacation" (tatil) kelimelerinden mamül bu terimi daha sık duyacağız, not edin.
Popüler sahiller tenhalaşacak
Bu gidişle belki Côte d'Azur, Amalfi kıyıları, Algarve gibi Güney Avrupa’nın popüler sahilleri yazın tenhalaşacak, Karadeniz sahilleri, Danimarka’nın Skagen, İsveç’in Tylösand, Letonya'nın Jurmala, Polonya’nın Sopot plajlarına rağbet artacak.
Sadece yaz tatilcileri değil, emlak yatırımcıları da pusulalarını sıcak güneyden serin kuzeye çevirmeye başlamış bile. Financial Times, İtalya’da ev avında olanların kuzeyde yoğunlaştığını yazıyor; Sicilya ya da diğer yoksul güneyde “1 euroya ev” oltasına gelenler hariç tabii ki. Sıcak denizlere inelim derken kaynar kazana düştüğü hissine kapılanlar, soluk almak için yayla arıyor. Turizmde ağaca değil ormana bakarken bunları not etmekte fayda var.