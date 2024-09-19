Turizmin istikameti bu terimde: Coolcation

Dünyanın kesin çivi­si çıktı. Birkaç gündür haberler, iklim felaketinde kıyamet alametleri gibi sı­ralanıyor: Yeni bir kurak­lık araştırması Barselona ve Mallorca'nın 2050 yılına ka­dar ‘çöl iklimine’ dönüşeceği­ni söylüyor…

Orta Avrupa’yı sel aldı, Polonya, Avustur­ya, Romanya ve Çekya’da en az 15 kişi hayatını kaybetti. Moskova’da son 145 yılın en sıcak eylül ayı yaşanıyor, es­kiden bu mevsimde ilk karın düştüğü memleket +31 dere­ceyi gördü… Dalmaçya kıyı­larında bu yaz deniz suyu sı­caklığı 30 derece ile ‘hamam suyu’na döndü… Orman yan­gınları arttıkça artıyor…

Her yaz, öncekinden daha sıcak

Bunlar sadece Avrupa’dan birkaç satır. Dünyanın tama­mı aynı dertten muzda­rip. Her yaz bir öncekin­den daha sıcak geçiyor ve işin kötüsü ‘çöl sıcak­ları’nın periyodu uza­dıkça uzuyor.

Mesela İspanya'da yaz mevsimi son 50 yılda or­talama 36 gün arttı ve ülke, Akdeniz iklimin­den çöl benzeri bir ik­lime ilerliyor. En yüksek sı­caklığın 25 derece üzeri oldu­ğu günler, 1971'de 82,4 iken 2022'de 117,9'a yükselmiş. Yüzde 43’lük korkunç bir ar­tış. Fransa, İtalya ve Yunanis­tan ile diğer Akdeniz ülkeleri de çölleşme tehdidinin ‘kap­sama alanında.’

Emlak yatırımları serin bölgelere kayıyor

Olası etkiler ve fatura ha­raretle tartışılıyor. Bugün, ta­til alışkanlıkları ve emlak ya­tırımları kısmına bakalım. Kimi uzmanlara göre deniz tatilinin mayıs-haziran ve­ya eylül-ekime kaydığı, tem­muz-ağustosun yaylalara ve kuzeye göç mevsimi olduğu kitlesel dönüşümün ayak iz­leri görülüyor.

Avrupa medyasına yansı­yan analizler ve haberler, Av­rupa'da turizm hareketleri­nin giderek daha serin, kuzey bölgelerine ve dağlık alanla­ra kaydığına işaret ediyor.

2023 yazında Güney Av­rupa'ya yapılan seyahatler­de yüzde 10'luk bir dü­şüş gözlemlenmiş. Oy­sa yabancı turist sayısı Norveç'te yüzde 22, İs­veç'te yüzde 11 artmış. İskandinavya, Dani­marka, İrlanda gibi da­ha serin destinasyon­lara olan ilgi artıyor. Almanya'da yapılan bir ankete göre, her beş ki­şiden ikisi sıcak güney des­tinasyonlarından kaçınarak daha serin yerleri tercih et­meyi düşünüyor.

Avrupa’da "coolcation" (serin tatil) akımı güçleni­yor. İngilizcede "cool" (se­rin, rahat) ve "vacation" (ta­til) kelimelerinden mamül bu terimi daha sık duyaca­ğız, not edin.

Popüler sahiller tenhalaşacak

Bu gidişle belki Côte d'A­zur, Amalfi kıyıları, Algarve gibi Güney Avrupa’nın po­püler sahilleri yazın tenha­laşacak, Karadeniz sahille­ri, Danimarka’nın Skagen, İsveç’in Tylösand, Leton­ya'nın Jurmala, Polonya’nın Sopot plajlarına rağbet ar­tacak.

Sadece yaz tatilcileri de­ğil, emlak yatırımcıları da pusulalarını sıcak güneyden serin kuzeye çevirmeye baş­lamış bile. Financial Times, İtalya’da ev avında olanların kuzeyde yoğunlaştığını yazı­yor; Sicilya ya da diğer yok­sul güneyde “1 euroya ev” ol­tasına gelenler hariç tabii ki. Sıcak denizlere inelim der­ken kaynar kazana düştü­ğü hissine kapılanlar, soluk almak için yayla arıyor. Tu­rizmde ağaca değil ormana bakarken bunları not etmek­te fayda var.