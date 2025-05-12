Türk şirketi N11’i satın alan gizemli alıcı kim?
İlk olarak 2023’te Getir tarafından satın alınan platform, kısa süre sonra Getir’in yeniden yapılandırma sürecinde Borancılı Teknoloji’ye devredilmişti. Şimdi ise n11’i, Körfez sermayesinin alacağı açıklandı. Ancak Abu Dabi merkezli DMSF’nin kim olduğu belirtilmedi.
Covid-19 pandemisiyle birlikte Türkiye’de en hızlı büyüyen alan dijital pazar oldu. Unicorn yani değeri milyar dolara varan oyun siteleri, e-ticaret platformları 2019’daki eve kapanma süreciyle başladı. Her yıl neredeyse üç haneli rakamlarla büyüyen dijital pazarda rakamlar artık trilyon liralarla ölçülür hale geldi. Örneğin 2024 yılında e-ticaret sektörünün hacmi 3 trilyon lirayı aştı. Büyüme, 2023’e göre yüzde 60’lık seviyede oldu.
2019 il 2014 yılları arasındaki bileşik büyüme ise yüzde 85 oranında. Dolar bazında değerlendirirsek, 2019 yılında 23 milyar 940 milyon dolar olan e-ticaret hacmi, 2024 yılında 89 milyar 580 milyon dolara ulaştı. 2019-2024 yılları arasında yani beş yıllık süreçte dolar bazında büyüme oranı yüzde 274 oranında gerçekleşti. Bu hızlı büyüme, yabancı devleri Türkiye’ye hızla çekti.
Dünya devi ABD’li Amazon başta olmak üzere bazı şirketler, kendi yapılanmasını kurdu. Ancak en büyük pay satın almayla gerçekleşti. Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu Trendyol, 1 milyar dolara Çinli Alibaba tarafından satın alındı, sektörde taşlar yerinden oynadı. Ardından Doğan Ailesi’ne ait Hepsiburada’yı alan Kazakistan merkezli Kaspi, Türk platformunu almak için 1.1 milyar dolar ödedi. Geçtiğimiz günlerde ise iki yabancı daha sektöre girdi. İlki Trendyol Go’yu satın almak için resmi onaylara başvuran ABD’li Uber’di. İkincisi ise e-ticaretin bir başka yerli markası olan n11’le ilgili gelişmeler.
İsviçreli bankacılık devleriyle çalıştılar
2013 yılında Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group’un ortaklığıyla kurulan n11, son yıllarda sık sık el değiştirdi. İlk olarak 2023’te Getir tarafından satın alınan platform, kısa süre sonra Getir’in yeniden yapılandırma sürecinde Serkan Borançılı’nın sahibi olduğu Borancılı Teknoloji’ye devredilmişti. Şimdi ise n11’i, Körfez sermayesinin alacağı açıklandı. Türk şirketi n11’i alan, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DMSF Holding Limited adlı firma olarak belirtildi.
Hatta Rekabet Kurumu başvurusunda da Abu Dabi merkezli DMSF Holding olarak resmi süreçte yer aldı. Ancak haberlerde ve resmi kurum başvurularında Abu Dabi merkezli DMSF’nin kim olduğu belirtilmedi. Çünkü şirketin resmi sitesinde sadece yaptığı işi kapalı şekilde anlatan bir şirket vardı. Sadece ‘Simon Schmid’ adlı bir CEO’nun adı geçiyordu. Gazetecilik merakımdan, peşine düştüm bu şirketin kimliğiyle alakalı. Zira Birleşik Arap Emirlikleri’nde ‘Simon Schmid’ adında 10’dan fazla yöneticinin adı geçiyordu, birbiriyle bağlantısız. Bu kez sitedeki ayrıntıları incelemeye başladım. Şirketin internet sitesine girince, Schmid adında bir başka şirkete denk geldim.
‘Schmid & Partners Management Services Ltd’ adlı bu şirketin ikinci kuşak yöneticisinin adı Simon Schmid olarak karşıma çıktı. Aradığım isim de buydu. Schmid & Partners Management Services, baba Eduard K. Schmid, İsviçreli finans devi Credit Suisse’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi ve Dubai’de kurulumunu yapan kişi olarak nam salmış bir isim. 1993 yılında kendi işlerine yönelen İsviçreli finans uzmanı, 1993 yılında Schmid & Partners Management Services adlı şirketi kurmuş. Bu firmanın da verdiği dört farklı hizmet var. Bunlar; Yatırım Danışmanlığı, Varlık Yönetimi, Aracılık ve Ortak Girişim organizasyonu.
Yani İsviçreli şirket, daha çok fon topluyor ve yönetiyor, ortak girişimler kurulmasını sağlıyor. Bir çeşit danışmanlık ve finansal yönetim gerçekleştiriyor. DFDS Holding’in CEO’su olarak gösterilen oğlu Simon Schmid ise Schmid & Partners Management Services şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Varlık Yöneticisi. O da tıpkı babası gibi bölgeyi iyi biliyor, babası gibi İsviçreli bankacılık devleriyle çalışmış. İsviçreli asırlık özel banka Julius Baer’in Dubai ve Abu Dabi birimlerinde yöneticilik yapmış olan Simon Schmid’in yanı sıra aileden Silvia Schmid-Amrof, Catherina Spinello Schmid gibi isimler de şirketin yönetiminde yer alıyor.
Körfez ve Rus sermayesi olma ihtimali var
Gelelim DFDS’nin n11 ile ilgisine? Peki sermaye, başvurularda olduğu gibi DFDS yani Schmid Ailesi’ne mi ait? İşte burada farklı bilgilere ulaştım. Her ne kadar DFDS’nin bulunduğu sektörler belli olsa da yaptığı yatırımlar hakkında kesinlikle bilgi yok. Yeni kurulan bu şirketin, tıpkı Schmid & Partners Management Services gibi bir fon toplama veya girişim temel atma amacıyla kurulduğunu öğrendim. Yani n11’i alanların adını gizli tutmuş fon ve sahiplerinden olma ihtimali var. Hatta öğrendiğime göre, Körfez ve Rus sermayesinin de bu sermaye veya girişim fonunda olması oldukça yüksek.