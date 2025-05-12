Türk şirketi N11’i satın alan gizemli alıcı kim?

İlk olarak 2023’te Getir tarafından satın alınan platform, kısa süre sonra Getir’in yeniden yapılandırma sürecinde Borancılı Teknoloji’ye devredilmişti. Şimdi ise n11’i, Körfez sermayesinin alacağı açıklandı. Ancak Abu Dabi merkezli DMSF’nin kim olduğu belirtilmedi.

Covid-19 pandemisiyle birlikte Türkiye’de en hızlı büyüyen alan di­jital pazar oldu. Unicorn ya­ni değeri milyar dolara varan oyun siteleri, e-ticaret plat­formları 2019’daki eve kapan­ma süreciyle başladı. Her yıl neredeyse üç haneli rakam­larla büyüyen dijital pazarda rakamlar artık trilyon liralar­la ölçülür hale geldi. Örneğin 2024 yılında e-ticaret sektörü­nün hacmi 3 trilyon lirayı aş­tı. Büyüme, 2023’e göre yüz­de 60’lık seviyede oldu.

2019 il 2014 yılları arasındaki bileşik büyüme ise yüzde 85 oranın­da. Dolar bazında değerlendi­rirsek, 2019 yılında 23 milyar 940 milyon dolar olan e-tica­ret hacmi, 2024 yılında 89 mil­yar 580 milyon dolara ulaştı. 2019-2024 yılları arasında ya­ni beş yıllık süreçte dolar ba­zında büyüme oranı yüzde 274 oranında gerçekleşti. Bu hızlı büyüme, yabancı devleri Tür­kiye’ye hızla çekti.

Dünya de­vi ABD’li Amazon başta olmak üzere bazı şirketler, kendi ya­pılanmasını kurdu. Ancak en büyük pay satın almayla ger­çekleşti. Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu Trendyol, 1 milyar dolara Çinli Alibaba tarafından satın alındı, sek­törde taşlar yerinden oynadı. Ardından Doğan Ailesi’ne ait Hepsiburada’yı alan Kazakis­tan merkezli Kaspi, Türk plat­formunu almak için 1.1 milyar dolar ödedi. Geçtiğimiz gün­lerde ise iki yabancı daha sek­töre girdi. İlki Trendyol Go’yu satın almak için resmi onay­lara başvuran ABD’li Uber’di. İkincisi ise e-ticaretin bir baş­ka yerli markası olan n11’le il­gili gelişmeler.

İsviçreli bankacılık devleriyle çalıştılar

2013 yılında Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group’un ortaklığıyla kurulan n11, son yıllarda sık sık el değiştirdi. İlk olarak 2023’te Getir tara­fından satın alınan platform, kısa süre sonra Getir’in yeni­den yapılandırma sürecinde Serkan Borançılı’nın sahibi olduğu Borancılı Teknoloji’ye devredilmişti. Şimdi ise n11’i, Körfez sermayesinin alaca­ğı açıklandı. Türk şirketi n11’i alan, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DMSF Holding Limi­ted adlı firma olarak belirtildi.

Hatta Rekabet Kurumu başvu­rusunda da Abu Dabi merkez­li DMSF Holding olarak resmi süreçte yer aldı. Ancak haber­lerde ve resmi kurum başvu­rularında Abu Dabi merkezli DMSF’nin kim olduğu belirtil­medi. Çünkü şirketin resmi si­tesinde sadece yaptığı işi ka­palı şekilde anlatan bir şirket vardı. Sadece ‘Simon Schmid’ adlı bir CEO’nun adı geçiyor­du. Gazetecilik merakımdan, peşine düştüm bu şirketin kimliğiyle alakalı. Zira Birleşik Arap Emirlikleri’nde ‘Simon Schmid’ adında 10’dan fazla yöneticinin adı geçiyordu, bir­biriyle bağlantısız. Bu kez si­tedeki ayrıntıları incelemeye başladım. Şirketin internet si­tesine girince, Schmid adında bir başka şirkete denk geldim.

‘Schmid & Partners Manage­ment Services Ltd’ adlı bu şir­ketin ikinci kuşak yöneticisi­nin adı Simon Schmid olarak karşıma çıktı. Aradığım isim de buydu. Schmid & Partners Management Services, baba Eduard K. Schmid, İsviçreli fi­nans devi Credit Suisse’in Bir­leşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi ve Dubai’de kurulumunu yapan kişi olarak nam salmış bir isim. 1993 yılında kendi iş­lerine yönelen İsviçreli finans uzmanı, 1993 yılında Schmid & Partners Management Ser­vices adlı şirketi kurmuş. Bu firmanın da verdiği dört fark­lı hizmet var. Bunlar; Yatırım Danışmanlığı, Varlık Yöneti­mi, Aracılık ve Ortak Girişim organizasyonu.

Yani İsviçreli şirket, daha çok fon topluyor ve yönetiyor, ortak girişimler kurulmasını sağlıyor. Bir çe­şit danışmanlık ve finansal yö­netim gerçekleştiriyor. DFDS Holding’in CEO’su olarak gös­terilen oğlu Simon Schmid ise Schmid & Partners Manage­ment Services şirketinin Yö­netim Kurulu Başkanı ve Var­lık Yöneticisi. O da tıpkı babası gibi bölgeyi iyi biliyor, babası gibi İsviçreli bankacılık devle­riyle çalışmış. İsviçreli asırlık özel banka Julius Baer’in Du­bai ve Abu Dabi birimlerinde yöneticilik yapmış olan Simon Schmid’in yanı sıra aileden Silvia Schmid-Amrof, Cat­herina Spinello Schmid gibi isimler de şirketin yönetimin­de yer alıyor.

Körfez ve Rus sermayesi olma ihtimali var

Gelelim DFDS’nin n11 ile ilgisine? Peki sermaye, başvurularda olduğu gibi DFDS yani Schmid Ailesi’ne mi ait? İşte burada farklı bilgilere ulaştım. Her ne kadar DFDS’nin bulunduğu sektörler belli olsa da yaptığı yatırımlar hakkında kesinlikle bilgi yok. Yeni kurulan bu şirketin, tıpkı Schmid & Partners Management Services gibi bir fon toplama veya girişim temel atma amacıyla kurulduğunu öğrendim. Yani n11’i alanların adını gizli tutmuş fon ve sahiplerinden olma ihtimali var. Hatta öğrendiğime göre, Körfez ve Rus sermayesinin de bu sermaye veya girişim fonunda olması oldukça yüksek.