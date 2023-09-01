Türk voleybolunda ekonomik kriz yok

Avrupa Şampiyonası’nda Polonya’yı 3-0’lık net skorla deviren Filenin Sultanları, bu akşam yarı finalde İtalya’yla karşılaşıyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, kritik maç öncesi kupa hedefini açıkladı, ayrıca voleybol ülkesi olan Türkiye’nin bu alanda bir finansal sorun yaşamadığını belirtti.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın çeyrek final maçında Polonya’yı 3-0’lık net bir skorla geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5’inci kez yarı finale yükselmeyi başardı. Filenin Sultanları, yarı finalde bu akşam saat 18.00’de son Avrupa Şampiyonu İtalya karşısına çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları’nın çeyrek finaline şahit olan DÜNYA’ya konuştu, “Hedefimiz şampiyonluk” dedi. Çeyrek final zaferinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesine dikkat çeken Üstündağ, voleybol ülkesi olan Türkiye’nin bu alanda bir finansal sorun yaşamadığına dikkat çekti. İşte Üstündağ’ın DÜNYA’ya özel demeçleri:

"Bize yakışan bir oyun oynadık"

“30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün çifte zafer kutluyoruz. Ülkemize, 30 Ağustos şehitlerine, gazilerine ve herkese armağan olsun bu zaferimiz. Bize yakışan oyun oynadık. Güzel oyun oynadık. Sonuna kadar mücadele ettik, bırakmadık ve neticede de 3-0 gibi net bir skorla çeyrek finali geçtik. Bu yıl özellikle Bienel’de birinci etabı lider bitiren Polonya’ydı. Biz bu lider bitiren, yükselen trende sahip, çok iyi bir takım olan Polonya’yı, az hata yaparak sonucu elde ettik.”

Birlik, beraberlik ve takım olmak...

“Başarının anahtarı çok çalışmak, samimi olmak, birlik ve beraberlik olmak ve takım olmaktan geçiyor. Takım olmazsanız başarılı olamazsınız. Ne kadar elit olursanız olun ama takım olmazsanız gelmez bu başarı. Bizim takım da takım olgusunu ortaya koydu. Ve muhteşem bir oyun sergilediler. Herkesi ve hepsini teker teker tebrik ediyorum.”

"Kulüpler mantıklı hareket ediyor"

“Voleybolda ekonomik sıkıntı yaşamadığımızı biliyorum. Dolayısıyla, bütçelerimiz futbol bütçesi gibi değil. Voleybolda kulüpler çok mantıklı ve çok iyi plan ve programla hareket ediyorlar. Bu nedenle voleybolda ekonomik kriz yaşamıyoruz.”

Voleybol kulüplerine teşekkür

“Kulüplere de teşekkür ediyorum. Bugün baktığımızda kulüplerin dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu var. Son Avrupa şampiyonluğunda 2 Türk takımı final oynadı. Son 4 takımın 3’ü Türk takımıydı. Hem kulüplerde başarı elde ediyoruz hem milli takımlarda başarı elde ediyoruz.”

"Kupayı almaya geldik"

“Hedefimiz şampiyonluk, yarı finali de finali de geçip şampiyon olmak istiyoruz. Yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya’ya karşı oynayacağız. Umut ediyorum ki, yolun sonunda kupa bizim olacak, çünkü biz kupayı almaya geldik. Milli takım olacak bir finalde şampiyonluğumuz eksik, onu da burada tamamlamak istiyoruz.”

"Taraftar desteğe devam etsin"

“Bizi yalnız bırakmayan bu taraftara minnettarım. Geldiğimiz günden beri gerek Almanya’da gerekse burada Belçika’da tribünlerin yüzde 70-80’i Türk taraftarı. Bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizi yarı finalde ve finalde de yalnız bırakmayıp, destekleyeceklerini biliyorum. Biz de verilen bu desteğe layık olmaya çalışacağız.”

İtalya'yı bu yıl set vermeden iki maçta yendik

Rakibimizi tanıyalım: Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa Şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden, 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanısıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti. Ancak hemen hatırlatalım: Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

Vargas Havayollari!

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Polonya’yı set vermeden elediği çeyrek final maçının yıldızı 24 sayıyla pasör çaprazı Melissa Vargas oldu. Vargas'a 14 sayıyla Ebrar Karakurt ve 9 sayıyla Hande Baladın destek verdi. 1999 doğumlu Küba asıllı Türk milli Vargas, Çekya ve İsviçre liglerinde geçen iki yıldan sonra 2018-19 sezonunda F. Bahçe’ye transfer oldu. 2021’de Türk vatandaşı olan Vargas'ın, smaç yüksekliği (spike) rekoru 3 metre 26 santimdir. Çeyrek final maçını anlatan TRT spikeri, sayı için 'havalanan' sporcuya 'Vargas Havayolları" lakabını taktı.