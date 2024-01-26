Türkiye e-mobilite büyümesinde önde

Günümüzde otomotiv sektöründe, üretimden tüketiciye ulaşıma kadar tüm süreçler hızla değişirken, e-mobilite 2024 yılının en önemli konularından biri olacak. Dünyada otomobil finansmanı yeni ekosistem dönüşümüyle hızlanırken, finansman imkânlarının gelişerek devam etmesi, tüketicilerin ürünlere ulaşımını kolaylaştırırken özellikle e-mobilite dönüşümünü de hızlandıran en önemli unsur olarak kabul ediliyor.

Avrupa’da otomobil pazarı büyüyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) raporuna göre, Avrupa binek otomobil pazarı 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 13,9 büyüdü. Otomobil satışları 10,5 milyon adede ulaştı. Adet olarak en yüksek satış yapılan ülkeler, Almanya 2.844.609, Fransa 1.774.723 ve İtalya 1.565.331, yıllık bazda artış Almanya’da yüzde 7,3, Fransa’da yüzde 16,1 ve İtalya’da yüzde 18,9 oldu. AB, EFTA ( İzlanda, Norveç ve İsviçre) ve İngiltere dahil otomobil pazarı ise ACEA verilerine göre 2023 yılında 12.847.481 adet olurken, yüzde 13,7 artış kaydetti. Bu bölgede toplam otomobil satışı 11.294.502 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil satışlarında 4.sırada

Türkiye otomobil pazarı 2023 yılını 967.341 adet ile 2022’ye göre yüzde 63,2 artışla kapattı. ACEA rakamlarına göre ülkemiz 2023 yılı toplam otomobil pazarında Almanya, Fransa ve İtalya’dan sonra 4. sıraya yerleşti. Türkiye, yılı 949.359 adet satışla bitiren İspanya’nın önünde yer aldı. Halbuki Türkiye 2022 yılında 592.660 adetl satışla, 813.376 adet satış yapan İspanya’dan sonra 5.sırada yer alıyordu. 2023 yılında AB, EFTA, İngiltere ve Türkiye dahil otomobil satışları 13.814.822 adete ulaştı. ACEA, tahmininde AB'nin yeni otomobil satışlarının 2024'te yüzde 2,5 artacağı öngörülüyor.

Avrupa’da elektrikli otomobil satışları artmaya devam ediyor

2023 yılında AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 14,6'sı elektrikli otomobillerden oluştu. AB'de elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 14,6'ya ulaşırken, satışları yıllık bazda yüzde 37 artışla 1,5 milyon adede ulaştı. Bataryalı elektrikli araç satışlarının pazar payının Avrupa’da, 2024’te de yaklaşık yüzde 20'ye çıkacağı öngörülüyor.

Türkiye e-mobilite büyümesinde önde

2022'de Avrupa'da otomobil satışlarının yüzde 13,95’i elektrikli iken, bu rakam 2023’de yüzde 15,09'a ulaştı. Türkiye ise e-mobilite de büyüme adımlarını hızlandırarak, 2022‘de otomobil satışlarının 1,30 olan elektrikli araç payını, 2023’de yüzde 6,78'e taşıdı.

Otomotive dünyasında 2024 değişim yılı

2024 yılında dünyada 88 milyon adet aracın satılması beklenirken, sektörde bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artış olacağı öngörülüyor. Avrupa’da 2030'daki toplam elektrikli araç sayısının 47,7 milyon adet olması bekleniyor. 2023’te dünyada 13,6 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç satılırken, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların (PHEV'ler) küresel satışları, 2023'te %31 arttı. Otomobil üreticileri, 2024’te 16,7 milyon bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satılmasını bekliyor. 2024’ün ilk çeyreğinde ise tüketicilerin 5 milyondan fazla akülü elektrikli ve şarjlı hibrit araç satın alacağı düşünülüyor.