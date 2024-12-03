  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Cenk AKYOLDAŞ
  4. Türkiye Ekonomisi: Teknik resesyon, faiz politikaları ve büyüme üzerine detaylı değerlendirme

Türkiye Ekonomisi: Teknik resesyon, faiz politikaları ve büyüme üzerine detaylı değerlendirme

Cenk AKYOLDAŞ
Cenk AKYOLDAŞ PİYASA DİNAMİKLERİ [email protected]

Bu haftaki yazımın temelin­de büyüme, enflasyon, faiz ve borsa üzerine etkilerini değer­lendirmeye çalıştım. Değerlen­dirmeye cuma günü geren bü­yüme verisi ve teknik resesyon değerlendirmesiyle başlamak is­terim.

Teknik Resesyon Durum Tespiti:

-Öncelikle teknik resesyonun tanımına göz atalım. Bir ekonomi iki çeyrek üst üste mevsim ve tak­vim etkilerinden arındırılmış ola­rak negatif büyüme kaydetmiş ise biz buna teknik resesyon diyoruz. Türkiye, 2024’ün üçüncü çeyre­ğinde %0,2 daralma ile iki çeyrek üst üste daralarak teknik resesyo­na girmiş oldu.

Bu daralma, özel­likle yüksek faiz oranlarının ta­lep ve yatırımları baskılamasın­dan kaynaklanmıştır. Büyüme: 2024’ün üçüncü çeyreğinde bü­yüme %2,1 ile beklentilerin altın­da gerçekleşmiştir. 2024 Yılı için Reuters anketlerine göre büyü­me tahmini %3’tür. Bu oran, hükü­metin %3,5’lik hedefinin altında gerçekleşeceğini göstermektedir. 2025 yılı için faiz indirim beklen­tileri ve iç talepte beklenen topar­lanma ile büyümenin %4 seviyesi­ne çıkması öngörülmektedir.

Sebepler:

-Hizmet sektörü zayıflığı: İç talepteki düşüş istenilen kadar ol­masa da özellikle tüketim harca­malarının azalmasına ve turizm gelirlerindeki durgunluğun etki­sine bağlanabilir

-Faiz politikalarının et­kisi: Kredi maliyetlerindeki yüksek maliyet, özel sektör yatırımlarını olumsuz etki­lerken kamu harcamalarının da büyümeyi sınırlı destek­lemesi etkili olmuştur.

Teknik resesyonun Borsa İstanbul üzerindeki etkisi

-Olumsuz etki: Teknik reses­yon, ekonomik aktivitelerdeki yavaşlama ile şirketlerin kârlılık beklentilerini düşürebilir. Özel­likle iç talebe bağlı sektörlerde (perakende, hizmet, turizm) şir­ket hisselerinde satış baskısı gö­rülebilir. PMI verilerinin 50’nin altında seyretmesi, imalat sek­töründeki toparlanmanın henüz başlamadığını gösterdiği için sa­nayi sektöründe olumsuz bir gö­rünüm yaratabilir.

-Olumlu etki: Teknik reses­yonun hükümeti ve Merkez Ban­kası’nı büyüme odaklı politikala­ra yönlendirebileceği beklentisi, borsa üzerinde olumlu bir psiko­lojik etki yaratabilir.

Yüksek Faiz Oranlarının Etkisi

Şöyle bir faiz patikasının rönt­genini çekecek olursak;

-2023’te politika faizinin %8,5’ten %50’ye yükseltilmesi, enflasyonu kontrol altına almayı hedeflemiştir. Faiz artışının eko­nomik aktivite üzerinde iki yön­lü etkisi görülmektedir. Böylece enflasyonist baskıları hafifletil­mesi sağlanırken, talep daralma­sına ve ekonomik yavaşlamaya yol açmıştır.

-Kasım ayı verileri: İTO Pe­rakende fiyatlar %3,07, toptan fi­yatlar ise %2,68 artış göstermiş­tir. Gıda harcamaları %3,28, ko­nut harcamaları %5,25 artarken ulaştırma harcamalarında %0,81 düşüş yaşanmıştır. TÜİK Ka­sım ayı verileri öncesinde eğili­min aşağı olmasına rağmen hala %3’ün üzerindeki artış acaba Ka­sım ayı TÜFE’de de sürpriz olabi­lir mi sorularını gündeme getir­miş oldu. Piyasa beklentisi aylık %2,04’lük bir yükselişe işaret et­mektedir. Bilindiği üzere Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılı TÜ­FE’de %44-45 seviyesinde kapat­mayı beklediğini açıklamıştı.

Enflasyon ve Fiyat Dinamiklerinin Etkisi

-Olumsuz etki: Artan maliyet­ler ve zayıflayan tüketici harca­maları, özellikle tüketim ve pera­kende sektöründeki şirketlerin hisse fiyatlarında baskı yaratabi­lir. Gıda, enerji ve konut maliyet­lerindeki artış, bu sektörlere bağlı şirketlerin kârlılıkları­nı sınırlandırabilir.

-Olumlu etki: Enflasyo­nun düşüş trendine girmesi, piyasalarda orta vadede to­parlanma ve risk iştahını ar­tırabilir. Bu durum, genele yayılmış bir yükselişi tetik­leyebilir.

Yüksek faiz oranlarının Borsa üzerindeki etkisi

Finans ve Bankacılık Sektörü:

-Olumlu etki: Yüksek faiz oranları, bankaların faiz gelirle­rini artırarak kârlılıklarını des­tekleyebilir. Bu durum, bankacı­lık sektörü hisselerinde güçlü per­formans sağlayabilir.

-Olumsuz etki: Faizlerin yük­sekliği, kredi talebini baskıladığı için bankaların kredi hacimlerini daraltabilir. Bu durum, uzun vade­de negatif etkiler yaratabilir.

KOBİ ve Yatırımcı Tabanlı Şir­ketler:

-Yüksek kredi maliyetleri, kü­çük ve orta ölçekli şirketlerin fi­nansmana erişimini zorlaştırdı­ğı için bu şirketlerin hisse perfor­manslarını olumsuz etkileyebilir.

PMI Verileri:

-Kasım ayı İSO İmalat PMI verisi 48,3 olarak kaydedilmiştir. Bu, sektörde daralmanın sürdü­ğünü ancak iyileşme sinyallerinin başladığını göstermektedir.

Peki bu veriler ışığında muhte­mel faiz indirimi ne zaman?

TCMB’nin Aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali güç­lenmektedir. Olası %2 altında gelecek Kasım ayı enflasyon ve­risi bu patikanın açıklamasına yol açacaktır. Faiz indirimi ne­den beklenmeli sorusunun ceva­bını arayacak olursak; talepteki zayıflık, enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret etmektedir. Bir diğer neden olarak da siya­si erkin, 2025 yılı öncesinde bü­yümeyi destekleme arzusu etkili olmaktadır.

Peki böyle bir durumda olası riskler? Bu sorunun içsel ve dışsal etkilerinden bahsetmemiz müm­kün olabilir.

-Erken faiz indirimi: Enflas­yonu tekrar yukarı çekebilir ve makroekonomik istikrarı tehdit edebilir.

-Dışsal riskler: ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası ve kü­resel emtia fiyatlarındaki deği­şimler, Türkiye ekonomisini etki­lemeye devam edecektir.

Faiz indirimi beklentisinin Borsa İstanbul hisseleri üze­rinde olası etkisi

-Pozitif algı: Faiz indirim bek­lentisi, ekonomik aktivitenin can­lanacağına dair iyimserlikle riskli varlıklara (hisse senetlerine) ta­lebi artırabilir. Özellikle iç talebe duyarlı sektörlerde (otomotiv, be­yaz eşya, inşaat) hisse fiyatlarında yükseliş görülebilir.

-Negatif algı: Erken bir faiz in­dirimi, enflasyon riskini artıra­bileceği için yatırımcı güvenini zedeleyebilir. Bu durum, kısa va­dede borsa üzerinde satış baskısı yaratabilir.

Enflasyon dinamikleri açı­sından durum değerlendirmesi yapacak olursak

Para Politikası esnekliğinin sınırları test edilmesi gereklili­ği ön plana çıkacaktır. Buna bağ­lı olarak faiz indirimi kademeli olmalı, enflasyon düşüş trendi tam anlamıyla sağlanmadan hız­lı gevşemenin riskli iyi ölçülmesi gereklidir.

Dışsal şoklara hazırlık: Kü­resel ekonomik dalgalanmala­ra karşı döviz rezervlerini güç­lendirecek ve riskleri azaltacak adımlar atılmaya devam etmeli, yabancı yatırımcı ve kaynak gi­rişleri için gerekli SWAP meka­nizmalarının tekrar hayata geç­mesi sağlanmalı.

Peki bu gelişmelerin Borsa İstanbul üzerinde etkileri?

Sonuç

Türkiye ekonomisi, yüksek fa­iz politikaları ve daralan talep nedeniyle zorlu bir süreçten geç­mektedir. Teknik resesyon riski­ne rağmen, enflasyonda kısmi bir iyileşme ve PMI verilerinde gö­rülen toparlanma umut vericidir. Ancak sürdürülebilir bir büyüme için faiz politikalarında temkinli bir yaklaşım, yapısal reformlar ve küresel risklerin iyi yönetil­mesi kritik önemdedir. İhracat odaklı şirketler, banka hisseleri ve kamu projelerinden fayda sağ­layan sektörler, mevcut koşullar­da piyasaya görece daha iyi per­formans gösterebilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
ABD’nin ticaret politikalarının küresel etkileri 27 Kasım 2024
Trump 2.0 dönemi ve piyasalar 12 Kasım 2024
Global piyasalarda heyecanlı bekleyiş! 05 Kasım 2024
Borsa İstanbul ve yabancı yatırımcılar 22 Ekim 2024
Eylülde merkez bankaları piyasalara damgasını vurdu! 08 Ekim 2024
Yumuşak iniş mümkün mü? 24 Eylül 2024
Eylül ayı piyasalar için dert ayı mı olacak? 10 Eylül 2024
Fitch ve tarım dışı istihdam oyunu değiştirir mi? 03 Eylül 2024
Piyasalar için gergin günler devam eder mi? 13 Ağustos 2024
Kritik haftada piyasalar virajı alamadı 06 Ağustos 2024