Türkiye Sigorta 6.6 milyar TL kâr elde etti orta ölçekli bankayı geçti
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “Vatandaşların bireysel sigorta ürünlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak istiyoruz” dedi. Çakmak, “Şirket olarak temel amacımız kârlı ve istikrarlı büyüme. İlk yarıda 6.6 milyar TL kâr elde ettik. Kârlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2024'ün ilk 6 ayını 6.6 milyar TL gibi yüksek bir kâr rakamı ile kapattıklarını, bu yıl sonunda ise bu rakamı çift haneye çekeceklerini belirterek, “Böylece orta ölçekli bir bankayı geçtik” dedi.
Çakmak, yüzde 15 pazar payına ulaştıklarını ve bu yılın ilk altı ayında geçtiğimiz yılın tamamının kâr rakamını yakaladıklarını söyledi ve ekledi: “Temel amacımız kârlı ve istikrarlı büyüme.” Türkiye Sigorta'nın kârı geçen yıla göre yüzde 129 oranında arttı. Öz sermayesini de yüzde 36 artırarak 21 milyar liraya çıkardı. Özkaynak kârlılığı bu yılın ilk yarısında yüzde 72 oldu.
TSS ve kaskoda fiyat sıkıntısı kalmadı
Önceki gün bir araya geldiğimiz Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, trafik, kasko, ferdi kaza, sağlık sigortası branşlarında pazar payını hızla artırdıklarını vurguladı. Çakmak, şöyle devam etti: “Piyasa yapıcısı olarak vatandaşların bireysel sigorta ürünlerine (trafik, kasko, sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası gibi) ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Bu alanlarda kazançtan ziyade faydayı esas alıyoruz. Şu anda 13 milyon tekil müşterimiz var. Piyasada öncü rol oynamamız sektörü de regüle ediyor. Son 1 yılda ne tamamlayıcı sağlık sigortasında ne de kaskoda fiyat anlamında sorun kalmadı. Piyasada olmamız rakiplerin de fiyat artışını frenliyor.”
Yılsonu hedefi 100 milyar TL prim üretimi
Hayat dışı alanda 50.4 milyar liralık prim üretimi yaptıklarını ve sektör yüzde 80 büyürken kendilerinin yüzde 107 büyüdüğünü ifade eden Çakmak, yıl sonunda hayat dışı alanda prim üretimini 100 milyara taşımayı hedeflediklerini söyledi.
Çakmak, şu bilgileri verdi: “Bu alanda yüzde 14 pazar payımız var. Kestiğimiz poliçe 5.4 milyon. BES ve otomatik katılım sistemi (OKS) fon büyüklüğümüz 216.6 milyar lira. Pazar payımız ise yüzde 21. Hayat prim üretimimiz 5.5 milyar lira. Elementer tarafta (hayat dışı) 100 liralık primin 45'ini kurumsa-ticari tarafta, 35'ini bireysel ürünlerde (DASK, kasko gibi), 20'sini tarımdan üretiyoruz. Yangın ve doğal afetlerde açık ara lideriz. Türkiye'de her 4 poliçeden biri bizde. Hayat dışı alandaki toplam pazar payımız yüzde 15.”
Sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştık
Sağlıkta pazar paylarının yüzde 7 olduğunu belirten Taha Çakmak, “Sağlık branşında yüzde 111'lik artışla yaklaşık 1 milyon sigortalıya ulaştık" diye konuştu. Teknik kârlarının geçen yıl 1.3 milyar olduğunu bu yıl ilk 6 ayda ise bunun 2.3 milyar liraya çıktığını belirten Çakmak, “Artış yüzde 81. Net kârımız ise 6.6 milyar lira oldu. Bu da orta ölçekli bir banka kârına denk geliyor. Öz sermayemiz 21 milyar lira oldu. Bedelsiz sermaye artışıyla sermayemizi 5 milyar liraya çıkaracağız. Kazandığımızı sermayeye yatırıyoruz” dedi.
İlk 6 aydaki hasar ödemelerinin 11.2 milyar lira olduğunu, bunun 7.8 milyarının oto, 3.4 milyarının ise oto dışında gerçekleştiğini söyleyen Taha Çakmak, “Trafik tarafında günde bin 500 ihbar alıyoruz. Her ilde eksper ağımız var. Bizimle anlaşma yapan özel servislere ödeme yaparken vadeyi kısa tutuyoruz" bilgilerini paylaştı. Yangın ve doğal afet sigortalarında etkin olduklarını ifade eden Taha Çakmak, “Her dört yangının birini biz kesiyoruz” diye konuştu.
"Hastaneye gizli müşteri gönderdik"
Sağlık sigortasındaki memnuniyeti ölçmek için 12 acente görevlisinin mart ve nisan aylarında 53 hastanede gizli müşteri araştırması gerçekleştirdiğini belirten Taha Çakmak, şunları söyledi: “Sektörde sağlıkta olan ilk 4 şirketle bizi kıyasladılar. Gittiler, bankodaki görevlilerle birlikte dakika tuttular. Tamamlayıcı sağlıkta (TSS) onay süresi ölçüldü. Bizden 4 dakika 16 saniyede provizyon aldılar.
Rakip şirketlerin provizyon süresi 7 dakika 36 saniye oldu. TSS'de 600'e yakın anlaşmalı hastane ağımız var. Özel sağlık sigortasında (ÖSS) ise bizdeki provizyon süresi 2 dakika 30 saniye, rakiplerde bu süre 3 dakika 92 saniye olarak ölçüldü. ÖSS'de 4 bin 500'ün üzerinde anlaşmalı kurum var. Günde 10 bin sağlık ihbarı alıyoruz. Bunun yüzde 85'i 10 saniyede provizyon alır (ayakta tedavi).”
3.3 milyarlık temettü ödeyecek
Hasar prim oranının önemli gösterge olduğunu, kesilen poliçe karşılığında yapılan ödemeyi ifade ettiğine dikkat çeken Çakmak, “Sektör ortalaması ilk 3 ayda yüzde 81 oldu. Bizde bu oran yüzde 72” dedi. Çakmak ayrıca bu yıl 1 milyarı sigortadan, 2.2 milyar emeklilik şirketinden olmak üzere toplamda yaklaşık 3.3 milyar liralık temettü ödeyeceklerini söyledi.