Türkiye Sigorta 6.6 milyar TL kâr elde etti orta ölçekli bankayı geçti

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “Vatandaşların bireysel sigorta ürünlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak istiyoruz” dedi. Çakmak, “Şirket olarak temel amacımız kârlı ve istikrarlı büyüme. İlk yarıda 6.6 milyar TL kâr elde ettik. Kârlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2024'ün ilk 6 ayını 6.6 milyar TL gibi yüksek bir kâr rakamı ile kapattıklarını, bu yıl sonunda ise bu rakamı çift haneye çekeceklerini belirte­rek, “Böylece orta ölçekli bir bankayı geçtik” dedi.

Çakmak, yüzde 15 pazar payına ulaştık­larını ve bu yılın ilk altı ayında geçtiğimiz yılın tamamının kâr rakamını yakaladıklarını söy­ledi ve ekledi: “Temel amacı­mız kârlı ve istikrarlı büyüme.” Türkiye Sigorta'nın kârı geçen yıla göre yüzde 129 oranında arttı. Öz sermayesini de yüzde 36 artırarak 21 milyar liraya çı­kardı. Özkaynak kârlılığı bu yı­lın ilk yarısında yüzde 72 oldu.

TSS ve kaskoda fiyat sıkıntısı kalmadı

Önceki gün bir araya geldi­ğimiz Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, trafik, kasko, ferdi kaza, sağlık sigor­tası branşlarında pazar payı­nı hızla artırdıklarını vurgula­dı. Çakmak, şöyle devam etti: “Piyasa yapıcısı olarak vatan­daşların bireysel sigorta ürün­lerine (trafik, kasko, sağlık si­gortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası gibi) ulaşmasını sağ­lamak istiyoruz. Bu alanlarda kazançtan ziyade faydayı esas alıyoruz. Şu anda 13 milyon tekil müşterimiz var. Piyasa­da öncü rol oynamamız sektö­rü de regüle ediyor. Son 1 yılda ne tamamlayıcı sağlık sigorta­sında ne de kaskoda fiyat anla­mında sorun kalmadı. Piyasa­da olmamız rakiplerin de fiyat artışını frenliyor.”

Yılsonu hedefi 100 milyar TL prim üretimi

Hayat dışı alanda 50.4 milyar liralık prim üretimi yaptıkları­nı ve sektör yüzde 80 büyürken kendilerinin yüzde 107 büyü­düğünü ifade eden Çakmak, yıl sonunda hayat dışı alanda prim üretimini 100 milyara taşıma­yı hedeflediklerini söyledi.

Çak­mak, şu bilgileri verdi: “Bu alan­da yüzde 14 pazar payımız var. Kestiğimiz poliçe 5.4 milyon. BES ve otomatik katılım siste­mi (OKS) fon büyüklüğümüz 216.6 milyar lira. Pazar payımız ise yüzde 21. Hayat prim üreti­mimiz 5.5 milyar lira. Elemen­ter tarafta (hayat dışı) 100 lira­lık primin 45'ini kurumsa-ticari tarafta, 35'ini bireysel ürünler­de (DASK, kasko gibi), 20'sini tarımdan üretiyoruz. Yangın ve doğal afetlerde açık ara lideriz. Türkiye'de her 4 poliçeden biri bizde. Hayat dışı alandaki top­lam pazar payımız yüzde 15.”

Sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştık

Sağlıkta pazar paylarının yüzde 7 olduğunu belirten Ta­ha Çakmak, “Sağlık branşın­da yüzde 111'lik artışla yakla­şık 1 milyon sigortalıya ulaş­tık" diye konuştu. Teknik kârlarının geçen yıl 1.3 milyar olduğunu bu yıl ilk 6 ayda ise bunun 2.3 milyar liraya çık­tığını belirten Çakmak, “Ar­tış yüzde 81. Net kârımız ise 6.6 milyar lira oldu. Bu da orta ölçekli bir banka kârına denk geliyor. Öz sermayemiz 21 milyar lira oldu. Bedelsiz ser­maye artışıyla sermayemizi 5 milyar liraya çıkaracağız. Ka­zandığımızı sermayeye yatı­rıyoruz” dedi.

İlk 6 aydaki hasar ödemele­rinin 11.2 milyar lira olduğu­nu, bunun 7.8 milyarının oto, 3.4 milyarının ise oto dışında gerçekleştiğini söyleyen Ta­ha Çakmak, “Trafik tarafında günde bin 500 ihbar alıyoruz. Her ilde eksper ağımız var. Bi­zimle anlaşma yapan özel ser­vislere ödeme yaparken vadeyi kısa tutuyoruz" bilgilerini pay­laştı. Yangın ve doğal afet si­gortalarında etkin olduklarını ifade eden Taha Çakmak, “Her dört yangının birini biz kesiyo­ruz” diye konuştu.

"Hastaneye gizli müşteri gönderdik"

Sağlık sigortasındaki memnuniyeti ölçmek için 12 acente görevlisinin mart ve nisan aylarında 53 hastanede gizli müşteri araştırması gerçekleştirdiğini belirten Taha Çakmak, şunları söyledi: “Sektörde sağlıkta olan ilk 4 şirketle bizi kıyasladılar. Gittiler, bankodaki görevlilerle birlikte dakika tuttular. Tamamlayıcı sağlıkta (TSS) onay süresi ölçüldü. Bizden 4 dakika 16 saniyede provizyon aldılar.

Rakip şirketlerin provizyon süresi 7 dakika 36 saniye oldu. TSS'de 600'e yakın anlaşmalı hastane ağımız var. Özel sağlık sigortasında (ÖSS) ise bizdeki provizyon süresi 2 dakika 30 saniye, rakiplerde bu süre 3 dakika 92 saniye olarak ölçüldü. ÖSS'de 4 bin 500'ün üzerinde anlaşmalı kurum var. Günde 10 bin sağlık ihbarı alıyoruz. Bunun yüzde 85'i 10 saniyede provizyon alır (ayakta tedavi).”

3.3 milyarlık temettü ödeyecek

Hasar prim oranının önemli gösterge olduğunu, kesilen poliçe karşılığında yapılan ödemeyi ifade ettiğine dikkat çeken Çakmak, “Sektör ortalaması ilk 3 ayda yüzde 81 oldu. Bizde bu oran yüzde 72” dedi. Çakmak ayrıca bu yıl 1 milyarı sigortadan, 2.2 milyar emeklilik şirketinden olmak üzere toplamda yaklaşık 3.3 milyar liralık temettü ödeyeceklerini söyledi.