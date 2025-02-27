Türkiye sosyal korumada OECD’den ayrıştı
Kamu tarafından yapılan sosyal koruma harcamalarının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı son beş yılda OECD ortalamasında yükselirken, Türkiye’de geriledi. Bu orana göre ülkeler sıralamasında 2019 itibarıyla sondan beşinci olan Türkiye, 2024 itibarıyla sondan ikinciliğe düştü. Türkiye, 41 ülke içinde milli gelire oranla sadece Meksika’dan daha yüksek oranda harcama yaptı.
Fransa’nın başkenti Paris’te 13-15 Şubat’ta yapılan OECD Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen “Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım” konulu forum vesilesiyle hazırlanan raporda, ülkeler bazında çeşitli sosyal göstergeler kapsamında sosyal koruma harcamalarının milli gelire oranına ilişkin veriler de yer aldı.
2024 yılı itibarıyla veya ülke bazında alınabilen en son verilerle oluşturulan istatistiki sıralamaya göre kamu sosyal koruma harcamalarının GSYH’den aldığı payda Avusturya yüzde 31,6 oranı ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 31,4’le Finlandiya, yüzde 30,6 ile Fransa, yüzde 28,6 ile Belçika, yüzde 27,9’la Almanya izledi. İtalya yüzde 27,6, Danimarka yüzde 26,4, İsveç yüzde 26,1, İspanya yüzde 25,9, Japonya yüzde 24,7 ile milli gelirine oranla en fazla kamu sosyal koruma harcaması yapan ilk on ülke arasında.
Türkiye’de oran geriledi
Türkiye ise 2024 itibarıyla sosyal koruma harcamalarının GSYH oranında yüzde 10,4’le 40’ncı sırada yer alabildi.
OECD’nin 38 ülkeyi kapsayan 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de bu oran yüzde 12,4 düzeyinde ve Türkiye 34’üncü sırada bulunuyordu. Türkiye’de söz konusu harcamaların milli gelire oranı son beş yılda 2 puan düşerken, Türkiye’nin sıralamadaki yeri sondan 5’incilikten sondan 2’nciliğe geriledi.
2019’da yüzde 12,3 oranı ile Güney Kore ve Kosta Rika, yüzde 11,7 ile Şili ve yüzde 7,4 oranı ile Meksika, Türkiye’den alt sıralarda yer alıyordu. 2024 itibarıyla ise bu oranlar Güney Kore’de yüzde 15,3’e, Kosta Rika’da yüzde 12,6’ya, Şili’de yüzde 12,9’a, Meksika’da yüzde 10’a yükseldi. Buna göre ilk üç ülke bu bazda daha üst sıralara yükselirken, daha düşük orana sahip ülke olarak sadece az farkla Meksika kaldı.
OECD ortalamasında ise kamu sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı 2019-2024 döneminde 0,9 puan yükselerek yüzde 20,1’den yüzde 21’e yükseldi.
2019-2024 döneminde sosyal koruma harcamalarının oranını en fazla artıran ülke de 3,9 puanla Avusturya oldu. Buna bağlı olarak; 2019 yılında bu bazda 5’inci sırada yer alan bu ülke, 2024’te birinci sıraya yerleşti.
TÜİK verileri ne diyor?
TÜİK’in en son 2023 itibarıyla açıkladığı sosyal koruma istatistiklerine göre ise söz konusu harcamaların idari masraflar da dahil toplam tutarı anılan yılda 2 trilyon 693,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı da yüzde 10,1 oldu.
2023’teki harcamanın idari masraflar ve benzeri giderler düşüldüğünde, 2 trilyon 645 milyar 267 milyon TL ile yüzde 98,2’sini sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında en büyük bölüm 1 trilyon 175,2 milyar TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 809,3 milyar TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları, 263,2 milyar lira ile dul/yetim, 190,5 milyar lira ile aile/çocuk, 102,8 milyar lira ile sosyal dışlanma, 80 milyar lira ile engelli/malul, 24,2 milyar lira ile işsizlik yardımları izledi.
2023 yılında (masraflar hariç) toplam sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 10 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, milli gelirden emekli/yaşlılara yapılan harcamalar yüzde 4,4, hastalık/sağlık bakımı harcamaları yüzde 3, dul/yetimler yüzde 1, aile/çocuk yüzde 0,7, sosyal dışlanmaya yönelik harcamalar yüzde 0,4, engelli/maluller yüzde 0,3 ve işsizlik ödemeleri yüzde 0,1 pay alabildi.
Sosyal göstergeler iç açıcı değil
OECD Bakanlar Toplantısına sunulan rapora göre Türkiye 2024 itibarıyla;
-Gelir eşitsizliğini gösteren istatistiksel dağılım ölçüsü birimi olan GINI katsayısı bazında Kosta Rika, Brezilya ve Şili’nin ardından 4’üncü,
-Nispi gelir yoksunluğu yaşayan çocuk (0-17 yaş) oranında yüzde 20,6 oranıyla 7’nci,
-Ne eğitimde ne çalışma yaşamında yer alan genç oranında yüzde 26,7 oranıyla 1’inci,
-Toplam doğurganlık oranında 1,51’le 24’üncü,
-Çalışma çağındaki (20-64) her 100 kişi başına 65 yaş ve üzeri kişi oranında yüzde 20’ye yakın oranla (BM’ye üye tüm ülkeler içinde) 43’üncü,
-Kadın çalışanlarla erkek çalışanlar arasında gelir farkında kadınlar aleyhine farkta yüzde 10 oranı ile 25’inci,
-30 ülkeyi kapsayan kadın ve erkeklerin ücretsiz çalıma sürelerine göre sıralamada 5’inci,
-Kiralık bir konutta oturan iki çocuklu bir aile için medyan harcanabilir gelirin yüzdesi olarak sosyal yardımların fayda düzeyinde sondan ikinci,
-"İhtiyaç duyarsam kamu yararlarını kolayca alabileceğimi düşünüyorum" ifadesine verilen yanıtların dağılımına göre ölçülen kamu yardımlarına erişilebilirlik algısında 7’nci,
-En alt yüzde 20’lik gelir diliminde, konut kredisi ve/veya kira için harcanabilir gelirinin yüzde 40’tan fazlasını harcayanların oranında bu dilimdekilerin yaklaşık üçte biri ile 27’nci.
Sosyal koruma harcamalarının hesabı?
Türkiye’de sosyal korumaya yönelik veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırma yapılabilecek standartlarda, (European System of Integrated Social Protection- ESSPROS) metodolojisi ile yıllık bazda üretilerek Eurostat'a raporlanıyor. Sosyal koruma, hane halkları veya bireylerin belirlenmiş risk veya ihtiyaç yüklerini hafifletmek amacıyla yapılan (anlık karşılıklı veya bireysel olmayan) tüm müdahaleleri kapsıyor.
Maaş yararlanıcıları sayısı, engelli/malul maaşı, iş kapasitesindeki düşüklük nedeniyle erken emeklilik yardımı, emekli/yaşlı maaşı, erken emekli/yaşlılık maaşı, kişinin çalışma kapasitesinin düşmesi nedeniyle erken emeklilik ödemesi, emekli/yaşlı maaşı, erken emekli/yaşlı maaşı, kısmi emekli/ yaşlı maaşı, dul/yetim maaşı, işgücü piyasası nedeniyle erken emeklilik yardımı olmak üzere yedi kategoride belirleniyor. Bu kapsamdaki sosyal koruma düzenlemeleri altındaki periodik nakit yardımlardan bir ya da birkaçını alan kişiler baz alınıyor ve bunlara yapılan ödemelerin toplamı sosyal koruma harcamalarını veriyor.