Türkiye yaklaştıkça o uzaklaştı
Dünya Bankası’nın kişi başına milli gelirine göre ülkeler sınıflandırmasında güncellediği eşik değerlere göre Türkiye, üst-orta gelir kategorisinde kalmaya devam etti, yüksek gelirli ülkeler ligine yine çıkamadı. 69 yıldır orta gelirli ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye, “orta gelir tuzağı”nı aşamıyor.
Dünya Bankası, GSYH’yi 1987 yılına kadar uzanan bir yönteme dayanarak ölçüyor ve sınıflandırmayı her yıl 1 Temmuz’da, bir önceki takvim yılının kişi başına düşen GSYH’sine göre dolar eş değeri cinsinden belirliyor. Banka’nın, “Atlas” adı verilen bu metodla yaptığı sınıflandırmada, ülkeleri dolar cinsinden kişi başına milli gelirine göre “düşük, orta ve yüksek” gelirli olmak üzere üç ana gelir grubunda toplanıyor.
Geniş bir kişi başı gelir aralığının baz alındığı orta gelir grubunda, ülkeler ayrıca, “alt orta gelir” ve “üst orta gelir” olarak iki alt gruba ayrılıyor. Banka, gelir düzeyi sınıflamasında baz aldığı eşik değerleri her yıl temmuz ayında güncelliyor.
Yeni çıta 14 bin 5 dolar
Dünya Bankası’nın en son 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellediği eşik değerlere göre 2023 yılında kişi başı geliri 1.145 dolar ve altında olan ülkeler “düşük gelirli”, 1.146- 4 bin 515 dolar arasında olanlar “alt orta”, 4 bin 516-14 bin 5 dolar arasında olanları “üst orta”, 14 bin 5 dolar ve daha yüksek olanlar ise “yüksek gelirli” ülke sayıldı.
Yüksek gelirli ülke kategorisi için geçerli eşik değer, Çin, Japonya, İngiltere, ABD ve Euro Bölgesi'nin GSYH deflatörlerinin ağırlıklı ortalamasına dayanıyor. GSYH’nin ekonomik kapasitenin geniş kapsamlı bir göstergesi olarak kullanıldığı gelir sınıflandırması, ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtıyor.
Fark 895 dolar
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesaplamasına göre Türkiye’de yıllık bazda kişi başına milli gelir 2023’te önceki yılki 10 bin 659 dolarlık düzeyine göre yüzde 23 oranında 2 bin 451 dolar artışla 13 bin 110 dolar olmuştu. Buna göre, kişi başına milli geliri ilk kez 13 bin doları aşan Türkiye, eriştiği bu düzeyle önceki eşik değere göre yüksek gelirli ülkeler arasına girmeye oldukça yaklaşmıştı. 14 bin 5 dolara güncellenen değere göre Türkiye’nin 2023 yılı kişi başına milli geliri ile Dünya Bankası şartı arasında 895 dolarlık bir fark oluştu.
Türkiye’nin bu sınıflandırmada bir yıl sonraki konumunu, 2024’in tümündeki GSYH performansı ve erişeceği kişi başına milli gelir düzeyi ile Dünya Bankası tarafından 1 Temmuz 2025’te güncelleneceği yeni eşik değerler belirleyecek. Ancak, nüfus artış hızının düşmesine rağmen mevcut ekonomik performansla bu yılın tümünde erişilecek kişi başına gelir düzeyinin, Dünya Bankası tarafından eşik değerlerine göre Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıması beklenmiyor. Türkiye’nin gelecek yıl da orta gelir liginin, üst-orta gelir alt grubunda kalmaya devam edeceği görülüyor.
Rusya ve Bulgaristan üst lige çıktı
2023 yılında Bulgaristan, Rusya ve Palau olmak üzere üç ülke, üst-orta gelir kategorisinden yüksek gelir kategorisine geçti. Bulgaristan’ın salgın sonrası toparlanma dönemi boyunca mütevazı bir büyümeyle istikrarlı bir şekilde yüksek gelir eşiğini yakaladığı; 2023’te reel GSYH’nin iç taleple büyümeye devam ettiği belirtildi. Rusya’daki ekonomik aktivitenin, 2023’te askeri faaliyetlerdeki büyük artıştan pozitif etkilendiği, ticarette yüzde 6,8, finans sektöründe yüzde 8,7 ve inşaattaki yüzde 6,6’lık toparlanmanın da büyümeyi desteklediği vurgulandı.
Geçen yıl reel yüzde 3,6 büyüyen Rusya’nın Atlas metodundaki karşılığına göre GSYH büyümesi de yüzde 11,2 oldu. Palau da yüzde 8,1 düzeyindeki enflasyonu ve yüzde 10’luk nominal GSYH artışı ile en üst lige çıktı. Bu arada Cezayir, İran, Moğolistan ve Ukrayna da 2023 yılında alt-orta gelir kategorisinden Türkiye’nin de yer aldığı üst-orta gelir kategorisine yükseldi. 2023’te sınıflandırması düşen tek ülke ise ilk kez geçen yıl girdiği üst orta gelir kategorisinden tekrar alt orta gelir kategorisine inen Batı Şeria ve Gazze oldu.
86 ülke yüksek gelir liginde
Dünya Bankası’nın 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 dönemi için belirlediği son eşik değerlere göre 218 ülkeden 86’sı yüksek, 51’i “alt orta”; 55’i Türkiye’nin de yer aldığı “üst orta” ve 26’sı “düşük gelir” grubunda yer aldı. Güney Asya ülkelerinin 1987’de tamamı düşük gelirli ülkeler olarak sınıflandırılırken, bu oran 2023'te yüzde 13'e düştü. 1987’de Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da hiçbir ülke bu kategoride yer almazken düşük gelirli ülkelerin payı 2023’te yüzde 10’a çıktı. Latin Amerika ve Karayipler’de yüksek gelirli ülkelerin oranı 1987-2023 döneminde yüzde 9'dan yüzde 44'e yükseldi. Aynı dönemde Avrupa ve Orta Asya’da yüksek gelirli ülkelerin oranı biraz düşerek yüzde 69’dan yüzde 71’e indi.
Zenginler ligi için ne gerekiyor?
Enflasyonu dönem sonunda tek haneli düzeylere indirme hedefiyle geçen yılın ikinci yarısında uygulamaya konulan ekonomik program, parasal sıkılaştırmaya dayanıyor. Bu kapsamda iç talebin baskılanması ve ekonominin soğutulmasını beraberinde getiren politikaların doğal sonucu olarak büyümenin hız kesmesi beklenen bir gelişme. Bu da Türkiye’nin yakın vadede yüksek gelirli ülkeler sınıfına girme olasılığı azaltıyor.
Dünya Bankası’nın ülke sınıflandırmada kullandığı gelir eşikleri de IMF tarafından kullanılan Özel Çekme Hakları (SDR) deflatörü ile her yıl yapılan güncellemede, dünya ekonomisindeki gelişmeler paralelinde yükseltiliyor. Sınıflandırmada, yıllar itibarıyla genel küresel ivmenin altında büyüyen ülkeler irtifa kaybediyor. Üst lige çıkışı hızlandırmak için yıllar itibarıyla dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansları yakalamak gerekiyor. Buna göre 2024-2026 döneminde Türkiye’nin yüksek gelirli ülke çıtasını yakalayabilmesi, dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı göstermesine bağlı bulunuyor.
Orta gelir liginde 69. Yıl
Kişi başı gelire göre yapılan sınıflandırmada, orta gelir grubuna 1955 yılında giren Türkiye, bu grupta 69’uncu yıla girmiş bulunuyor. İlk 50 yıl boyunca bu kategorinin “alt orta gelir” alt grubunda yer alan Türkiye, AB’den müzakere tarihi alınan ve yoğun dış kaynak akımının yatırımları ve tüketimi tetiklediği 2005 yılında “üst orta gelir” düzeyine yükselmiş, ardından Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler ligine girmesi beklentileri artmış ve “orta gelir tuzağından çıkış” konusu, ekonomi çevrelerinde en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaya başlamıştı.
Türkiye, bu dönemde yüksek gelirli ülke olma çıtasını en fazla, kişi başına milli gelirinin ilk kez 13 bin doları aştığı 2023 yılında yakınsamıştı. Kişi başı milli gelirde ülke tarihindeki en yüksek yıllık artışın kaydedildiği 2023’te yüksek gelirli ülke olmak için gerekli eşik değerle aradaki fark küçülmüş, ekonomi çevrelerinde bir iki yıl içinde yüksek gelirli ülkeler grubuna girme yönündeki beklentiler artmıştı.