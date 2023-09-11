Türkiye yönetici fabrikası oldu

Otomotiv sektörü de tıpkı ülkemiz gibi…İnsanı çelik gibi sinir sistemine sahip, geleceği karayı dürbünle arayan gemici gibi ve kılı kırk yararak yola devam eden başarılı yöneticiler yetiştiriyor, yetiştirmeye de devam edecek. Önünü görmek zor, uzun vadeli plan yapmak neredeyse imkânsız, yeni vergiler hep olası…

Bu da yöneticilerimizi tatlı suda gezenler yerine okyanusta boğuşanlar haline getiriyor. Güzel bir haber de Castrol cephesinden geldi. Acropolis Rallisi’ne gitmek üzere bindiğim uçakta Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Direktörü Ayhan Köksal ile yan yana denk geldik.

Tam o sırada Köksal ile ilgili “Ayhan Köksal, küresel yapılanma doğrultusunda Castrol Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Başkanı (META) oldu” konulu bir bülten aldım. Hemen yanıma dönüp önce Köksal’ı tebrik ettim ve “görev iyice ağırlaştı” dedim. “Ülkenin katkıyla hem pazarı büyüttük hem sektörü hem iş modelini” diye cevap verdi Köksal.

Distribütör ve dolaylı partnerler ve çalışanlarla birlikte Ayhan Köksal’a bağlı çalışan sayısı da 2500’e ulaşmış. Öte yandan bir güzel haber de Köksal’dan boşalan pozisyona getirilen ve öncesinde TUCA Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Nilay Tatlısöz’den geldi. Ve o da Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Direktörü olarak atandı. Sıkı bir yelkenci de olan Tatlısöz’ü de örnek bir kadın yönetici olarak bir kez daha tebrik ediyorum. Türk yöneticilerin bu başarıları tüm çalışanlara örnek olmaya da devam ediyor.