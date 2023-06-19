Türkiye’de “ortak akıl” mümkün mü?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı…

Ve…

Sorunların çözümü için “ortak akıl” vurgusu yapıldı…

Aklı olumlu veya olumsuz yönde aktive eden: Eğitim ve sağlık… Aklı geliştiren de… Aklı öncelikle sorun üretmemeye programlayan da…

Üretilen sorunu çözmeye zorlayan da…

Aynı akıl, “güven” için, örneğin adalete de ihtiyaç duymakta… Davranışları olumluya çevirecek kültürel anlayışa da… Gerçekçi/rasyonalist takım arkadaşlarına da…

Aklın gelişmesi için denemeye, yapmaya, diğer sonuçlarla karşılaştırmaya, pratiğe de ihtiyacı var… Soru yanıtlamaya da…

Dünkü YKS sınavının ardından, umudumuz gençlere, “Üniversite bitiren ne yapıyor ki?” gibi soruları sordurtan sistemde “akıl” ve sonrasında “ortak akıl” beklemek, akılcılık mıdır mesela?

VELHASIL…

Eğitim, kültür, sağlık ve adalet… Dördünün de bakanı/sesi yok Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda… Üretenlerin, gençlerin sesi de…

2018’de de Messi’si vardı Arjantin’in… Çeyrek finale dahi kalamadı…

2022’de de Messi vardı…

Ama…

Messi’nin ısrarına rağmen, yaşlı (kimilerine göre koskoca!) Di Maria’yı yedek bekleten bir “adalet anlayışı” da vardı… Gençleri iyi hazırlayan; ailelerini/arkadaşlarını da hazırlığa dahil eden; onlara fırsat eşitliği sağlayan, “oyunu kur”/“şut çek” diye sorumluluk yükleyen, direktöründen psikoloğuna sağlıkçısına bir “ortak akıl” da vardı… 2018’de, 19 yaşındaki Fransız Mbappe’nin yaşattıklarından ders çıkarabilen bir “gerçekçilik” vardı…