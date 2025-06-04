Türkiye’nin Ay projesine 10 milyon dolarlık katkı

Polat Holding, uzay teknolojilerinde Türkiye’nin öncü projelerine destek veriyor. İcra Komitesi Başkanı Eda Polat Gkinosatis, Ay yüzeyini inceleyecek kamera sistemi için TÜBİTAK UZAY ile iş birliği yaptıklarını ve projeye 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polat Holding, enerji, gayrimenkul ve sana­yi alanlarının yanı sıra, teknoloji yatırımlarına odak­landı. Holdingin İcra Komite­si Başkanı Eda Polat Gkino­satis, tamamen yerli sermaye ile kurulan Poloptech şirketi aracılığıyla hassas optik ürün­ler geliştirdiklerini belirterek, Türkiye’nin Ay görevi kapsa­mında yürütülen projeye dik­kat çekti. TÜBİTAK UZAY ile yapılan iş birliğiyle, Ay yüze­yini detaylı biçimde inceleye­cek geniş açılı bir kamera sis­teminin geliştirilmesi için ça­lışmalar yürüttüklerini ifade etti.

“Zorlu uzay koşullarına dayanıklı, yüksek çözünürlük­lü görüntüler sağlayacak bu kamera sistemi, Türkiye’nin uzay keşiflerinde önemli bir rol oynayacak. Bu alanda yak­laşık 10 milyon dolarlık bir ya­tırımımız söz konusu” diyen Gkinosatis, projenin hem tek­nolojik hem de stratejik bir atılım olduğunu vurguladı. Polat Holding’in teknoloji ala­nındaki vizyonunun sadece uzayla sınırlı olmadığını da belirten Gkinosatis, değerli kâğıt üretimi ve entegre sis­tem kurulumları gibi farklı projeler üzerinde de çalış­tıklarını dile getirdi.

Gki­nosatis, “Tapudan pasa­porta kadar birçok res­mi belgeyi kapsayan değerli kâğıt üretimiy­le ilgili olarak Afrika ül­keleriyle görüşüyoruz” dedi. Bugün itibarıyla Türkiye, Macaristan, Amerika Birle­şik Devletleri, Yunanistan, Makedonya ve Romanya olmak üzere toplam 6 ülke­de faaliyet gösteren Polat Hol­ding’in Türkiye dışında 29 şirketi bulunuyor. Eda Polat Gkinosatis, şirketin hedefleri hakkında bilgi verdi:

700 milyon dolarlık yatırım yolda

Bugün tüm dünyanın içinde bulunduğu mevcut enflasyo­nist ortamlarda, şirketlerin en önemli gücü likidite sağlamlı­ğı. Polat olarak, avantajlı oldu­ğumuz konulardan biri bu. Ön­celikle nakit akışına ve elbette bilançolardaki istikrarlı büyü­meye odaklanıyoruz. Bizim en önemli gücümüz faaliyet gös­terdiğimiz sektörleri doğru analiz ederek, planlı ve kont­rollü kararlar alabilmemiz. Bu sayede istikrarlı büyümeler elde edebiliyoruz. Polat Hol­ding olarak son 8 yılda, yurt içi ve yurt dışında enerji ve gayri­menkul alanlarında gerçekleş­tirdiğimiz stratejik yatırımlar sayesinde toplam aktiflerimiz­de 60 kat büyüme kaydettik. 5 yıl için ise devam eden projele­rimiz ve hayata geçirmeyi plan­ladığımız yaklaşık 700 milyon dolarlık yeni yatırımlarla, bu büyümeyi istikrarlı bir şekilde ileri taşımayı hedefliyoruz.

5 rüzgar enerji santrali ile 800 MW kurucu güç

Polat Enerji olarak sadece Yenilenebilir Enerji sektörün­de faaliyet gösteriyoruz. Tür­kiye’de biri hibrit olmak üzere 5 rüzgar enerji santralimizle yaklaşık 800 MW kurulu gü­ce sahibiz. Ayrıca yurt dışında işletmede olan yaklaşık 300 MW güneş santraliyle birlik­te toplam kapasitemiz 1100 MW’ı aşıyor. Toplam kuru­lu gücümüzün bugünkü yatı­rım tutarı karşılığı yaklaşık 1.5 milyar dolar civarındadır. Şu anda mevcut kurulu güç kapa­sitemizle Türkiye’nin kurulu rüzgar enerjisi gücünün yak­laşık %6’sını temsil ediyoruz.

“Piyalepaşa’ya sanat merkezi yapıyoruz”

Gayrimenkul sektöründe, Piyalepaşa İstanbul Türki­ye’nin özel sektör tarafından yapılan en büyük kentsel dö­nüşüm projesi. Yaklaşık 450 bin metrekarelik bir inşaat alanından söz ediyoruz. İkinci etabı olan Piyalepaşa İstanbul Premium ise 348 rezidans, 63 ticari ünite, Courtyard By Mar­riott markası altında 220 oda­lı bir otel ve Residence INN By Marriott markası altında 126 odalı bir otel içeriyor.

Bu pro­je aynı zamanda bizim için sa­nat odaklı da oldu. Sanat galeri­nin yer aldığı bir çarşımız var­dı. Şimdi ikinci etapta 1000’in üzerinde kişi kapasiteli bir performans sanatları merkezi de olacak. Polat Levent Exclu­sive projesiyle birlikte Türki­ye’de toplam 190 milyon dolar, Macaristan’da ise City Pearl ve Duna Pearl projeleriyle toplam 400 milyon dolar yatırımları­mız devam ediyor.

Türkiye ve Macaristan’ta fon kuracağız

Gayrimenkul tarafında hem Türkiye hem de Macaristan’da fon kurma hazırlıklarımız de­vam ediyor. Buradaki amacı­mız yurt içi ya da yurtdışındaki yatırımcıya parasını değerlen­direbileceği yeni enstrüman­lar sunabilmek. Polat Gayri­menkul olarak, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında yeni projeler hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürü­yoruz. Budapeşte’de yatırım­larımız devam ediyor, ayrıca, yurtdışında, Amsterdam, Ati­na, Londra ve Berlin gibi şehir­lerdeki fırsatları değerlendiri­yoruz.

“3 yılda ilave 300 kişiye istihdam sağlayacağız”

Şu an 2.735 çalışanımız bulunuyor; bunun 885›i beyaz, 1.850›si mavi yakalı. Yönetici pozisyonlarındaki kadın çalışan oranımızı, şu anki %35›lik seviyeden daha da artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde en az 300 ek istihdam sağlamayı öngörüyoruz. Bu büyüme, sadece sayısal artışı değil, nitelikli ve sürdürülebilir bir insan kaynağı altyapısı oluşturmayı amaçlıyor. İşe alım süreçlerimizde pozisyonun gereklilikleri ve aday yetkinliklerinin yanı sıra cinsiyet eşitliğine özel önem veriyoruz.

“2026’yı dönüşüm ve gelişim yılı olarak ilan ettik”

2026 yılına dair beklentilerde, olası zorlukların yanı sıra fırsatların da olduğunu görüyoruz. Biz bu sürece hem gerçekçi hem de olumlu bir bakış açısıyla hazırlanıyoruz. Türkiye olarak krizleri atlatan bir ülke olmamız, bize bu tür dönemlerde dayanıklılık ve adaptasyon yeteneği kazandırıyor. Tüm planlamalarımızı ve senaryolarımızı bu minvalde hazırlıyoruz. Ekonomik dalgalanmalar veya küresel değişimler gibi potansiyel risklere karşı esnek ve çevik bir yapı oluşturmak önceliğimiz. Her zorlu süreç beraberinde yeni öğrenme ve büyüme fırsatları getirir. Biz de bu bakış açısıyla, 2026’yı sadece bir sınav değil, aynı zamanda dönüşüm ve gelişim yılına çevirmeyi hedefliyoruz.