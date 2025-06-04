Türkiye’nin Ay projesine 10 milyon dolarlık katkı
Polat Holding, uzay teknolojilerinde Türkiye’nin öncü projelerine destek veriyor. İcra Komitesi Başkanı Eda Polat Gkinosatis, Ay yüzeyini inceleyecek kamera sistemi için TÜBİTAK UZAY ile iş birliği yaptıklarını ve projeye 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.
Polat Holding, enerji, gayrimenkul ve sanayi alanlarının yanı sıra, teknoloji yatırımlarına odaklandı. Holdingin İcra Komitesi Başkanı Eda Polat Gkinosatis, tamamen yerli sermaye ile kurulan Poloptech şirketi aracılığıyla hassas optik ürünler geliştirdiklerini belirterek, Türkiye’nin Ay görevi kapsamında yürütülen projeye dikkat çekti. TÜBİTAK UZAY ile yapılan iş birliğiyle, Ay yüzeyini detaylı biçimde inceleyecek geniş açılı bir kamera sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
“Zorlu uzay koşullarına dayanıklı, yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayacak bu kamera sistemi, Türkiye’nin uzay keşiflerinde önemli bir rol oynayacak. Bu alanda yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yatırımımız söz konusu” diyen Gkinosatis, projenin hem teknolojik hem de stratejik bir atılım olduğunu vurguladı. Polat Holding’in teknoloji alanındaki vizyonunun sadece uzayla sınırlı olmadığını da belirten Gkinosatis, değerli kâğıt üretimi ve entegre sistem kurulumları gibi farklı projeler üzerinde de çalıştıklarını dile getirdi.
Gkinosatis, “Tapudan pasaporta kadar birçok resmi belgeyi kapsayan değerli kâğıt üretimiyle ilgili olarak Afrika ülkeleriyle görüşüyoruz” dedi. Bugün itibarıyla Türkiye, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Makedonya ve Romanya olmak üzere toplam 6 ülkede faaliyet gösteren Polat Holding’in Türkiye dışında 29 şirketi bulunuyor. Eda Polat Gkinosatis, şirketin hedefleri hakkında bilgi verdi:
700 milyon dolarlık yatırım yolda
Bugün tüm dünyanın içinde bulunduğu mevcut enflasyonist ortamlarda, şirketlerin en önemli gücü likidite sağlamlığı. Polat olarak, avantajlı olduğumuz konulardan biri bu. Öncelikle nakit akışına ve elbette bilançolardaki istikrarlı büyümeye odaklanıyoruz. Bizim en önemli gücümüz faaliyet gösterdiğimiz sektörleri doğru analiz ederek, planlı ve kontrollü kararlar alabilmemiz. Bu sayede istikrarlı büyümeler elde edebiliyoruz. Polat Holding olarak son 8 yılda, yurt içi ve yurt dışında enerji ve gayrimenkul alanlarında gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırımlar sayesinde toplam aktiflerimizde 60 kat büyüme kaydettik. 5 yıl için ise devam eden projelerimiz ve hayata geçirmeyi planladığımız yaklaşık 700 milyon dolarlık yeni yatırımlarla, bu büyümeyi istikrarlı bir şekilde ileri taşımayı hedefliyoruz.
5 rüzgar enerji santrali ile 800 MW kurucu güç
Polat Enerji olarak sadece Yenilenebilir Enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’de biri hibrit olmak üzere 5 rüzgar enerji santralimizle yaklaşık 800 MW kurulu güce sahibiz. Ayrıca yurt dışında işletmede olan yaklaşık 300 MW güneş santraliyle birlikte toplam kapasitemiz 1100 MW’ı aşıyor. Toplam kurulu gücümüzün bugünkü yatırım tutarı karşılığı yaklaşık 1.5 milyar dolar civarındadır. Şu anda mevcut kurulu güç kapasitemizle Türkiye’nin kurulu rüzgar enerjisi gücünün yaklaşık %6’sını temsil ediyoruz.
“Piyalepaşa’ya sanat merkezi yapıyoruz”
Gayrimenkul sektöründe, Piyalepaşa İstanbul Türkiye’nin özel sektör tarafından yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesi. Yaklaşık 450 bin metrekarelik bir inşaat alanından söz ediyoruz. İkinci etabı olan Piyalepaşa İstanbul Premium ise 348 rezidans, 63 ticari ünite, Courtyard By Marriott markası altında 220 odalı bir otel ve Residence INN By Marriott markası altında 126 odalı bir otel içeriyor.
Bu proje aynı zamanda bizim için sanat odaklı da oldu. Sanat galerinin yer aldığı bir çarşımız vardı. Şimdi ikinci etapta 1000’in üzerinde kişi kapasiteli bir performans sanatları merkezi de olacak. Polat Levent Exclusive projesiyle birlikte Türkiye’de toplam 190 milyon dolar, Macaristan’da ise City Pearl ve Duna Pearl projeleriyle toplam 400 milyon dolar yatırımlarımız devam ediyor.
Türkiye ve Macaristan’ta fon kuracağız
Gayrimenkul tarafında hem Türkiye hem de Macaristan’da fon kurma hazırlıklarımız devam ediyor. Buradaki amacımız yurt içi ya da yurtdışındaki yatırımcıya parasını değerlendirebileceği yeni enstrümanlar sunabilmek. Polat Gayrimenkul olarak, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında yeni projeler hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Budapeşte’de yatırımlarımız devam ediyor, ayrıca, yurtdışında, Amsterdam, Atina, Londra ve Berlin gibi şehirlerdeki fırsatları değerlendiriyoruz.
“3 yılda ilave 300 kişiye istihdam sağlayacağız”
Şu an 2.735 çalışanımız bulunuyor; bunun 885›i beyaz, 1.850›si mavi yakalı. Yönetici pozisyonlarındaki kadın çalışan oranımızı, şu anki %35›lik seviyeden daha da artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde en az 300 ek istihdam sağlamayı öngörüyoruz. Bu büyüme, sadece sayısal artışı değil, nitelikli ve sürdürülebilir bir insan kaynağı altyapısı oluşturmayı amaçlıyor. İşe alım süreçlerimizde pozisyonun gereklilikleri ve aday yetkinliklerinin yanı sıra cinsiyet eşitliğine özel önem veriyoruz.
“2026’yı dönüşüm ve gelişim yılı olarak ilan ettik”
2026 yılına dair beklentilerde, olası zorlukların yanı sıra fırsatların da olduğunu görüyoruz. Biz bu sürece hem gerçekçi hem de olumlu bir bakış açısıyla hazırlanıyoruz. Türkiye olarak krizleri atlatan bir ülke olmamız, bize bu tür dönemlerde dayanıklılık ve adaptasyon yeteneği kazandırıyor. Tüm planlamalarımızı ve senaryolarımızı bu minvalde hazırlıyoruz. Ekonomik dalgalanmalar veya küresel değişimler gibi potansiyel risklere karşı esnek ve çevik bir yapı oluşturmak önceliğimiz. Her zorlu süreç beraberinde yeni öğrenme ve büyüme fırsatları getirir. Biz de bu bakış açısıyla, 2026’yı sadece bir sınav değil, aynı zamanda dönüşüm ve gelişim yılına çevirmeyi hedefliyoruz.