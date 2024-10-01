Türkiye’nin dış borcu 512 milyar dolar
Türkiye’nin brüt dış borç stoku, haziran sonu itibarıyla 512 milyar dolarla yeni bir zirveyi gördü. Ancak dış borcun milli gelire oranındaki gerileme de devam etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı revize verilere göre mart sonu itibarıyla 502 milyar 328 milyon dolar olan toplam dış borç stoku, yılın nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğinde 9 milyar 647 milyon dolarlık net artışla 511 milyar 974,9 milyon dolara yükseldi. Bu stokun 178 milyar 565 milyon dolarlık bölümünü kısa, 333 milyar 409,9 milyon dolarını uzun vadeli dış borçlar oluşturdu. İkinci çeyrekte kısa vadeli dış borç stoku 4 milyar 116 milyon, uzun vadeli stok 5 milyar 530,9 milyon dolar arttı.
En büyük borç özel sektörün
Haziran sonu itibarıyla toplam dış borç stokunun 256 milyar 610,8 milyon dolarını özel sektöre, 210 milyar 673,1 milyon dolarını kamuya, 44 milyar 691 milyon dolarını da Merkez Bankası’na ait borç oluşturdu. Yılın ikinci çeyreğindeki artışın 7 milyar 921 milyon dolarla büyük bölümü özel sektörün dış borcundan kaynaklandı. Kamu dış borcunun da 3 milyar 192,9 milyon dolar arttığı ikinci çeyrekte Merkez Bankası dış borcunda ise 1 milyar 467 milyon dolarlık azalma yaşandı.
Haziran sonu itibarıyla özel sektör dış borcunun 95,6 milyar lira ile yüzde 37,2’sini, kamu borcunun 38,3 milyar lira yüzde 18,2’lik kısmını, Merkez Bankası’nın 44,7 milyar dolarlık dış borç stokunun ise tamamını kısa vadeli borçlar oluşturuyor.
Bir yılda net 35,9 milyar dolarlık büyüme
Türkiye’nin brüt dış borcu geçen yıl haziran sonu itibarıyla 235 milyar 595,1 milyon doları özel sektörün, 194 milyar 289,1 milyon doları kamunun, 46 milyar 234 milyon doları da Merkez Bankası’nın olmak üzere toplam 476 milyar 118,2 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu. 2023 sonu itibarıyla ise 251 milyar 874,4 milyon doları özel sektörün, 201 milyar 663,8 milyon doları kamunun, 46 milyar 360 milyon doları da Merkez Bankası’nın olmak üzere toplam dış borç 499 milyar 898,2 milyon dolara yükselmişti. Buna göre yıl ilk altı ayda toplam dış borç 12 milyar 76,7 milyon dolar artarken, en büyük artış 9 milyar 9,3 milyon dolarla kamunun borcunda gerçekleşti. Ocak-haziran dönemi itibarıyla özel sektörün dış borç stoku 4 milyar 736,4 milyon dolar artarken, Merkez Bankası’nın 1 milyar 669 milyon dolar küçüldü.
Borcun milli gelire oranında sert düşüş
Son bir yılda ise toplam stokta gerçekleşen 35 milyar 856,7 milyon dolarlık artışın 21 milyar 15,7 milyon dolarla büyük bölümü özel sektörün borcundan kaynaklandı. Kamunun dış borcunda yıllık artış da 16 milyar 384 milyon dolar oldu. Merkez Bankası’nın dış borcu ise son bir yılda 1 milyar 543 milyon dolar azaldı.
Haziran sonu itibarıyla son dört çeyrek toplamında dolar bazında gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 1 trilyon 201,6 milyar dolar olurken, 512 milyar dolarlık dış borç bunun yüzde 42,6’sını oluşturdu. Türkiye’nin toplam brüt dış borcunun milli gelirine oranında son bir yılda yaklaşık 4 puanlık bir düşüş yaşandı. 2020’nin son çeyreğinde yüzde 59,7’ye ulaşmış bulunan toplam dış borcun GSYH’ye oranı izleyen çeyreklerde sürekli gerileyerek geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 46,3’e, üçüncü çeyreğinde yüzde 44,3’e, yılın sonunda yüzde 44,2’ye, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 43’e gerilemişti. Buna göre brüt dış borcun GSYH’ye oranında 2020 sonundan bu yana düşüş 17,1 puana ulaştı.
“Net” dış borç stoku 265,4 milyar dolar
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran sonu itibarıyla Türkiye’nin “net” dış borç stokunu ise 265,4 milyar dolarla milli gelirin yüzde 22’si dolayında açıkladı. Bankacılık sektörü hariç brüt dış borç stokundan, yine bankacılık sektörü net dış varlıkları düşülmesi sonucu kalan tutar “net dış borç” olarak kabul ediliyor. Haziran sonu itibarıyla Merkez Bankası’nın dış borcu 44,7 milyar, bankacılık kesimin dış borcu da 164,4 milyar dolar olurken, parasal sektör dışındaki kesimlerin toplam dış borcu 302,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı tarihte parasal sektörün 37,6 milyar dolar olan dış varlıkları düşüldüğünde kalan 265,4 milyar dolarlık tutar “net dış borcu” verdi. Net dış borcun GSYH’ye oranı 2020 sonundan bu yana 11,8 puan düşüş kaydetti.