“Türkiye’nin ‘SA’nayicisiydik artık yenilikçisi de olacağız”

Sabancı Holding, Avrupa'nın kalbinde teknoloji üssü kurdu. Münih'te Sabancı Teknoloji Merkezi'ni kurarak inovasyonda önemli bir eşik atlayan holding, 9 ayda 33.3 milyar TL yatırım yaptı. 3 yeni alana odaklanan Sabancı, yeni satın almalara da sıcak bakıyor.

Dünyada 14 farklı ülkede operasyonları olan Sabancı Holding, “Dünya’nın Sabancı’sı” ve “Türkiye ile dünyayı birleştirme” vizyonuna önemli katkı sağlayacak inovasyon yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Almanya Münih’te, Münih Teknik Üniversitesi (TUM) yerleşkesi içerisinde yer alan Sabancı Teknoloji Merkezi, kapılarını açtı.

Topluluk şirketlerinden Çimsa ve Kordsa’ya ev sahipliği yapacak merkezde hedef; Türkiye’yi dünyaya açmak, dünyadaki teknolojileri Türkiye’ye getirmek olacak. Sabancı Teknoloji Merkezi’nin, aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliği alanında Avrupa’nın simge platformlarından biri olması da hedefler arasında.

Özellikle mühendislik, teknoloji ve doğa bilimleri alanlarında, Avrupa’nın en iyi üniversiteleri arasında yer alan TUM ile yapılacak ortak Ar-Ge çalışmalarının ve parlak fikirlerin de ürüne dönerek ticarileşmesi sağlanacak. “Bu topraklardan aldığımızı bu topraklara vereceğiz” diyen Hacı Ömer Sabancı’nın ilkesi ile Türkiye’nin Sabancı’sı olan holding, Sakıp Sabancı’nın ‘Hudutsuz koşacağız” mottosu ile Dünya'nın Sabancı’sına doğru koşuyor.

Münih’te Sabancı Teknoloji Merkezi’nin açılışında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, inovasyonu bir yatırım kalemi olarak değil bir şirket kültürü olarak kodladıklarının altını çizerken, “Bugüne kadar Türkiye’nin SA’nayicisi olarak adlandırılıyorduk şimdi Türkiye’nin yenilikçisi olmak için hep birlikte koşuyoruz. Dünya da farklı ne yenilik varsa onu sahiplenip hızlı bir şekilde Türkiye’nin kalkınmasına ve dünyanın bu hedeflere ulaşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bunu sözde değil aksiyonlarla yapacağız” dedi.

Avrupa’daki ilk merkez

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bugüne kadar Yapı Malzemeleri ve Sanayi Gruplarımız bünyesinde yurt içinde 6, yurt dışında ise 1 olmak üzere toplam 7 Ar-Ge ve teknoloji merkezimiz vardı. Sabancı Technology Center ile birlikte bu sayıyı 8’e yükseltiyoruz ve Avrupa’daki ilk merkezimizi hayata geçiriyoruz” diye konuştu. Alper, 2.3 milyon euroya kurulan teknoloji merkezinin Avrupa’daki müşterilerini getirebilecekleri mıknatıs olacağını ifade etti.

‘Terzi usulü’ ürünler geliştirecek

8 farklı laboratuvarın ve 6 milletten çalışanın bulunduğu merkezin, ileri yapı malzemeleri, kompozit teknolojileri, inşaat güçlendirme gibi dünyadaki malzeme devrimine yön veren sektörler için yüksek teknolojili, ‘terzi usulü’ ürünler geliştireceğini belirten Cenk Alper, “Çimsa ve Kordsa’nın Türkiye’deki fabrikalarında üretilecek bu ürünler, Sabancı Teknoloji Merkezi’ndeki ekiplerimiz tarafından yine Avrupa pazarına sunulacak. ‘Türkiye ile dünyayı birleştirme’ vaadimize hizmet edecek bu model, aynı zamanda Türkiye’nin katma değerli ihracat seferberliğinin de itici güçlerinden biri olacak” diye konuştu.

Mersin’deki AR-GE’yi Avrupa’ya ihraç edeceğiz

Yapı malzemeleri iş kolunun ‘griden yeşile’ dönüşümüne öncülük ederken, bir yandan da kapsamlı Ar-Ge çalışmalarıyla ileri teknoloji yapı malzemeleri üzerine odaklandıklarının altını çizen Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Sabancı Teknoloji Merkezi ile küresel arenaya taşıyoruz.

Mersin’deki Ar-Ge merkezimiz Formülhane ve Sabancı Teknoloji Merkezi sinerjisinde ortaya çıkacak parlak fikirleri, bir yandan ürün haline getirip ticarileştirirken bir yandan da Ar-Ge ekiplerimizin geliştirdiği yenilikçi çözümlerimizi Münih üzerinden Avrupa pazarına sunacağız. Formülhane ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla ortaya çıkan ve normal betonların aksine sadece 3 saatte 25 MP’lık dayanıma ulaşan Flycrete ürünümüzü, bölgedeki havaalanı pistleri ve sanayi tesisleri için hazır hale getirdik.

Aynı şekilde Çimsa’nın çimento şirketinden yapı malzemeleri şirketine dönüşümüne öncülük eden ve ürün çeşitlendirmemizde bir köprü görevi gören kalsiyum alüminatlı çimento başta olmak üzere özel ürün gruplarımızı da bu merkezimiz üzerinden Avrupa 'ya ihraç edeceğiz” dedi.

Dünyada her 3 uçak lastiğinin 2’si Kordsa'dan

Münih’te kapılarını açan Sabancı Teknoloji Merkezi’nin, Kordsa’nın küresel büyüme stratejisiyle uyumuna işaret eden Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım da “Kordsa dünyasında ‘Innovate Everywhere’ olarak tanımladığımız bu yaklaşımın ilk adımını geçtiğimiz aylarda Endonezya’da açtığımız Asya Pasifik Teknik Merkezi ile attık. Şimdi de Sabancı Teknoloji Merkezi ile bu inovasyon gücümüzü Avrupa’ya taşımak için öncü bir adım daha atıyoruz.

Bununla birlikte, Sabancı Teknoloji Merkezi’nin bulunduğu Münih, aynı zamanda bizim için öncelikli endüstriler arasında yer alan uzay ve havacılık teknolojilerinde de dünyanın öncü merkezleri arasında. Bugün lastik güçlendirme sektöründe dünyanın lider şirketi konumundayız. Dünyada her 3 uçak lastiğinden ikisini; her üç otomobil lastiğinden birini Kordsa olarak biz güçlendiriyoruz.

Lastik güçlendirme alanındaki liderliğimizi ileri malzeme alanına taşırken, ilgili endüstrilerin yakınında konumlanarak, mevcut ve potansiyel müşterilerimizle olan ilişkilerimizi de pekiştireceğiz” dedi.

Sabancı’nın 5 stratejik önceliği

1-Ölçeklenebilir çevik küresel / yerel ayak izi

2-Dijital ve yapay zekâ dönüşümü

3-Büyüme için inovasyon

4-Daha iyi bir hayat için sürdürülebilirlik

5-Geleceğe hazır organizasyon ve yetenekler

33,3 milyar TL yatırım yaptık 3 yeni alana odaklandık

CEO Cenk Alper, holdingin yatırımları hakkında bilgi verdi: “Yatırım stratejimize paralel olarak, banka dışı yatırımlarımızın yüzde 25’lik bölümünü mevcut iş kollarımıza, yüzde 75’ini ise ‘yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarına yönlendiriyoruz.

2022 yılı 9 aylık döneminde 15 milyar TL olan yatırımlarımızı bu yılın aynı döneminde 33,3 milyar TL’ye çıkardık. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatırımlarımızın TL bazında yüzde 124 oranında arttığını gösteriyor. Aynı dönemde, gerçekleştirdiğimiz yatırımların yüzde 75’ini de stratejimiz ile paralel olarak yeni ekonomiye yaptık.”

Tüm şirketlerimiz seferber durumda

Cenk Alper, *Önümüzdeki dönemde ihracatçı şirketlerin farklı teşvik yöntemleriyle desteklenmesi bekleniyor. Bizim de uzun vadeli hedeflerimiz devam ediyor. Tüm şirketlerimiz daha fazla ihracat yapmak ve daha fazla uluslararası mecralarda yatırım yapmak konusunda seferber durumdalar" diye konuştu.

Yatırım yaptığı start-up sayısı 30’u aştı

Cenk Alper, “Bundan 15-20 yıl öncesine kadar para ya da finansman dünya ekonomisindeki en güçlü dönüştürücü iken bugün fikir paranın önüne geçti. Bu kapsamda önemli start-up yatırımlarını hayata geçiriyoruz. 2020 yılından bu yana, yatırım yaptığımız fon ve start-up sayısı 30’u aştı. Bunların yaklaşık yarısı Türkiye’de yarısı ise yurt dışında” dedi. Alper, "Sabancı Topluluğu olarak toplam patent sayımız 533’e ulaştı” dedi.