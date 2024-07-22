Türkiye’nin SANKO gibi şirketlere ihtiyacı var
Sokağa çıksak, insanımıza “Ülke ekonomisine katkı sunan firmaları sıralayın” desek bu şirketlerin arasında mutlaka SANKO söylenir. Nasıl söylenmesin ki SANKO, 120 yıldır 5 kuşak boyunca sürekli yatırım yapıp, istihdam sağlayıp, bulunduğu sektörlerde fark yaratıp ayrıca sosyal sorumluluk projelerine sağladığı katkılar nedeniyle akıllarda ve gönüllerde önemli bir yer edinmiştir.
Bugün SANKO Holding, başta tekstil olmak üzere ambalaj, çimento, enerji olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteriyor ve toplamda 14 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep’te doğan, kolları giderek tüm Türkiye’yi saran ve dünyaya uzanan bir şirketler topluluğu olarak istikrarlı büyümesini sürdüren SANKO’nun, 120. yaş kutlamasında Türkiye için üretme ve yatırım yapma tutkusundan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Bu dönemde SANKO’dan yapılan güzel açıklamalar çok kıymetli ve anlamlı oldu. Çünkü pandemi, savaşlar, depremler, ekonomik sıkıntılar derken firmaların yatırım heyecanının kalmadığı, gençlerin gelecek umutlarının tükendiği, halkın geçim derdinden başka hiçbir şeyi gözünün görmediği şu günlerde herkesin gerçekten morale ve güzel şeyler duymaya ihtiyacı vardı.
Bu yıl için yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım programlarının olduğunu açıklayan Başkan Konukoğlu, yatırım planlarında teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge konularının öncelikli olduğunu belirterek yıllık cirolarının yaklaşık yüzde 1,2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırdıklarını aktardı.
Rahmetli babaları Sani Konukoğlu’nun “İşletmesini yenilemeyen tesis, sahibini yeniler” sözünden aldıkları ilhamla teknolojik dönüşümü sağlayacak dijitalleşme yatırımları yaptıklarını ifade eden Konukoğlu, tekstil sektöründeki uzmanlıkları ile uzun yıllardır sürdürdükleri Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini alarak dünyada ses getirecek bir yeniliğe imza atacaklarını müjdeledi.
Tekstilden tekstile geri dönüşüm konusunda Bursa’daki tesislerinin dışında 150 milyon dolarlık bir yatırım ile çok yakın zamanda Gaziantep’te yeni bir tesisi devreye alacaklarını açıklayan Adil Konukoğlu, dünyada tekstilden tekstile geri dönüşümde oyunun kurallarını değiştireceklerine vurgu yaptı.
“Aile anayasamız yok, bize göre aile şirketi olmak zor değil”
120 yıldır başarı ile yönetilen SANKO’nun mutlaka bir aile anayasası olduğu düşünülse de bunun şimdiye kadar bir eksikliğini hissetmediklerini anlatan Konukoğlu, ayrıca şu açıklamayı yaptı: “Aile şirketi olmak bize göre zor değil. Yazılı bir anayasamız yok. Herkes fikrini ortaya koyar, savunur. Ve sonunda bizde kararlar oy çokluğu ile değil oybirliği ile alınır.
Bu çok önemli. Yönetimde oy kullanmak için 40 yaşının üstünde olunması gerekiyor. Gençlerimiz okullarını bitirdikten sonra iki yıl başka şirketlerde çalışmak zorunda. İki yılını tamamlayan gençlerimiz öncelikle şirketlerimizin alt kademelerinde işe başlar. En fazla yükselebilecekleri unvan genel müdür yardımcısıdır. Şirketlerimizin genel müdürleri profesyonel yöneticilerdir. Gençlerimiz, yönetim kurulu toplantılarımıza katılabilirler.
Eğer söz hakkı verirsek konuşabilirler ama oy hakları yoktur. Şu an için yazılı bir anayasamızın olmamasının bir yandan faydalı olduğunu düşünüyorum, şartlara göre çabuk kararlar alabiliyoruz. 3 ayda bir aile kurulu oluşturuyoruz. 65 yaşında bizde kim olursa olsun emekli olur ama o tecrübeye ihtiyacımız olduğu için 3 ayda bir aile kurulunda bir araya geldiğimizde önemli konularımızı masaya yatırırız ve tecrübelerden faydalanırız.”
Başta kendi şirketlerindeki çalışanlarına, yöneticilerine, sonra Gaziantep iş dünyasına ve halkına olmak üzere ülkedeki girişimcilere, yatırımcılara tüm zorluklara rağmen geleceğe umutla bakmaya devam etmenin, yatırım yapmanın, üretim yapmanın, istihdam sağlamanın önemini şu zor günlerde hatırlattıkları için SANKO Holding Yönetimini tebrik ederiz. Ülkemizde SANKO gibi şirketlerin varlığı arttıkça zor günler daha kolay geçecek ve yarın kaygılarımız daha da azalacaktır.
Son söz SANKO’nun 120. yaşını kutlar, nesiller boyu nice nice başarılı yılları olmasını dileriz.