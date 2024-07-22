Türkiye’nin SANKO gibi şirketlere ihtiyacı var

Sokağa çıksak, insanımıza “Ülke ekono­misine katkı sunan firmaları sıralayın” desek bu şirketlerin arasında mutlaka SAN­KO söylenir. Nasıl söylenmesin ki SANKO, 120 yıldır 5 kuşak boyunca sürekli yatırım yapıp, istihdam sağlayıp, bulunduğu sek­törlerde fark yaratıp ayrıca sosyal sorumlu­luk projelerine sağladığı katkılar nedeniyle akıllarda ve gönüllerde önemli bir yer edin­miştir.

Bugün SANKO Holding, başta tekstil olmak üzere ambalaj, çimento, enerji olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteriyor ve top­lamda 14 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep’te doğan, kolları gi­derek tüm Türkiye’yi saran ve dünyaya uzanan bir şirketler topluluğu olarak is­tikrarlı büyümesini sürdüren SANKO’nun, 120. yaş kutlamasında Türkiye için üretme ve yatırım yapma tutkusundan asla vazgeç­meyeceklerini söyledi.

Bu dönemde SANKO’dan yapılan güzel açıklamalar çok kıymetli ve anlamlı oldu. Çünkü pandemi, savaşlar, depremler, eko­nomik sıkıntılar derken firmaların yatırım heyecanının kalmadığı, gençlerin gelecek umutlarının tükendiği, halkın geçim der­dinden başka hiçbir şeyi gözünün görme­diği şu günlerde herkesin gerçekten mora­le ve güzel şeyler duymaya ihtiyacı vardı.

Bu yıl için yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım programlarının olduğunu açıkla­yan Başkan Konukoğlu, yatırım planların­da teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge konula­rının öncelikli olduğunu belirterek yıllık cirolarının yaklaşık yüzde 1,2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırdıklarını aktardı.

Rahmetli babaları Sani Konukoğlu’nun “İşletmesini yenilemeyen tesis, sahibini yeniler” sözünden aldıkları ilhamla tek­nolojik dönüşümü sağlayacak dijitalleşme yatırımları yaptıklarını ifade eden Konu­koğlu, tekstil sektöründeki uzmanlıkları ile uzun yıllardır sürdürdükleri Ar-Ge ça­lışmalarının meyvelerini alarak dünyada ses getirecek bir yeniliğe imza atacakları­nı müjdeledi.

Tekstilden tekstile geri dö­nüşüm konusunda Bursa’daki tesislerinin dışında 150 milyon dolarlık bir yatırım ile çok yakın zamanda Gaziantep’te yeni bir tesisi devreye alacaklarını açıklayan Adil Konukoğlu, dünyada tekstilden tekstile ge­ri dönüşümde oyunun kurallarını değişti­receklerine vurgu yaptı.

“Aile anayasamız yok, bize göre aile şirketi olmak zor değil”

120 yıldır başarı ile yönetilen SAN­KO’nun mutlaka bir aile anayasası oldu­ğu düşünülse de bunun şimdiye kadar bir eksikliğini hissetmediklerini anlatan Ko­nukoğlu, ayrıca şu açıklamayı yaptı: “Aile şirketi olmak bize göre zor değil. Yazılı bir anayasamız yok. Herkes fikrini ortaya ko­yar, savunur. Ve sonunda bizde kararlar oy çokluğu ile değil oybirliği ile alınır.

Bu çok önemli. Yönetimde oy kullanmak için 40 yaşının üstünde olunması gerekiyor. Genç­lerimiz okullarını bitirdikten sonra iki yıl başka şirketlerde çalışmak zorunda. İki yı­lını tamamlayan gençlerimiz öncelikle şir­ketlerimizin alt kademelerinde işe başlar. En fazla yükselebilecekleri unvan genel müdür yardımcısıdır. Şirketlerimizin ge­nel müdürleri profesyonel yöneticilerdir. Gençlerimiz, yönetim kurulu toplantıla­rımıza katılabilirler.

Eğer söz hakkı verir­sek konuşabilirler ama oy hakları yoktur. Şu an için yazılı bir anayasamızın olmama­sının bir yandan faydalı olduğunu düşünü­yorum, şartlara göre çabuk kararlar alabili­yoruz. 3 ayda bir aile kurulu oluşturuyoruz. 65 yaşında bizde kim olursa olsun emek­li olur ama o tecrübeye ihtiyacımız olduğu için 3 ayda bir aile kurulunda bir araya gel­diğimizde önemli konularımızı masaya ya­tırırız ve tecrübelerden faydalanırız.”

Başta kendi şirketlerindeki çalışanla­rına, yöneticilerine, sonra Gaziantep iş dünyasına ve halkına olmak üzere ülkede­ki girişimcilere, yatırımcılara tüm zorluk­lara rağmen geleceğe umutla bakmaya de­vam etmenin, yatırım yapmanın, üretim yapmanın, istihdam sağlamanın önemini şu zor günlerde hatırlattıkları için SAN­KO Holding Yönetimini tebrik ederiz. Ülkemizde SANKO gibi şirketlerin varlığı arttıkça zor günler daha kolay geçecek ve yarın kaygılarımız daha da azalacaktır.

Son söz SANKO’nun 120. yaşını kutlar, nesiller boyu nice nice başarılı yılları ol­masını dileriz.