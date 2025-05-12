Üç ayda işsizlik maaşı müracaatında yüzde 129,5 artış!

İşsizlik ödeneği halk dilinde ‘iş­sizlik maaşı’ için müracaatta bulunanların sayısında rekor ar­tış yaşanıyor. 2023 yılında 12 ayda işsizlik maaşı için müracaatta bu­lunanların sayısı 1 milyon 614 bin 180 kişiydi. 2024 yılında 12 ayda 1 milyon 659 bin 922 kişi işsizlik maaşı için müracaatta bulunur­ken 2025 yılında sadece üç ayda 953 bin 255 kişi işsizlik maaşı için müracaatta bulundu.

İşsizlik maaşı için 2024 yılında ortalama aylık 138 bin 326 kişi İŞKUR’a müracaatta bulunur­ken, 2025 yılının ilk üç ayı için ortalama aylık müracaat sayı­sı yüzde 129,5 oranında artarak 317 bin 752 kişiye çıktı.

-2023 yılında aylık işsizlik ma­aşı müracaatı ortalaması 134 bin 515 kişi iken, 2024 yılında aylık iş­sizlik maaşı müracaatı ortalaması 138 bin 326 kişi oldu.

-2025 yılında sadece üç ayda işsizlik maaşı için müracaatta bu­lunanların aylık ortalama sayısı 317 bin 752 kişiye çıktı.

-2024 yılında işsizlik maaşı için müracaata bulunanların sayı­sı 2023 yılına göre yaklaşık yüzde 2,9 oranında artarken,

-2025 yılında işsizlik maaşı için müracaata bulunan­ların sayısında 2024 yı­lına göre yaklaşık yüzde 129,5’lik bir artış yaşan­mış.

Bu artış oranı ilerleyen aylarda daha çok artacak gibi gözüküyor.

İşini kaybeden ve iş­sizlik maaşı için müraca­atta bulunanların sadece yüzde 48,4’ü işsizlik ma­aşını hak edebilmiş. Başka bir ifa­deyle işsiz kalanların yüzde 51,6’sı izlik maaşı için şartları uygun ol­madığı için her ne kadar da işsiz­lik maaşı için müracaatta bulun­muş olsalar da işsizlik maaşından yararlanamamışlar.

Kimler işsizlik maaşı alabilir?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona erme­sinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden ön­ceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshin­den sonraki 30 gün içinde en ya­kın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

-İşsizlik ödeneğinin süresi lHizmet akdinin feshinden ön­ceki son üç yıl içinde;

-600-899 gün sigortalı ola­rak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

-900-1079 gün sigortalı ola­rak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

-Bin 80 ve üzerinde gün si­gortalı olarak çalışıp işsizlik si­gortası primi ödemiş olan sigor­talı işsizlere 300 gün, süre ile iş­sizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik ödeneği miktarı Günlük işsizlik ödeneği, sigor­talının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak he­saplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak he­saplanmaktadır. Bu şekilde he­saplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçememektedir. İş­sizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye ta­bi tutulmaz. İşsizlik maaşı çalışır­ken ücretiniz ne kadar ise bunun yüzde 40’ı değildir.

İşsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüz­de 40’ıdır, brüt maaşa göre en fazla asgari ücretin brüt tutarının yüz­de 80’ini geçemez. İşsizlik maaşı net en az 10 bin 323,25 TL ve en fazla 20 bin 646,49 TL’dir. Yani brüt 52 bin 11 TL’nin üzerinde 195 bin TL’ye olan tavan rakama kadar ücret ile çalışan kişiler de en faz­la 20 bin 646,49 TL işsizlik maaşı alabilirler. Asgari ücretin brüt tu­tarının iki katı olan 52 bin 11 TL brüt tutarın üzerinde çalışanlar işsizlik sigortası fonuna maaşla­rına göre daha fazla kesinti olma­larına rağmen kesinti oranında iş­sizlik maaşı alamazlar.

İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller İşsizlik ödeneği almakta iken;

-İŞKUR tarafından teklif edi­len mesleklerine uygun ve son ça­lıştıkları işin ücret ve çalışma ko­şullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sı­nırları içinde bir işi haklı bir nede­ne dayanmaksızın reddedenlerin,

-Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfet­tişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından ya­pılan denetimlerde işsizlik ödene­ği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

-İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güven­lik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih iti­barıyla kesilir.

-İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir ne­den göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam et­meyen ve haklı bir nedene dayan­maksızın Kurum tarafından yapı­lan çağrıları zamanında cevapla­mayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen­lerin işsizlik ödenekleri kesilmek­tedir. Ancak bu hallerin sona erme­si durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan top­lam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.