Ülkemiz iki uluslararası halı fuarına ev sahipliği yapacak

Ülkemiz bütün halı çeşitlerinde dünyada ikinci, makine halı üretiminde ise birinci sırada yer alıyor.

Halı sektörünün ülkemizdeki öncü kenti ise Gaziantep’tir. Kentin amiral gemisi konumunda olan halı sektöründe yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlanırken bu rakamın direk veya dolaylı yollardan 300 binin üzerinde olduğu söyleniyor. 2023 yılının on bir aylık sürecinde bölgeden toplam 1 milyar 677 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. Bu yıla kadar dünya halı sektörü Almanya’daki halı fuarına akın eder, sektörün kalbi bu fuarda atardı.

Almanya’nın son dönemde mülteci göçü başta olmak üzere çeşitli güvenlik nedenleri bahane edilerek özellikle Türk iş insanlarına önemli vize sorunu yaşattığını biliyoruz. Tüm temaslara rağmen bir çözüm bulunamayınca Gaziantep iş insanları harekete geçti.

Halı sektöründe söz sahibi konumunda olan Gaziantepliler en büyük tepkiyi kendilerince vermek için Almanya’da düzenlenen halı fuarını İstanbul’a taşımaya karar verdi. GAHİB ve İHİB ortaklığında TÜYAP tarafından organize edilen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı İstanbul 2023 Fuarı, 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı İstanbul 2023 Fuarı’na 400’e yakın firma ve firma temsilcisi katılım sağladı. Fuar’a Gaziantep’ten 159 halı firması katılım gösterdi. 2024 yılı yeni koleksiyonlarının da görücüye çıktığı bu fuardan son derece memnun döndüklerini öğrendiğimiz halıcılar şimdi de Mayıs 2024’te düzenlenecek Gaziantep’teki halı fuarı için sabırsızlanıyor. “Almanya ile yaşanan sorun halı sektörünün geleceği için iyi oldu” bile denilmeye başlandı.

Zaten halı sektöründe bu kadar söz sahibiyken, yön belirleyici bir fuar neden Almanya’da yapılsın ki? “Kötü komşu, insanı hacet sahibi eder” atasözümüzde olduğu gibi Almanya ile yaşanan vize sorunu ülkemizde iki uluslararası fuarın düzenlenmesi kararına vesile oldu. İstanbul’daki fuarın başarısı umarız Gaziantep’teki fuarda da yaşanır ve ülkemiz halı sektöründeki etkinliğini daha da artırır.