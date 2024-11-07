Uluslararası vergi çok taraflı eylemlerinde güncel durum
OECD Genel Sekreteri’nin G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapanışında sunduğu 24 Ekim 2024 tarihli rapor Temmuz 2024’ten bu yana uluslararası vergi reformunda kaydedilen ilerlemeleri detaylandırmaktadır. Raporda birden fazla başlık olmakla birlikte, dijital ekonominin vergilendirilmesi ve BEPS projesi asgari standartlarının uygulanmasında gelinen nokta önemlidir.
Birinci sütun - A ve B tutarı
Rapora göre Kapsayıcı Çerçeve, Tutar A için Çok Taraflı Sözleşme üzerinde neredeyse tam mutabakat sağlamıştır. Raporda, müzakerelerin artık B Tutarının sonuçlandırılmasına odaklandığı belirtilmektedir. Kapsayıcı Çerçeve, Mayıs 2024’te ana hatlarıyla belirtildiği üzere, B Tutarı için seçmeli bir yaklaşımın ötesine geçen kapsamlı bir model geliştirmektedir. Geriye kalan konular teknik olmaktan ziyade politik olup, nihai bir yaklaşıma ulaşılması için görüşmeler devam etmektedir.
İkinci sütun - Küresel asgari vergi (GloBE kuralları)
Raporda, asgari vergi için GloBE kurallarının artık küresel olarak uygulanmasıyla birlikte Kapsayıcı Çerçevenin tutarlılığa ve uygun maliyetli uyuma öncelik verdiğinin altı çizilmiştir. Temel mekanizmalar şunlardır: GloBE Model Kurallarına Güven: Uygulayıcı yetki alanları, basitleştirilmiş yapılara sahip standartlaştırılmış bir dizi kural kullanacaktır.
Akran değerlendirme süreci: Bu süreç, yetki alanlarının tutarlılığını teşvik edecektir. İdari rehberlik ve güvenli limanlar: Geçiş dönemi ülke bazında güvenli liman raporu gibi destek tedbirleri, yetki alanlarının tedbirleri benimsemesinde yardımcı olacaktır. Bilgi paylaşımı ve uyuşmazlıkların çözümü: Bu mekanizmalar, potansiyel sorunları etkili bir şekilde çözmek için uygulayıcı yetki alanlarındaki çabaları koordine edecektir.
BEPS ilerlemesi
Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı Projesinin dört asgari standardı vardır. Rapor, bunlarda gelinen son noktayı özetlemektedir. Eylem 5 - Haksız Vergi Uygulamaları: Bu eylem, akran değerlendirmeleri ve bilgi değişimi yoluyla haksız vergi rejimlerini ele almaktadır. 2024 itibarıyla 54.000’den fazla idari vergi kararı değişimi gerçekleşmiş, 326 tercihli vergi rejimi gözden geçirilmiş ve bunların %40’ından fazlası kaldırılmış veya kaldırılma sürecindedir.
Eylem 6 - Vergi Anlaşmalarının Kötüye Kullanılması: Vergi anlaşmalarının kötüye kullanılmasını (örneğin, anlaşma alışverişi) önlemeyi amaçlamaktadır. BEPS Çok Taraflı Sözleşmesi (MLI), 104 yetki bölgesini kapsayan ve Kapsayıcı Çerçeve üyeleri arasındaki vergi anlaşmalarının %90›ına uygulanan çok önemli bir araçtır. Halihazırda 1.500’den fazla mevcut anlaşmayı güçlendirmiştir. Eylem 13 - Ülke Bazlı (CbC) Raporlama: Büyük çok uluslu işletmelerin gelir, kâr, ödenen vergiler ve her bir yetki alanındaki faaliyetler hakkında ayrıntılı raporlar sunmasını gerektirir.
120’den fazla yetki alanı CbC raporlamasını zorunlu kılmak için yasalar çıkarmış ve veri değişimi için 4.100›den fazla ikili anlaşma yapılmıştır. Eylem 14 - Karşılıklı Anlaşma Prosedürü (KAU): KAU süreci ülkeler arasındaki vergi anlaşmazlıklarının çözümünü geliştirmektedir. 2024 itibarıyla, 82 yetki alanı akran değerlendirmesinden geçmiş ve birçoğu MAP çerçevelerini güçlendirmek için en iyi uygulamaları hayata geçirmiştir. Bu ilerleme, şeffaflığı sağlanmasını teminen uluslararası vergi sistemlerindeki boşlukları ortadan kaldırarak vergiden kaçınmayı engellemeye yönelik küresel bir taahhüdü temsil etmektedir.
Bu eylemlerin her biri vergi iş birliğini güçlendirmekte ve kâr kaydırma fırsatlarını azaltmaktadır. OECD tarafından belli dönemlerde yapılan bu güncelleme ve özetleme çalışmalarının içerdiği iyimserliğe biraz ihtiyatlı yaklaşmak gerekmektedir. Dijital ekonominin vergilendirilmesinde henüz elimizde bir çıktı olmasa da, OECD’nin geçmişteki haksız vergi rekabeti projesi özellikle BEPS projesinin akıbeti ve geleceği bakımından önemli ve olumsuz bir deneyim olarak akılda tutulmalıdır.