Uluslararası vergi rekabeti endeksinde güncel durum
Vergi rekabeti, ulusal ve ulusal üstü düzeyde birden çok politika yapıcının 1990’lardan beri gündeminde. Konuyla ilgili yeni yayınlanan ‘Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi-2024’* güncel duruma önemli bir panorama sunuyor. Endeks, her yıl ABD ve küresel vergi politikalarına ilişkin veri ve araştırma çalışmaları yayınlayan uluslararası bir araştırma düşünce kuruluşu olan ‘Tax Foundation’ tarafından hazırlanıyor.
Vergi sistemi yapılanması
OECD ülkeleri arasında vergi politikasında yapılan son değişikliklerin bazıları olumsuz etki yaratmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Avusturya gibi bazı ülkeler kurumlar vergisi oranlarını birkaç puan düşürürken, Kolombiya gibi diğerleri artırmıştır.
Birleşik Krallık ve Portekiz’de kurumlar vergisi matrahı iyileştirilirken, Belçika ve Yeni Zelanda’da kurumlar vergisi matrahı daha az rekabetçi hale getirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Finlandiya kurumlar vergisi matrahlarındaki geçici iyileştirmeleri aşamalı olarak kaldırmaktadır. COVID-19 salgını birçok ülkenin vergi sistemlerinde geçici değişiklikler yapmasına neden olmuştur.
Krizden kaynaklanan gelir açıklarıyla karşı karşıya kalan ülkelerin hem ekonomik toparlanmayı teşvik etmek hem de gelirlerini artırmak için vergi sistemlerini en iyi şekilde nasıl yapılandıracaklarını düşünme zorunlulukları vardır. Endeks, OECD ülkeleri arasında vergilendirmeye yönelik yaklaşımların çeşitliliği ve bu sistemlerin birbirlerine nazaran karşılaştırılması ihtiyacından doğmuştur.
2024 endeksi-kazananlar ve kaybedenler
Estonya, 11 yıldır üst üste OECD’nin en iyi vergi kanunlarına sahip ülkesi olmuştur. Estonya’nın yüksek puanı, vergi sisteminin dört olumlu özelliğinden kaynaklanıyor.
İlk olarak, sadece dağıtılan karlara uygulanan yüzde 20’lik bir kurumlar vergisi oranına sahiptir. İkincisi, kişisel temettü gelirlerine uygulanmayan yüzde 20’lik sabit bir gelir vergisi oranına sahiptir. Üçüncüsü, emlak vergisi, gayrimenkul veya sermayenin değeri yerine sadece arazinin değerine uygulanmaktadır. Son olarak, yerli şirketler tarafından kazanılan yabancı kârların yüzde 100’ü, birkaç kısıtlama ile yerel vergilendirmeden muaf tutulmaktadır.
Estonya’nın vergi sistemi OECD’nin en rekabetçi vergi sistemi olmakla birlikte, diğer en iyi ülkelerin vergi sistemleri de başlıca vergi kategorilerinden bir veya daha fazlasında mükemmelliğe sahip olmaları nedeniyle yüksek puanlar almaktadır. Kısa süre önce Estonya’nın kurumlar vergisi sistemini benimseyen Letonya, aynı zamanda işgücü gelirini vergilendirmek için nispeten etkin bir sisteme sahiptir.
Yeni Zelanda, sermaye kazançlarını da büyük ölçüde muaf tutan (toplam en yüksek oran yüzde 39’dur) nispeten düz, düşük oranlı bir gelir vergisine, geniş tabanlı bir KDV’ye sahiptir. Miras, mülk transferleri, varlıklar veya finansal işlemlerden vergi almamaktadır. İsviçre nispeten düşük bir kurumlar vergisi oranına (yüzde 19,7), düşük, geniş tabanlı bir tüketim vergisine ve sermaye kazançlarını kısmen vergiden muaf tutan bir gelir vergisine sahiptir.
Litvanya yüzde 15 gibi düşük bir kurumlar vergisi oranına sahiptir, işletmelerin sermaye yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmını düşmelerine izin verilmekte, nispeten düz ve düşük oranlı bir gelir vergisi uygulamaktadır. Kolombiya, OECD’deki en az rekabetçi vergi sistemine sahiptir. Net servet vergisi, finansal işlem vergisi ve yüzde 35 ile en yüksek kurumlar vergisi oranına sahiptir.
Kolombiya’nın KDV’si nihai tüketimin yüzde 41’ini kapsamakta ve hem politika hem de uygulama eksikliklerini ortaya koymaktadır. İtalya, OECD’deki en az rekabetçi ikinci vergi sistemine sahiptir. Gayrimenkul transferleri, mülkler ve finansal işlemler üzerinden alınan ayrı vergilerin yanı sıra seçilmiş varlıklar üzerinden alınan bir servet vergisi ile birden fazla emlak vergisine sahiptir. Ayrıca İtalya’nın yüzde 22’lik nispeten yüksek KDV oranı uyguladığını da not etmek gerekir.
Türkiye’nin 2024 pozisyonu
Türkiye, vergi rekabeti endeks sıralamasında 36 ülke arasında 11. olmuştur. Endeksin Türkiye kırılımı şu şekilde; genel sıralama: 11, genel puanlama: 74.8, kurumlar vergisi sıralaması: 21, gelir vergisi sıralaması: 7, tüketim vergileri sıralaması: 16, emlak vergileri sıralaması: 22, sınır ötesi vergi kuralları sıralaması: 6. Genel sıralamada Türkiye’nin önündeki ülkeler; Estonya, Letonya, Yeni Zelanda, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İsrail, Macaristan, Litvanya, Lüksemburg’dur. Türkiye, pozisyonu itibarıyla ABD, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkeleri geçmiş durumdadır.
*https://taxfoundation.org/research/ all/global/2024-international-tax-competitiveness-index/