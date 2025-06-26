Uluslararası vergi uyuşmazlıklarında yeni dönem: Önleme, uyum ve kurumsal yönetim
Küresel şirketlerin sınır ötesi faaliyetleri arttıkça, bu faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar da daha sık ve karmaşık hale geliyor. Özellikle son beş yılda, geleneksel vergi denetimi süreçleri yerini daha dijital, daha entegre ve daha çok taraflı bir yapıya bırakırken, uluslararası vergi uyuşmazlıklarının çözüm yöntemlerinde de ciddi bir evrim yaşanıyor.
Bugün artık mesele sadece hangi ülkenin ne kadar vergi tahsil edeceği değil; şirketlerin bu süreci ne kadar öngörülebilir, şeffaf ve yönetilebilir şekilde ele aldığıdır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, transfer fiyatlandırması uyuşmazlıkları uluslararası vergi ihtilaflarının başlıca kaynağı olmayı sürdürüyor. Ancak bu alanda da bir paradigma değişikliği var. Son dönemde, birçok ülkenin idaresi, olası uyuşmazlıkları “çıkmadan önce” çözmeye odaklanıyor. Bu kapsamda karşılıklı anlaşma usulü (MAP) ve ileriye dönük fiyatlandırma anlaşmaları (APA), artık sadece büyük ölçekli şirketlerin değil, orta ölçekli grupların da gündeminde. OECD’nin son verilerine göre, MAP başvurularındaki artış oranı %20’ye yaklaşmış durumda.
Bu gelişmelerin uygulayıcılar açısından anlamı açık: Savunma, artık sadece dava aşamasında yapılmıyor; şirketin iç yapılarında, transfer fiyatlandırması belgelerinde ve hatta Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinde başlıyor. ERP, bir şirketin muhasebe, finans, satın alma, satış, üretim, insan kaynakları gibi tüm iş süreçlerini entegre eden bir dijital yazılım sistemidir. Vergi açısından önemli zira transfer fiyatlandırması, stok yönetimi, amortisman hesaplamaları gibi alanlarda kayıt tutarlılığı sağlamaktadır. Ayrıca, vergi denetimleri sırasında, ERP sistemindeki otomatik iş akışları ve raporlar, şirketin belgeli ve şeffaf bir yapıda olduğunu gösterebilir.
Vergi uyuşmazlığı yönetim birimleri kuruluyor
Özellikle Avrupa’da vergi idarelerinin artık denetimden önce “erken görüşme” (early engagement) mekanizmalarıyla risk alanlarını tespit etmeye çalıştığı bir ortamda, mükelleflerin pasif kalması ciddi sonuçlar doğurabiliyor. İngiltere, Hollanda, Avustralya gibi ülkelerde uygulanan “Uyum Temelli İşbirlikçi Denetim Modelleri” (cooperative compliance) modelleri, mükellef ile idare arasında bir nevi kurumsal güven ve uyum protokolü işlevi görüyor. ERP ile bir araya geldiklerinde, şirketler hem içeride şeffaf veri üretmekte hem de dışarıda güvenilir bir vergi profili oluşturmaktadır.
Bir diğer dikkat çekici gelişme, çok uluslu şirketlerin artık bünyelerinde “vergi uyuşmazlığı yönetim birimleri” kurmaları. Bu birimler, sadece teknik inceleme yapmakla kalmıyor; vergi uyuşmazlıklarının kurumsal itibar, hissedar ilişkileri ve sürdürülebilirlik stratejileri üzerindeki etkisini de analiz ediyor. Özellikle halka açık şirketlerde, vergi şeffaflığı ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) raporlaması arasındaki bağ da giderek kuvvetleniyor. Artık bir vergi ihtilafı, sadece vergi riski değil, aynı zamanda bir kurumsal yönetim riski olarak algılanıyor.
Anayasal engeller var
Tahkim mekanizmaları da eskiye göre daha fazla gündemde. AB ülkeleri arasında bağlayıcı karar alma süreçlerinin artması ve bazı ülkelerde vergi tahkim heyetlerinin daha aktif hale gelmesi, uyuşmazlık çözümünde yeni bir kanalı işaret ediyor. Türkiye’de ise henüz tahkim uygulaması sistematik bir hale gelmiş değil, anayasal engeller var; ancak karşılıklı anlaşma usulüne artan bir ilgiden bahsetmek mümkün.
Önümüzdeki dönemde gerek idareler gerek mükellefler açısından en kritik yetkinlik, bu süreci “yönetebilmek” olacak. Sadece teknik savunma değil; şirketin iç belgelerinin tutarlılığı, vergi uyumu ile finansal strateji arasındaki ilişkinin ve hatta denetim ekipleriyle kurulan iletişimin, vergi uyuşmazlıklarının nasıl sonuçlanacağını belirleyen unsurlar hâline gelmesi kaçınılmaz.
Kısacası, uluslararası vergilendirme alanında ihtilafların çözümüne değil, önlenmesine odaklanan bir dönem başlıyor. Bu dönüşümde başarılı olmak isteyen uygulayıcılar için kritik üç başlık var: Proaktif uyum, kurumsal bütünlük ve çok taraflı bakış açısı.