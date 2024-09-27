Üretim ve ihracatta küçükler kredide büyükler
Ekonomik ve sosyal yapıda gelişme ve denge unsuru olarak varlığı büyük önem taşıyan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ), sanayi ve hizmet sektörleri ile genel ekonomiye yaptıkları katkıya kıyasla finansal kaynaklardan aldığı pay son derece düşük düzeyde bulunuyor.
Dünyada özel teşviklerle gelişimleri desteklenen KOBİ’ler, Türkiye’deki tüm işletmelerin sayıca yüzde 99,8’ini oluşturuyor. Ülkede üretimin yüzde 55’e, ihracatın yüzde 60’a yakınını, istihdamın dörtte üçünü gerçekleştirmelerine karşın KOBİ’ler bankacılık sektörü kredilerinden yaklaşık dörtte bir kadar pay alabiliyor.
3,7 milyon KOBİ var
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yıllık bazda açıkladığı sanayi ve hizmet istatistiklerine göre Türkiye’deki toplam aktif girişim sayısı 2023 yılında 3 milyon 723 bin 681 düzeyinde. Bu sayının yüzde 9,8 oranındaki 3 milyon 493 bin 503’ünü, 1-9 arası çalışanı bulunan, çalışanları genelde sahibi veya ortağından oluşan “mikro” işletmeler oluşturuyor. 10-49 arası çalışanı olanları kapsayan “küçük” işletme kategorisine giren 191 bin 806 ve 50-249 arası eleman çalıştıran “orta büyüklükteki” grubunda yer alan 32 bin 336 girişimle birlikte toplam “küçük ve orta büyüklükteki işletme” (KOBİ) sayısı 3 milyon 717 bin 645’e ulaşıyor.
Üretimin yüzde 55’i KOBİ’lerden
2023’te üretim değeri imalatta 15 trilyon 559 milyar, ticarette 4 trilyon 257 milyar, inşaatta 3 trilyon 319 milyar, ulaştırma ve depolamada 3 trilyon 232 milyar, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede 2 trilyon 573 milyar TL olmak üzere toplamda 34 trilyon 841,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Üretim değerinde 250 ve daha fazla çalışanı bulunan büyük işletmeler yüzde 45,3 pay alırken, mikro işletmelerin yüzde 15,6, küçük işletmelerin yüzde 17 ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 22,1 olmak üzere KOBİ’lerin toplam payı yüzde 54,7’ye ulaştı.
100 ihracatçıdan 98’i KOBİ
Toplam istihdamın da yüzde 72,5’inin KOBİ’lerde olduğu belirlendi. Başka deyişle büyük işletmelerin payı yüzde 27,5 düzeyinde. KOBİ’lere üç kategoriye göre bakıldığında istihdamın yüzde 36’sını 1-9 büyüklüktekiler, yüzde 19,5’ini 10-49 ve yüzde 17’sini ise 50-249 büyüklük grubundakilerin gerçekleştirdiği belirlendi.
Ülke genelinde ihracat yapan toplam girişim sayısı ise 2023 itibarıyla 114 bin 155. Bunun da 111 bin 320 girişimle yüzde 97,5’ini KOBİ tanımındakiler oluşturuyor. Bu kapsamda 73 bin 319’la en büyük ihracatçı kesim ise 10’dan az çalışanı bulunan “mikro” işletme kategorisindeki kuruluşlar. “Küçük” işletme kategorisindeki 28 bin 456 girişim ihracatçı firmalar içinde yüzde 24,9, “orta büyüklükteki” 9 bin 545 girişim de yüzde 8,4 paya sahip. 250’nin üzerinde çalışanı bulunan büyük girişimlerden ihracat yapanların sayısı ise 2 bin 794.
İthalatçı girişimlerin sayısı 173 bin 302 ile ihracatçılardan daha fazla olurken, bunun içinde de en büyük grubu 135 bin 573 girişimle 1-9 arası personel çalıştıran mikro işletmeler oluşturuyor. Tüm ithalatçı firmaların sayıca yüzde 78,2’si bu kategoride yer alıyor. 23 bin 813 küçük ve 9 bin 875 orta büyüklükteki işletme ile ithalatçı KOBİ’lerin toplam sayısı 169 bin 261’e, bunların tüm ithalatçılar içindeki payı yüzde 97,7’ye ulaşıyor. İthalat yapan “büyük” girişim sayısı ise 2023 itibarıyla 3 bin 406.
İhracatın yüzde 57’sini KOBİ’ler yapıyor
Türkiye’nin dış ticaretinin en büyük bölümü KOBİ’ler eliyle gerçekleşirken, bu kategoride özellikle ihracatta 1-9 çalışanı bulunan mikro işletmelerin en büyük paya sahip olduğu dikkati çekti. 2023 yılında Türkiye’nin 255,6 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam ihracatının 144,6 milyar dolarla yüzde 56,6’lık kısmını KOBİ’ler gerçekleştirdi.
Mikro işletme statüsündekiler yıllık 51,7 milyar dolarla toplam ihracatta yüzde 20,2 pay aldı. Başka deyişle her 100 dolarlık ihracatın 20 doları, 1 ile 9 arasında çalışanı bulunan, sayıca en kalabalık bölümü oluşturan bu firmalarca gerçekleştirildi. Küçük işletmeler 44,8 milyar dolarla yıllık ihracatta yüzde 17,5, orta büyüklüktekiler de 48,1 milyar dolarla yüzde 18,8 paya sahip oldu. 250 ve daha fazla çalışanı bulunan, aralarında kamuoyunun yakından bildiği isimlerin de bulunduğu “büyük” girişimlerin toplam dış satımı ise 111 milyar dolarla toplam ihracatın yüzde 43,4’ünü oluşturdu.
İthalatta “büyük”ler
İthalatta ise denge tersine. 2023 yılında 363,6 milyar dolara ulaşan toplam ithalatın 221,3 milyar dolarla yüzde 60,9’unu sayıları 3 bin 406 olan ithalatçı “büyük” işletmeler gerçekleştirdi. İthalatçı 135 bin 573 KOBİ’nin toplam ithalattaki payı ise aynı yıl 142,2 milyar dolarla yüzde 39,1 oldu. Bunun ise 62,2 milyar doları 50-250 arası çalışanı bulanan orta büyüklükteki işletmelerce gerçekleştirildi.1-9 kişiyle çalışan ithalatçı mikro girişimler 41,2 milyar, 10-49 çalışanı bulunan ithalatçı küçük işletmeler de 38,8 milyar dolarlık ithalat yaptı.
Krediden KOBİ’lere düşük pay
Bankacılık sektörünün temmuz sonu itibarıyla 14 trilyon 127,9 milyar TL olan toplam kredi hacminin ise büyük bölümünün sektörel büyük firmalara ve tüketicilere kullandırıldığı, KOBİ’lerin toplamdaki payının ise yaklaşık dörtte bir olduğu dikkati çekti. KOBİ’lerin toplam kredi hacmi temmuz sonu itibarıyla 3 trilyon 748,9 milyar lira ile toplamın stokun yüzde 26,5’ini oluşturdu.
Toplam kredilerin 10 trilyon 379 milyar lira ile yüzde 73,5’i diğer kesimlere açıldı. Anılan tarihte mikro işletmelere açılan kredilerin 1 trilyon 101,4 milyar lira ile toplamda yüzde 7,8, küçük işletmelerin kredi hacmi 1 trilyon 126,5 milyar lira ile yüzde 8 ve orta büyüklükteki işletmelerin kredi bakiyesi de 1 trilyon 521 milyar lira ile yüzde 10,8 pay aldı.
KOBİ’lerin toplam bankacılık sektörü kredilerinden aldığı payın yıllar itibarıyla düşük kaldığı, yüzde 30’a ulaşamadığı görülüyor. 2013 sonunda yüzde 25,9 olan söz konusu pay, pandeminin ticari yaşamı sekteye uğrattığı 2021’in sonunda yüzde 21,9’a kadar inmiş, hayatın normale dönmesiyle birlikte canlanan ticari faaliyetler paralelinde artan finansman kullanımı ile bu pay 2022 sonunda yüzde 26,8’e, 2023 sonunda yüzde 27,5 çıkmıştı.
Aslan payı büyük firmalara
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre ise KOBİ’lerin kredilerden aldığı pay 13 Eylül itibarıyla yüzde 25,8’e kadar indi. Bu tarihte 14 trilyon 687,7 milyar lira olan toplam kredi hacminin yüzde 23,4 oranındaki 3 trilyon 441,4 milyarlık bölümünü tüketici kredileri ve bireysel kredi kart borçları, yüzde 76,6 oranındaki 11 trilyon 246,3 milyarlık bölümünü ise ticari ve diğer krediler oluşturdu. Ticari kredi hacminde KOBİ kredileri dışarıda tutulduğunda çeşitli sektörlerdeki az sayıdaki büyük işletmeye açılan tutar 7 trilyon 462,8 milyar lira düzeyinde. Buna göre toplam kredilerin yüzde 50,8’i büyük firmalara kullandırılmış durumda. KOBİ’lerin ticari kredi hacmi içindeki payı ise yüzde 33,6.
Dünyada KOBİ’lere öncelik
Dünyada KOBİ’ler, eski dönemin kütlesel ve seri üretim yapan, hantal büyük boy işletmelerine tercih ediliyor. Bunda esnek, dinamik, yaratıcı, yenilikçi, yalın, krizlere karşı dayanıklı yapıları etkili oluyor. Güçlü ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için KOBİ’lerin güçlendirilmesine önem ve öncelik veriliyor. KOBİ’ler, gelişmiş ülkelerde de üretim ve istihdamdaki payları ile ülke ekonomilerinin adeta belkemiği konumunda bulunuyor. Dünyada KOBİ’ler ekonomik gelişimin yanı sıra sosyal dengenin ve istikrarın da en önemli aktörleri kabul ediliyor.
OECD ortalamasında toplam işletmelerin yüzde 85’ini oluşturan bu işletmeler, istihdamın yüzde 70’ini gerçekleştiriyor. Türkiye’nin küresel ekonomik sistemde güçlü bir yer alabilmesi, KOBİ’lerin rekabet gücü ve verimliliklerinin yükseltilmesinden geçiyor. Bunun için de KOBİ’lerin uluslararası piyasalara entegrasyon süreçlerinin desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda yatırım, üretim ve pazarlama konularında teknik bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlanması ve yatırımlarının düşük maliyetli uzun vadeli kaynaklarla fonlanması gerekiyor.