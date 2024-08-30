Uygulamada kolaylık “tamam”; enflasyon muhasebesi “devam”…

Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim: Enflasyon muhasebesi uygulaması devam ediyor…

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50 milyon TL’nin altında cirosu bulunan, 1.5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin, geçici vergi dönemlerinde, enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılması: 1.5 milyon mükellefin “enflasyon muhasebesi” uygulamayacağı anlamına gelmiyor…

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Bu mükelleflerin: Hesap dönemi sonunda düzeltme yapmaları ve uygulamadan daha az etkilenmeleri anlamına geliyor…

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Kaldı ki…

İmalat yapan şirket sayımız 460 bin civarında…

Bunların yaklaşık 2 bin 500’ünde ciro 50 milyon TL’nin üzerinde…

Ve bu 2 bin 500 şirket, üretimin yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştirmekte…

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Asıl sorun: Devam eden yatırımların, “enflasyon muhasebesi” kaynaklı kârları ve nakit olarak görünmeyen bu kârların vergilendirilmesiydi…

Bu kârın, ilk yıl değil de sonraki 5 yıl dikkate alınarak vergilendirilmesine formül aranması, önemli…

VELHASIL

Maliye bürokratları “enflasyon muhasebesi”nin yatırım ekosistemini güçlendireceğine inanıyor…

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Ve… Düşük öz kaynaklı, yüksek borçlu/stoklu şirketler ile POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarını amaç dışı kullanan şirketleri dikkate alarak; Sistemin, bu şirketleri, sürdürülebilir bir ekonomik sisteme adapte etme, rasyonel yatırımlara yönlendirme ve sürdürülebilir olmayanları ise eleme özelliği olduğunun altını çiziyor…

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(“Zaferlerin zaferi” 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun… Yoksunluklara rağmen zafere imza atan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı özlemle/saygıyla anıyorum…)