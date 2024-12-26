Uzmanlık rollerine talep artıyor: 2025’in yükselen pozisyonları

Pandemiyle birlikte iş dünyası büyük bir dö­nüşüm yaşadı. Uzaktan çalışma, dijitalleş­me ve otomasyonun hız kazanması uzmanlık gerektiren rollere olan talebi artırdı. 2024 yı­lı boyunca hem dünya genelinde hem de Tür­kiye’de yetenek transferleri hız kesmedi.

2025 yılına yaklaşırken, niş alanlarda uzmanlaşmış çalışanlar altın değerinde bir konuma yükseli­yor. Page Executive Kıdemli Direktörü Melih Mümünoğlu, bu değişimi şu sözlerle özetliyor: “Son bir yılda en çok dikkat çeken pozisyonla­rın başında bilgisayar sistemleri analisti, veri analisti, yapay zekâ uzmanı, dijital pazarlama uzmanı ve sağlık teknolojileri uzmanı rolleri geliyor.

Transferler daha çok orta ve üst düzey yönetici rolleri arasında gerçekleşiyor. Ancak uzmanlık gerektiren, niş rollere olan talep artı­yor.” Şirketler arası transferlerde satış, finans ve bilgi teknolojileri pozisyonları öne çıkıyor. Dikkat çeken ilk beş pozisyonsa finans yöneti­cisi, satış direktörü, bilgi teknoloji yöneticiliği, strateji ve satış analisti ve kıdemli analist rol­leri olarak sıralanıyor.

İtibarlı şirketler cazibe merkezi

Çalışan transferlerinde daha iyi kariyer fır­satları ve kişisel gelişim, en başta gelen ne­denler arasında yerini koruyor.

Mümünoğlu, bu tabloyu şu sözlerle özetliyor: “Çalışanlar artık daha iyi kariyer opsiyonları sunan, şir­ketin amacıyla ortak bir paydada buluşabildi­ği çalışma ortamlarını tercih ediyor. Ayrıca kı­demde daha hızlı yükselme olanağı iş-yaşam dengesini daha pozitif yönde katkı sağlayacak iş imkanları ve daha iyi maaş paketlerine sa­hip olmak diğer öncelikler arasında yer alıyor.

Tüm bunların yanı sıra yapılan en yeni araştır­malar gösteriyor ki son yıllarda çalışanlar da­ha itibarlı şirketlerde çalışabilmek adına iş de­ğişikliğine gidiyor. Esnek çalışma koşulları da transfer nedenlerinin başında geliyor.”

Yeni trend: Niş rollerde uzmanlaşma

Uzmanlık, günümüz iş dünyasında artık bir zorunluluk haline geliyor. Dijital dönüşüm, sadece büyük veri, yapay zekâ ve siber güven­lik gibi alanlarda değil aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik, sağlık teknolojileri ve robo­tik gibi niş sektörlerde de uzmanlaşmış yete­neklere olan ihtiyacı artırıyor.

Özellikle siber güvenlik analistleri, kripto para uzmanları, çevre mühendisleri ve robotik teknolojiler gi­bi meslekler 2025’in en çok aranan rolleri ara­sında gösteriliyor. Teknolojinin sunduğu fır­satlar, şirketlerin insan kaynağı politikalarını yeniden şekillendiriyor. 2025 yılında özellik­le yapay zekâ destekli uygulamaları geliştiren mühendisler, veri bilimi uzmanları ve dijital dönüşüm liderleri en çok aranan profesyonel­ler olacak. Uzmanlaşmış roller, özellikle büyük teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmıyor.

Sağ­lık teknolojileri, tarım teknolojileri ve enerji sektörlerinde de ciddi talep artışı bekleniyor. Enerji dönüşümü sürecinde çevre mühendis­leri ve sürdürülebilirlik danışmanları kritik roller üstlenirken, tarım teknolojilerindeki inovasyon liderliği çiftçilerin verimliliğini ar­tırmayı hedefleyen profesyonellere yeni fırsat­lar sunacak.

Şimdi harekete geçin

Şirketler:

-Yetenekleri elde tutmak için kariyer geli­şim programlarına yatırım yapın.

-Esnek çalışma modelleri sunarak çalışan memnuniyetini artırın.

-Şirket vizyonunu netleştirerek genç yete­nekleri cezbedin.

-Çevresel sürdürülebilirlik projeleriyle marka değerini yükseltin.

Çalışanlar:

-Uzmanlık alanınızı belirleyin ve bu alanda derinlemesine bilgi edinin.

-Sertifika programları ve mesleki eğitim­lerle yetkinliklerinizi artırın.

-Geleceğin mesleklerine odaklanarak reka­bet avantajı sağlayın.

-Esnek çalışma olanaklarını destekleyen sektörlerde kariyer fırsatlarını değerlendirin.

Geleceği şekillendiren uzmanlar olacak

2025 yılı, uzmanlaşmış yeteneklerin yılı ola­cak. Teknolojik dönüşüme ayak uydurabilen, yetkinliklerini sürekli geliştiren profesyonel­ler, iş dünyasının en çok aranan isimleri ola­cak. Şirketler ise doğru yetenekleri bünyesine katarak rekabet avantajı sağlayan liderler ola­rak öne çıkacak. Kazananlar, geleceği bugün­den planlayanlar olacak. Dijitalleşme ve sürdü­rülebilirlik odaklı bir vizyonla hareket edenler, yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını da inşa edecekler.