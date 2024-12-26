Uzmanlık rollerine talep artıyor: 2025’in yükselen pozisyonları
Pandemiyle birlikte iş dünyası büyük bir dönüşüm yaşadı. Uzaktan çalışma, dijitalleşme ve otomasyonun hız kazanması uzmanlık gerektiren rollere olan talebi artırdı. 2024 yılı boyunca hem dünya genelinde hem de Türkiye’de yetenek transferleri hız kesmedi.
2025 yılına yaklaşırken, niş alanlarda uzmanlaşmış çalışanlar altın değerinde bir konuma yükseliyor. Page Executive Kıdemli Direktörü Melih Mümünoğlu, bu değişimi şu sözlerle özetliyor: “Son bir yılda en çok dikkat çeken pozisyonların başında bilgisayar sistemleri analisti, veri analisti, yapay zekâ uzmanı, dijital pazarlama uzmanı ve sağlık teknolojileri uzmanı rolleri geliyor.
Transferler daha çok orta ve üst düzey yönetici rolleri arasında gerçekleşiyor. Ancak uzmanlık gerektiren, niş rollere olan talep artıyor.” Şirketler arası transferlerde satış, finans ve bilgi teknolojileri pozisyonları öne çıkıyor. Dikkat çeken ilk beş pozisyonsa finans yöneticisi, satış direktörü, bilgi teknoloji yöneticiliği, strateji ve satış analisti ve kıdemli analist rolleri olarak sıralanıyor.
İtibarlı şirketler cazibe merkezi
Çalışan transferlerinde daha iyi kariyer fırsatları ve kişisel gelişim, en başta gelen nedenler arasında yerini koruyor.
Mümünoğlu, bu tabloyu şu sözlerle özetliyor: “Çalışanlar artık daha iyi kariyer opsiyonları sunan, şirketin amacıyla ortak bir paydada buluşabildiği çalışma ortamlarını tercih ediyor. Ayrıca kıdemde daha hızlı yükselme olanağı iş-yaşam dengesini daha pozitif yönde katkı sağlayacak iş imkanları ve daha iyi maaş paketlerine sahip olmak diğer öncelikler arasında yer alıyor.
Tüm bunların yanı sıra yapılan en yeni araştırmalar gösteriyor ki son yıllarda çalışanlar daha itibarlı şirketlerde çalışabilmek adına iş değişikliğine gidiyor. Esnek çalışma koşulları da transfer nedenlerinin başında geliyor.”
Yeni trend: Niş rollerde uzmanlaşma
Uzmanlık, günümüz iş dünyasında artık bir zorunluluk haline geliyor. Dijital dönüşüm, sadece büyük veri, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi alanlarda değil aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik, sağlık teknolojileri ve robotik gibi niş sektörlerde de uzmanlaşmış yeteneklere olan ihtiyacı artırıyor.
Özellikle siber güvenlik analistleri, kripto para uzmanları, çevre mühendisleri ve robotik teknolojiler gibi meslekler 2025’in en çok aranan rolleri arasında gösteriliyor. Teknolojinin sunduğu fırsatlar, şirketlerin insan kaynağı politikalarını yeniden şekillendiriyor. 2025 yılında özellikle yapay zekâ destekli uygulamaları geliştiren mühendisler, veri bilimi uzmanları ve dijital dönüşüm liderleri en çok aranan profesyoneller olacak. Uzmanlaşmış roller, özellikle büyük teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmıyor.
Sağlık teknolojileri, tarım teknolojileri ve enerji sektörlerinde de ciddi talep artışı bekleniyor. Enerji dönüşümü sürecinde çevre mühendisleri ve sürdürülebilirlik danışmanları kritik roller üstlenirken, tarım teknolojilerindeki inovasyon liderliği çiftçilerin verimliliğini artırmayı hedefleyen profesyonellere yeni fırsatlar sunacak.
Şimdi harekete geçin
Şirketler:
-Yetenekleri elde tutmak için kariyer gelişim programlarına yatırım yapın.
-Esnek çalışma modelleri sunarak çalışan memnuniyetini artırın.
-Şirket vizyonunu netleştirerek genç yetenekleri cezbedin.
-Çevresel sürdürülebilirlik projeleriyle marka değerini yükseltin.
Çalışanlar:
-Uzmanlık alanınızı belirleyin ve bu alanda derinlemesine bilgi edinin.
-Sertifika programları ve mesleki eğitimlerle yetkinliklerinizi artırın.
-Geleceğin mesleklerine odaklanarak rekabet avantajı sağlayın.
-Esnek çalışma olanaklarını destekleyen sektörlerde kariyer fırsatlarını değerlendirin.
Geleceği şekillendiren uzmanlar olacak
2025 yılı, uzmanlaşmış yeteneklerin yılı olacak. Teknolojik dönüşüme ayak uydurabilen, yetkinliklerini sürekli geliştiren profesyoneller, iş dünyasının en çok aranan isimleri olacak. Şirketler ise doğru yetenekleri bünyesine katarak rekabet avantajı sağlayan liderler olarak öne çıkacak. Kazananlar, geleceği bugünden planlayanlar olacak. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı bir vizyonla hareket edenler, yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını da inşa edecekler.