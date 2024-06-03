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Vergi mükelleflerinin yüzde 95’i zarardaysa!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Vergi mükellefi sayısı 12 milyona yaklaşmış… Gelir vergisi mükellefi sayısı ise 2.5 milyonu aşmış…

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Toplanan vergiye bakıldığında: Ya “gelir vergisi mükelleflerinin” yüzde 95’i zararda! Ya muaf ya da istisna! 

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(Farklı bir yazının konusu da: “85 milyon, hepimiz mükellefiz aslında”) 

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“Kâr” varsa, ‘üretim’ yapılabilir/sürdürülebilir… Ve “kâr eden üretici” varsa, ‘büyüme’ sürdürülebilir…

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“Kâr eden üretici” tasarruf edip, tasarrufunu “yabancı ile de rekabet edebilir” yatırıma yönlendirip, büyüyorsa, kalkınma/refah gelebilir… Ve/veya… Borçlanıp, aldığı borcu rekabet edebilir yatırıma yönlendiriyorsa “kâr edebilir” ve kalkınma/refaha bu yolla aracılık edebilir… 

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Bu yapı için de güven gerekir… Yatırımcı, haksız rekabetle karşı karşıya kalmayacağını; Kurallara bağlılığı; Birileri affedilirken/desteklenirken, kendine engeller çıkarılmayacağını; Hesaplayamadığı, öngöremediği maliyetler/kararlar ile baş başa bırakılmayacağını; Oyun devam ederken kuralların değiştirilmeyeceğini (vb.) bilmeli…

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Tasarruf törpüleyen değil, tasarruf artıran yatırımların çoğunlukta olduğu bir sistemde: Vergi toplanabilir… Bütçe iyileşebilir… Ve böyle bir büyüme ile kalkınma/refah gelebilir…

VELHASIL

“Reform”: Tasarrufu ve/veya borcu “yabancı ile de rekabet edebilir” yatırıma yönlendirebilenlerin sayısını artırıyorsa reformdur… Furyaya kapılıp/taklit edip mevcudu da batıranın değil, ihtiyaca cevap verenin sayısını artırıyorsa/artıracaksa reformdur... Yabancıya bağımlı olduğumuz ürünlerin arzını, tam rekabet koşullarında artırabilenlerin sayısını çoğaltıyorsa reformdur… 

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Ve tabi ki… Zombi, batık, vergi vermeyip üstüne kıt kaynakları tüketen, buna rağmen yüzdürülen şahıs/şirketleri sistemden dışlıyorsa reformdur… Kamu kaynaklarını tüketenin değil, kamuyu besleyenin önünü açmaktır reform…

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