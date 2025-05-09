Vergi ve gümrük denetiminde yapay zekâ (1)
Vergi ve gümrük idarelerinde yapay zekâ (AI – Artificial Intelligence) kullanımı, son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Artan veri hacmi, dijitalleşme ve denetim talepleri nedeniyle birçok ülkenin vergi ve gümrük otoritesi AI teknolojilerini risk yönetimi, denetim planlaması ve otomasyon süreçlerinde aktif biçimde kullanmaya başlamıştır.
Uluslararası Para Fonu tarafından yayınlanan güncel araştırma notu, sürecin vergi ve gümrük idaresi bakımından gelişimine ışık tutmakta, potansiyel kolaylık ve zorlukları ele almaktadır*.
Gelişim süreci
1970’li ve 1980’li yıllarda, yapay zekâ teknolojileri ilk kez “uzman sistemler” aracılığıyla risk bazlı denetimlerin hedeflenmesinde kullanılmaya başlandı. 1990’larda, gümrük işlemlerine yönelik denetimlerde makine taraması (machine vision) gibi teknolojiler devreye girerken, 2000–2010 döneminde elektronik hizmetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte veri hacminde büyük bir artış yaşandı. 2010 sonrasında, makine öğrenimi (ML) uygulamaları yaygınlık kazanarak özellikle dolaylı vergi kayıplarının tespiti ile sahte fatura analizlerinde yoğun biçimde kullanılmaya başlanmıştır. 2020’li yıllardan itibaren ise üretken yapay zekâ (Generative AI), yazılı belgelerin analizinden otomatik sorgulama sistemlerine kadar uzanan çok yönlü uygulamalarla denetim süreçlerinde etkin bir araç haline geldi.
Yapay zekânın kullanım alanları
Öncelikle, vergi idareleri denetim yapmak için hangi şirketleri seçeceklerini rastgele belirlemiyor. Yapay zekâ, binlerce mükellef arasında riskli görünenleri tespit etmek için devasa veri kümelerini analiz etmektedir. Geçmiş beyanlar, sektör ortalamaları, alış-satış hareketleri gibi birçok değişken tek bir çatı altında incelenerek vergi kaybı riski taşıyan mükellefler daha hızlı ve isabetli biçimde belirlenebiliyor.
Bir diğer alan kaçakçılıkla mücadele. Özellikle sahte fatura ve KDV iadesi üzerinden yapılan usulsüzlükler, yapay zekâ destekli sistemler sayesinde çok daha erken fark edilebiliyor. Bilgisayarlar, şirketler arası bağlantıları haritalandırarak gerçekte faaliyet göstermeyen yapıların izini sürüyor. Adeta bir dedektif gibi, alışılmadık ticaret ilişkilerini kolaylıkla ortaya koyabiliyor.
Gümrükte ise düşük değerli beyanlar ve kaçakçılık riskleri artık klasik sınır kontrollerinin ötesinde yöntemlerle denetlenmektedir. AI, ithal edilen ürünlerin fiyatlarını küresel verilerle karşılaştırarak; benzer işlemlerle sapmaları kıyaslıyor ve “normalin dışına çıkan” her işlem sonuçlardan hareketle incelemeye alınıyor.
Ancak yapay zekânın görevi sadece denetimle sınırlı değil. Vergi mükelleflerine hizmet sunmak konusunda da önemli yenilikler getirdiği muhakkak. Bugün çoğu ülke vergi dairelerinin internet sitelerindeki dijital asistanlar, vatandaşların sıkça sorduğu sorulara saniyeler içinde yanıt verip, dilekçeleri sınıflandırılıyor, başvuruları otomatik olarak ilgili birimlere yönlendiriyor.
Yapay zekânın artık sadece bugünü değil, yarını da şekillendirdiğini ifade etmek hiç yanlış olmayacaktır. Yeni vergi düzenlemelerinin ekonomiye etkisi, AI ile yapılan simülasyonlarla önceden test ediliyor. Böylece kamu politikaları daha isabetli ve veri temelli biçimde belirlenebiliyor.
Türkiye’de güncel durum
Öncelikle, dijitalleşme, teknoloji ve bilişim alt yapısı bakımından Türk vergi idaresinin diğer ülke vergi idareleriyle karşılaştırıldığında oldukça önde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Mart ayında yayınlanan 2024 Yılı Vergi Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’na göre, bilgisayar destekli denetime ilişkin yetenekleri içerisinde barındıran VDK-VEDAS Denetim ve Analiz Programı geliştirilmiştir. VDK-VEDAS Denetim ve Analiz Programı elektronik defter ve belgelerin görüntülenmesini, doğrulanmasını, raporlanmasını ve denetime ilişkin vergisel ve genel analizlerin yapılmasını sağlamaktadır.
Ayrıca, vergi inceleme görevlerinin baştan sona bir bütün olarak elektronik ortama taşınması ve kurulacak bilgisayar destekli yeni vergi inceleme modeli ile vergi denetimine ayrılan iş gücünün azaltılması, böylece aktif iş gücü ile incelemelerde etkinliğin ve verimliğin artırılması amacıyla oluşturulan “Dijital Denetim Projesi Çalışma Grubu” çalışmalarını tamamlamıştır. Raporda, hazırlanan Görüş ve Öneri Raporu’nun Başkanlığa izleyen dönemde sunulacağı belirtilmiştir.
Anlaşılan o ki, yapay zekâ artık vergi ve gümrük yönetiminde sessiz ama güçlü bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin daha da gelişmesiyle birlikte, vergi ve gümrük işlemleri çok daha şeffaf, hızlı ve etkili hale gelecek gibi görünüyor. Konunun hukuki ve etik boyutu ise gelecek yazımızda.
*https://www.imf.org/en/ Publications/TNM/Issues/2024/11/21/Understanding-Artificial-Intelligence-in-Tax-and-Customs-Administration-555097