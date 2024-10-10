Vergi yükünün küresel artış eğilimi
Yeni yayınlanan OECD raporuna göre, pandemi ve ardından gelen enflasyonist dönemde işletmeler ve bireyler üzerindeki vergi yükünün azalması eğilimi yavaşlama ve tersine dönme belirtileri gösteriyor.
Vergi Politikası Reformları 2024 Raporu’nun 9. edisyonu*, 2023 yılında tüm OECD ülkeleri dahil olmak üzere 90 ülkedeki vergi reformları üzerine kapsamlı bir inceleme sunmaktadır. Rapor, aynı zamanda uzun vadeli reform eğilimlerini de tanımlayarak hükümetlerin birbirini izleyen krizlere, yüksek enflasyon seviyelerine ve uzun vadeli yapısal zorluklara yanıt vermek için kullandıkları vergi politikalarını ele alıyor.
Temel gözlem
Rapor, hükümetler, ek iç kaynak ihtiyacını hane halklarını ve işletmeleri etkileyen hayat pahalılığı krizini hafifletecek tedbirlerle dengelemeye çalışırken değişen vergi politikası ortamının ana hatlarını belirlemektedir. Buna göre, COVID-19 salgını ve ardından gelen yüksek enflasyon döneminde uygulamaya konulan vergi azaltıcı reformlardan, oran artışları ve taban genişletme girişimlerini içeren daha dengeli yaklaşımlara doğru bir geçiş gözlenmektedir.
Kurumlar vergisi
Küresel finansal krizden bu yana gözlemlenen kurumlar vergisi oranlarındaki düşüş eğilimi tersine dönmüş ve 2023'te kurumlar vergisi oranlarında genel bir artış göstermiştir. Kurumlar vergisi oranlarının tarihi düşük seviyelerde olması nedeniyle, avantajlı kurumlar vergisi muamelesi arayan ülkeler, oran düşüşleri yerine matrah daraltıcı önlemleri tercih etmiştir.
Ayrıca, büyük çok uluslu işletmelerin efektif vergi oranları için dünya çapında yüzde 15'lik bir eşik oluşturan Küresel Asgari Vergi'nin (KAV) uygulanmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Nisan 2024 itibariyle, 60 ülke KAV’i uygulamayı düşündüklerini veya bu yönde adımlar attıklarını açıklamıştır. Otuz altı ülke KAV’nin 2024'ten itibaren uygulanmasına yönelik adımlar atmakta ve bazıları da 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek mevzuatı beklemektedir.
Gelir vergisi
Gelir vergisi kesintileri ekonomik toparlanma ve hane halkı gelirlerini desteklemek için bir araç olmaya devam etse de rapor kapsamındaki ülkeler sosyal güvenlik katkı paylarını artırmaktadır. Pandemi sırasında, gelir vergisi ve sosyal güvenlik reformları hane halklarına vergi kolaylığı sağlamak için çok önemliydi. Ancak pandemiden bu yana, nüfusun yaşlanması, artan sağlık hizmetleri maliyetleri ve sosyal koruma finansmanına duyulan ihtiyacın artması gibi demografik değişimler karşısında, SGK'ların genişletilmesi ve artırılması yönünde artan bir eğilim söz konusudur. Gelir vergisi reformları genellikle düşük ve orta gelirli hane halklarını desteklemeye odaklanmıştır.
Üç ülke Danimarka, Estonya ve Kenya gelir vergisi oranlarında artışa gitmiştir. Estonya ve Kenya'da reformların amacı öncelikle vergi gelirleri artırmak ve vergi sistemlerini geliştirmek olmuştur. Danimarka'da hükümet, belirli bir gelir dilimi için yüzde 15 olan en yüksek vergi oranını yarıya indirerek kapsamlı bir gelir vergisi reformunu yürürlüğe koymuştur.
Katma Değer Vergisi (KDV)
Artan enerji maliyetleri ve enflasyona karşı enerji ürünlerine yönelik önemli katma değer vergisi indirimlerinin ardından, bazı ülkeler KDV indirimlerini sınırlamıştır. Oldukça sınırlı sayıda ülke 2023 yılında standart KDV oranını artırmıştır.
Elektrikli araçlar için indirimli oranlar veya güneş panelleri için sıfır oranlar yoluyla daha düşük karbon ekonomilerini teşvik etmek için indirimli KDV kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bazı ülkeler de elektrikli araçlar için satın alma sırasında vergi teşviklerini genişletmiştir. Eş zamanlı olarak, bazı ülkeler düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek için karbon vergilerini artırmıştır.
Tüketim vergileri
Sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve halk sağlığını iyileştirmek amacıyla, bazı yüksek ve üst-orta gelirli ülkeler tütün, alkollü içecekler, şekerle tatlandırılmış içecekler ve kumar üzerindeki sağlıkla ilgili tüketim vergilerini güçlendirmiştir.
Rapordan, anlaşıldığı kadarıyla Türkiye, pozisyonu itibariyle küresel gelişmelere uyumlu bir maliye politikası sürdürmektedir. Bununla birlikte, özellikle düşük ve orta gelirli hane halklarını desteklemek amacıyla gelir vergisi dilimleri üzerinde yeni bir değerlendirme yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.
*https://www.oecd.org/en/publications/ tax-policy-reforms-2024_c3686f5e-en.html