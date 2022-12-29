Vergide uluslararası tahkimin gerekliliği

Daha önceki yazımda, OECD’nin 2022 yılı Vergi Oscarlarını ele almış ve Türkiye bakımından değerlendirme ve sonuçların bir başka yazının konusu olduğunu belirtmiştim. Hemen yazının başında, bir ön kabulü ifade etmeliyim. Karşılıklı Anlaşma Usulü (KAU), Türk hukuku bakımından gerektiği ve/veya istenildiği kadar etkin işlemiyor yahut işletilemiyor.

Son istatistikler, küresel ölçekte vergi idarelerinin her zamankinden daha fazla uyuşmazlığı bu yol ile sonlandırdığını ortaya koyuyor. 2016'dan itibaren yeni KAU vakaları önemli ölçüde artmakta ve bu durum ülkelerin KAU envanterleri üzerinde yukarı yönlü bir baskıya neden oluyor. Gelinen noktada, çözümle sonuçlanan uyuşmazlık sayısı, yeni vaka sayısına yetişemediği için KAU vakalarının toplam sayısı her yıl artmaya devam ediyor. Türkiye açısından, uyuşmazlık envanteri şu şekilde görünüyor:

Uyuşmazlık yükü toplam sayısı 25’dir. 1 Ocak 2016 -31 Aralık 2021 tarihini kapsayan dönemde, 1 Ocak 2016 tarihinden sonra başlayıp iç hukuk yolları ile kapanan uyuşmazlık sayısı bir, yine aynı dönemde transfer fiyatlandırması uyuşmazlığı sayısı 11, diğer uyuşmazlıklar sayısı 10, 1 Ocak 2016 tarihinden önce başlayıp devam eden diğer uyuşmazlıklar sayısı dörttür*.

Türkiye envanteri açısından, hali hazırda Türkiye’de yerleşik yabancı sermayeli şirket sayısı (78.257) ve geniş anlaşma ağı ekseninden bakıldığında (yürürlüğe girmeyenler dahil 98 ÇVÖA)** uyuşmazlık çözümü için bu yola başvuru, mevcut sayılarla oldukça düşük.

KAU’ne neden başvurulmadığına yönelik belirlemeler hiç şüphesiz spekülatif olacak. Küresel ölçekte -diğerlerinin yanında- temel olarak transfer fiyatlandırması uyuşmazlıklarında kullanılan bu yöntemin Türkiye’de çok sık kullanılmamasının bir sebebinin bu yönde uyuşmazlıkların çok olmadığı düşünülebilir yahut mükellefler oldukça sık biçimde yayınlanan yapılandırma/af yasaları çerçevesinde uyuşmazlığı KAU’ne taşımadan geçici iç hukuk çözümlerini seçme eğiliminde de olabilirler.

Bu noktada, bu envanterin sadece OECD istatistikleri üzerinden erişilebilir olmasını not etmek gerekli. Söz konusu istatistiklere iç hukuk uygulaması bakımından herhangi biçimde ulaşmak mümkün değil. Hukuk devleti gerekleri ve şeffaflık bakımından istatistiklerin anonim ve Türkçe olarak ulaşılabilir olması oldukça önemli.

Karşılıklı anlaşma usulünde tahkim nedir?

KAU’nde akit tarafların mutlaka bir çözüme varma yükümlülüğü bulunmaması, sürecin sadece yetkili makamların çabasına bağlı olması nedeniyle KAU’nun etkinliğini artırmaya yönelik bir yol olarak zorunlu ve bağlayıcı tahkim koşulu öne çıktı. 2008 OECD Modeli, 25(5) maddesine eklenen hükümle, iki yıl içinde KAU’nde sorun çözülmez ise vergi mükellefinin talebi üzerine konu tahkime sunulacak.

Zorunlu bağlayıcı tahkim konusunda görüş birliği mevcut değil

2015 yılında yapılan G7 zirvesinde, liderler, çifte vergilendirme riskinin sınır ötesi ticarete engel olmasını önlemek amacıyla bağlayıcı zorunlu tahkim tesis etme taahhüdü de dahil olmak üzere vergi konularında mevcut uluslararası bilgi ağlarını ve sınır ötesi iş birliğini geliştirmek için çaba gösterme taahhüdünde bulunmuşlar ve bu önemli girişimde diğer ülkeleri kendilerine katılmaya teşvik etmişlerdir.

İş dünyası ve bazı ülkeler, zorunlu bağlayıcı tahkimin, vergi anlaşması ihtilaflarının KAU yoluyla etkili bir şekilde çözülmesini sağlamanın en iyi yolu olduğunu düşünüyor. OECD ve G20 ülkeleri arasında, KAU uyuşmazlıklarının etkin biçimde çözülmesi için tahkimin benimsenmesi konusunda bir fikir birliği bulunmamakla birlikte, bir grup ülke***, KAU vakalarının zamanında ve etkin çözülmesini sağlayacak bir mekanizma olarak zorunlu bağlayıcı tahkimi benimsemeyi ve uygulamayı taahhüt etti.

Matrahın Aşındırılması ve Karın Taşınması Projesi’nin (BEPS) yürütülmesi için imzaya açılan Çok Taraflı Anlaşma’nın, VI. bölümü, kabul eden ülkeler açısından zorunlu tahkim konusunu ele almakta, zorunlu tahkim kapsamına girecek uyuşmazlıkları transfer fiyatlandırması uyuşmazlıklarıyla sınırlı tutmamaktadır.

Türkiye’nin pozisyonu nedir?

Türkiye, Matrahın Aşındırılması ve Karın Taşınması Projesi, Uyuşmazlık Çözümünün Geliştirilmesi’nin (Eylem Planı:14) akran değerlendirmesine ilişkin raporunda, Türk Anayasası’nın m.36 ve m.125’in vergi anlaşmalarına KAU’nde tahkimi dahil etmek için sınırlamalar içerdiğini ve ayrıca, Türkiye politikasının vergi anlaşmalarında tahkim hükümlerine yer vermemek olduğunu bildirmiştir****. Nitekim, bu amaçla, Türkiye, 2017 OECD Model Vergi Anlaşması Şerhi’nde (OECD, 2017), 25(5) paragrafını anlaşma metnine dahil etmeme hakkını saklı tuttuğunu bildirmiştir *****.

KAU’nde tahkimin kabul edilmesi faydalı olacak

Türkiye’nin uluslararası sermaye hareketliliğine uyumu açısından tahkim koşulunun kabulü, mükellefler bakımından sürece ilişkin bir belirlilik oluşturacağı gibi vergi idaresine ve ülke vergi politikalarının yürütülmesine ilişkin olumlu bir ön kabul oluşturacak. Vergi idaresi açısından ise KAU sürecinin etkin biçimde yürütülmesi açısından sorunun çözümüne yönelik kararlılığı artıran bir unsur olarak öne çıkacak.

Karşılıklı anlaşma usulünde tahkim için anayasa değişikliği gerekiyor

Türkiye’nin Model Anlaşma Şerhi’ne tahkim için koymuş olduğu çekince, hukuk tekniği açısından yerinde ve doğrudur. Mevcut Anayasa, içerik ve kapsam açısından KAU’de tahkime izin vermiyor. Bununla birlikte, Anayasa’nın hangi maddesinde değişiklik yapılması gerektiği konusu da teknik mahiyeti açısından bu yazının kapsamını aşıyor. Başlangıç noktası açısından, değişikliğin Anayasa’nın 6 ve 125.maddesinde yapılması gerektiği düşünülüyor. Anayasanın “Egemenlik” yan başlıklı 6’ncı maddesinde “Uluslararası anlaşmalardan doğan sınırlamalar saklıdır” şeklinde yapılacak bir değişiklik, uluslararası vergi tahkimini de kapsayacak. Aynı şekilde, Anayasa’nın 125’inci maddesinde, bu değişiklikle uyumlu değişiklik yapılmak durumundadır.

*OECD, 2021, MAP Statistics, Türkiye

**GİB Faaliyet Raporu 2021, s. 179.

*** Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri.

****Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report -2021, s.63.

*****OECD Model Tax Convention (2017), (C25-48), para.97.