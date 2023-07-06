Vergileri yükseltmek, geliri artırmaz (2)

Geçtiğimiz hafta … Bu köşede, “Birkaçı tek seferlik olmak üzere, yeni vergiler ve vergi artışları için çalışma başlatıldı.” demiştim…

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Dün bir bölümü açıklandı… Sıradakiler mi? 2 ve üstü konut sahibi olanlardan bir seferlik ek vergi… Yerli ve yabancı turistten alınacak şehir vergisi… Restoran/kafe gibi pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunanlarda yüzde 8 olan KDV’nin 1 yıllığına yüzde 10’a çıkarılması… Harçların yüzde 20 oranında artması…

Damga vergisi oran ve maktu tutarlarının artırılması… Trafik cezalarının daha yoğun uygulanması… Ve vergi denetimlerinin ve vergi incelemelerinin artırılması (başta matrah artırımı yapmayanlar) gündemde…

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Oysa… Ürerici, esnaf ve vatandaş, yüksek vergileri vermekte zorlandığı için, bir süre önce vergi yapılandırılmasına gidilmişti…

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İlk 5 ay… 1.4 trilyon liralık vergi toplanabilmiş…

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Üretenden alınabilen vergi 280 milyar lirada kalmış… Tüketenden alınan vergi mi? 850 milyarı tükettiğinden, 210 milyarı maaşından/gelirinden olmak üzere 1.1 trilyon liraya yaklaşmış…

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Bu veri de, diğer veriler (yüksek döviz fiyatı, yüksek faiz, düşük satınalma gücü…) gibi tükettiğimizin ürettiğimizden çok olduğunu gösteriyor…

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Plansız yatırım, kârsızlık, belirsizlik ve “ödenemez derecede yüksek vergi”, üretimi/verimliliği olumsuz yönde etkiliyorken; Kayıtdışı, vergi affı gibi ekonomiyi altüsteden uygulamaları teşvik ediyorken…

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Bu sayede tarımda/sanayi de çoğunluk “eksik kapasite” ile çalışırken… Tam kapasitenin getireceği “verimlilik”/“- maliyet” avantajı; enflasyondan faizlere tüm makro verileri olumlu yönde destekleyecekken…

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“Olumsuz sonuç veren deneyimlerimizi, tekrar deneme isteği” neden?

VELHASIL

Vergileri ödenemez derecede yükseltmek… Üretimsizliği körüklemek ve dolayısıyla toplanan/ toplanabilecek vergileri azaltmak anlamına gelir…

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Üretmemek/üretememek ne getirir? 2023 Ocak-Nisan bütçe gerçekleşmesi, soruyu yanıtlamaya yetiyor… Bütçe giderleri bir önceki yılın ilk dört ayına göre yüzde 83,9 artarken gelirler yüzde 38,6 artmış…