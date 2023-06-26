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Vergileri yükseltmek, geliri artırmaz…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Birkaçı tek seferlik olmak üzere, ye­ni vergiler ve vergi artışları için ça­lışma başlatıldığı biliniyor…

İlk 5 ay…

1.4 trilyon liralık vergi toplanabilmiş…

Üretenden alınabilen vergi 280 milyar li­rada kalmış… Tüketenden alınan vergi mi?

850 milyarı tükettiğinden, 210 milyarı maaşından/gelirinden olmak üzere 1.1 tril­yon liraya yaklaşmış…

Bu veri de, diğer veriler (yüksek döviz fi­yatı, yüksek faiz, düşük satın alma gücü…) gibi tükettiğimizin ürettiğimizden çok ol­duğunu gösteriyor…

Plansız yatırım, kârsızlık, belirsizlik ve “ödenemez derecede yüksek vergi”, üreti­mi/verimliliği olumsuz yönde etkiliyor­ken; kayıt dışı, vergi affı gibi ekonomiyi al­tüst eden uygulamaları teşvik ediyorken…

Bu sayede tarımda/sanayide çoğunluk “eksik kapasite” ile çalışırken… Tam kapa­sitenin getireceği “verimlilik”/“maliyet” avantajı; enflasyondan faizlere tüm makro verileri olumlu yönde destekleyecekken…

“Olumsuz sonuç veren deneyimlerimizi, tekrar deneme isteği” neden?

VELHASIL

Vergileri ödenemez derecede yükseltmek…

Üretimsizliği körüklemek ve dolayısıyla toplanan vergileri azaltmak anlamına gelir…

Vergileri ödenebilir kılmanın faydası mı?

Örneğin:

5 Ocak 1938’de…

Bundan 85 yıl önce…

Yeni Asır Gazetesi Başyazarı Hakkı Ocakoğlu, gazetenin 1’inci sayfasında yazmış:

“Sayım vergisinin indirilmesi, bir iki seneden beri milli servet kaynaklarımızdan birini teşkil eden hayvancılığımıza büyükçe bir inkişaf vermiştir.

Sayım vergisinde yapılan tenzilata rağmen, bütçenin tahminlerin çok üstünde tahakkuk eylemesi, memlekette hayvan adedinin artmakta bulunduğunu gösteren en canlı delildir…”

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