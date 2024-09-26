Vergisel açıdan ülke bazlı raporlamada güncel durum
OECD’nin, Matrahın Aşındırılması ve Karın Taşınması (BEPS) projesinin aksiyon planlarından biri ülke bazlı raporlamadır (Eylem 13). Eylem kapsamında, tüm çok uluslu işletmelerin faaliyet gösterdikleri vergisel yetki alanları için çeşitli toplu veri setleri hazırlamaları gerekmektedir.
Bu veri setlerine, Ülke Bazlı (CbC) Rapor adı verilmektedir. Raporlar, üst düzey transfer fiyatlandırması ve BEPS risk değerlendirmelerinde kullanılmak üzere ilgili vergi idareleri ile paylaşılmaktadır.
Ülke bazlı raporlama ihtiyacı
Kurumlar vergisine ilişkin veri eksikliği, vergiden kaçınmanın mali ve ekonomik etkilerinin ölçülmesinde önemli bir kısıtlama oluşturmuş, yetkili makamların ilişkili şirketler arasındaki işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırması değerlendirmeleri yapmasını zorlaştırmıştır. Bu durum, nihai olarak vergi denetimlerin etkinliği açısından zafiyete neden olmuştur.
Hangi veriler raporlanıyor?
Raporlanan veriler arasında gelir miktarı, vergisi öncesi kâr, ödenen ve tahakkuk eden vergilerin yanı sıra faaliyet gösterilen ülke bazında ayrıştırılmış olarak sermaye, birikmiş kazançlar, çalışan sayısı ve maddi varlıklar yer almaktadır.
Rakamlar ne diyor?
Şubat 2024 itibarıyla, 3300’ün üzerinde rapor vergi idareleri ile paylaşılmıştır. Bu durum, konsolide grup geliri en az 750 milyon euro olan her çok uluslu şirketin halihazırda bir CbC raporu sunması gerektiği ve kalan boşlukların da kapanmakta olduğu anlamına gelmektedir. CbC raporlarının ilk değişimi Haziran 2018’de gerçekleşmiştir. OECD’nin desteğiyle vergi idareleri, kendi yetki alanlarına yönelik riskleri daha iyi anlamak için CbC raporlarını vergisel riski değerlendirme süreçlerine dahil etmektedir.
Güncel durum
Sürecin etkin işlemesi için ülkeler arasında bir akran değerlendirme aşaması mevcuttur. Bu değerlendirme süreçlerine ilişkin veriler düzenli aralıklarla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda, OECD, 16 Eylül tarihinde, 2024 akran değerlendirme raporlarının bir derlemesini yayınladı*.
Yedinci yıllık akran değerlendirmesi bulguları şunları içermektedir:
Ülke bazlı raporlama uyumunda artış
Önceki edisyonda yer alan 110›a kıyasla, 115’ten fazla vergisel yetki alanında raporlama için yerel bir yasal çerçeve bulunmaktadır. Ayrıca, birkaç ülkede resmi yayınlanmayı bekleyen nihai mevzuat bulunmaktadır. Bu incelemede, 19 devlet yerel yasal veya idari çerçevelerini uygulamak veya sonlandırmak için genel öneriler alırken, 37 devlet uygulamalarını belirli alanlarında iyileştirmek için bir veya daha fazla öneri almıştır.
Bilgi değişimi anlaşmalarında artış
Önceki edisyonda yer alan 93’ e kıyasla, bilgi değişimi açısından, 93 yetki alanı çok taraflı veya ikili yetkili makam anlaşmaları imzalamıştır.
Geliştirilmiş gizlilik güvenceleri
Vergi Amaçlı Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu, otomatik bilgi değişimi standardına ilişkin olarak 99 vergisel yetki alanı için gizlilik ve veri güvenceleri konusunda değerlendirme yapmıştır. Bu yetki alanlarından hiçbiri eleştiri almamıştır.
Türkiye’nin durumu
1 Ocak 2019’dan itibaren konsolide grup geliri eşiği 750 milyon avro olan şirketler için ilgili mevzuat yürürlüktedir. Akran değerlendirmesine göre, yurtiçi hukuki ve idari çerçeve, bilgi değişimi anlaşmaları ve raporların uygun kullanımı konusunda tam uyumlu görülmüştür. Hiç şüphesiz, bu sonuçlar Türk vergi idaresinin birikim ve kapasitesini yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Yeni vergi yönetişiminde ve küresel vergi gelirlerinin toplanmasında tüm ülkeler birbirleriyle zorunlu bir eşgüdüm ve iş birliği içerisinde.
Daha önce başka yazılarımda ele aldığım üzere, bu kadar büyük veri setlerinin ne işe yaradığı, vergi denetimi üzerindeki etkisi, ülke politik beklentilerini karşılayıp karşılamadığı önemli bir soru işareti. Hem mükellefler hem idare için önemli bir iş yükü olan bu süreç yönetimlerinin vergi gelirleri üzerindeki etkisini ölçebilmekten çok uzaktayız. Kamuoyu beklentileri açısından, bu konuda, OECD’nin koordinatör bir kuruluş olarak daha fazla inisiyatif alması gerekmektedir.
*https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/country-by-country-reporting-compilation-of-2024-peer-review-reports_f3d3f36f-en