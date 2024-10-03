“Vergisini ödeyenin” parasıyla, “vergisini ödeyeni” bitirmek…
Sorunların başka bir nedeni:Desteklerin/teşviklerin akıbeti (bundan sonra) takip edilecek mi?
Amacı dışında kullanılan destekler, geri istenebilecek mi?
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Öyle ya:
Destek alan, rakiplerini bitirecek kadar “rekabet avantajı” yakalıyor…
Ama;
“Desteği ne yaptın?”, “Teknolojini geliştirdin mi; ihracatını, istihdamını artırdın mı?” diye sorgulanmıyor…
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Üstüne, (bazıları) kamu alımlarında ayrıcalık görüyor… Üstüne, (bazıları) mevcut teknolojiyi dahi kullanmıyor; ithal ürünlere “yerli” damgası basıyor…
Üstüne, (bazıları) kullandığı krediyi (milletin tasarrufunu) ödemiyor…
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Ve benzeri ayrıcalıklarla:
“Kendini geliştirmeye/ üretmeye adamış” rakibinin, hayallerini eritiyor…
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Yani:
“Vergisini ödeyenin” parasıyla, “vergisini ödeyeni” bitiriyor…
VELHASIL
Sonuç mu: Temel sorunlar nedeniyle, dünyada talep gören/görebilecek/görecek ürün geliştirilemiyor/üretilemiyor…
Ki, bu nedenle doğrudan vergiler yükselemiyor, toplanan da yetmiyor ve borçlanma büyüyor…
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İç borçlar toplamı 4.2 trilyon liraya çıkmış…
Dış borçlar da 4.15 trilyon liraya ulaşmış…
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İlk 8 ayda… Bütçeden “iç borçlar” için 517 milyar, “dış borçlar” için 142 milyar lira faiz ödemesi yapılmış…
İç borçlarda anapara ve faiz olarak ödemesi rekor kırdı, 1.4 trilyon liraya yaklaşmış… Veriler daha ne desin?