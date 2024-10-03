“Vergisini ödeyenin” parasıyla, “vergisini ödeyeni” bitirmek…

Sorunların başka bir nede­ni:Desteklerin/teşvikle­rin akıbeti (bundan sonra) ta­kip edilecek mi?

Amacı dışında kullanılan destekler, geri istenebilecek mi?

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Öyle ya:

Destek alan, rakiplerini bi­tirecek kadar “rekabet avan­tajı” yakalıyor…

Ama;

“Desteği ne yaptın?”, “Tek­nolojini geliştirdin mi; ihra­catını, istihdamını artırdın mı?” diye sorgulanmıyor…

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Üstüne, (bazıları) kamu alımlarında ayrıcalık görü­yor… Üstüne, (bazıları) mev­cut teknolojiyi dahi kullan­mıyor; ithal ürünlere “yerli” damgası basıyor…

Üstüne, (bazıları) kullandı­ğı krediyi (milletin tasarrufu­nu) ödemiyor…

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Ve benzeri ayrıcalıklarla:

“Kendini geliştirmeye/ üretmeye adamış” rakibi­nin, hayallerini eritiyor…

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Yani:

“Vergisini ödeyenin” pa­rasıyla, “vergisini ödeyeni” bitiriyor…

VELHASIL

Sonuç mu: Temel sorunlar nedeniyle, dünyada talep gören/görebilecek/görecek ürün geliştirilemiyor/üretilemiyor…

Ki, bu nedenle doğrudan vergiler yükselemiyor, toplanan da yetmiyor ve borçlanma büyüyor…

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İç borçlar toplamı 4.2 trilyon liraya çıkmış…

Dış borçlar da 4.15 trilyon liraya ulaşmış…

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İlk 8 ayda… Bütçeden “iç borçlar” için 517 milyar, “dış borçlar” için 142 milyar lira faiz ödemesi yapılmış…

İç borçlarda anapara ve faiz olarak ödemesi rekor kırdı, 1.4 trilyon liraya yaklaşmış… Veriler daha ne desin?