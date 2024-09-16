“Verimli toplum” için “Turizm Bakanlığı” da paydaş mı?
Gaziantepli bir üretici ile konuşurken,
“Genç mühendisleri Gaziantep’e getirmek için savaş veriyoruz…
Şehrin sosyal hayatında ciddi sıkıntılar var…
İkna edebildiğimiz çocuklar da sabah OSB’de, akşam/haftasonu zorlanıyorlar…
Şimdi Kültür Yolu Festivali başlıyormuş; çok iyi oldu…
Bazı konserler için tüm personele bilet aldık, sevindiler…
1 hafta sürecekmiş; 7-8 ay devam etmeli!”
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Bir ekonomi:
İthalat/tüketim ağırlıklı da (15-20 yıl denedik) büyüyebilir;
Borçlanarak da büyümüş görülebilir…
Bu yollar, sürdürülebilir değildir…
İzleyebileceğimiz tek yol verimlilik ve sonucunda kalkınabilmektir…
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Verimliliği ve kalkınmayı getiren/ götüren parametreler eğitimin yanında, sosyo/kültürel birleşenlerdir…
Yani temel faktör:
Beşeri sermayedir…
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Beşeri sermayenin (7’den 70’e her bir vatandaşın):
Bütün uzuvlarıyla üretim işlevine katılması ve kaynaklan israf etmeden kullanması verimliliği ve dolayısıyla kalkınmayı getirebilir…
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Ve tabi ki beşeri sermayenin:
Dünya arz/talep dengesini dikkate alan bir planlama ve daha az girdi ile daha çok/kaliteli üretim yapabilmesi, sosyal ve kültürel açıdan beslenebilmesine bağlıdır/bağımlıdır…
(Bu beslenme, kötü bir şekilde de yapılabilir ; (…ki) birçok kez denenmiştir, toplumu/ekonomiyi geri götürmüştür, geleceği çalmıştır ve çok tehlikelidir…)
VELHASIL
Gaziantep gibi 16 şehirde Kültür Yolu Festivalleri başladı…
Turizm Bakanlığı’nın farklı bir açıdan bakarak hayatımıza kattığı bu ayrıcalığın, “beşeri sermayenin verimliliği”nin artmasına hizmet edeceği de kesin…
Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, şehir sayısının 2028 yılına kadar 35’e çıkacağını ve etkinliklerin sayısı/süresinin artacağını dile getirmesi Bakanlığın üzerine düşeni artırarak yapacağını gösteriyor…
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Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un 2018 yılında yaptığımız sohbetteki:
“Turizm tek başına bir olgu değil, çok paydaşı var.
Yatırımcısı bir paydaş, insan kaynakları bir paydaş, belediyeler, bakanlıklar, Türkiye’nin algısı apayrı bir paydaş…
Bunların hepsini kademeli bir şekilde düzeltmeniz lazım…
Siz, bir yeri düzeltip, bir yeri boş bırakırsanız maalesef sonuç alamazsınız.” cümlesi, “Beşeri sermayenin verimliliği” için de geçerli…
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“Beşeri sermayenin verimliliği” için de Milli Eğitim’den İçişlerine, Sağlık’tan Çalışma’ya tüm bakanlık ve kurumlar birer paydaş…
Bir paydaşın yeri boş kalınca, sonuç alınamıyor…