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  4. “Verimli toplum” için “Turizm Bakanlığı” da paydaş mı?

“Verimli toplum” için “Turizm Bakanlığı” da paydaş mı?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Gaziantepli bir üretici ile konuşur­ken,

“Genç mühendisleri Gaziantep’e ge­tirmek için savaş veriyoruz…

Şehrin sosyal hayatında ciddi sıkın­tılar var…

İkna edebildiğimiz çocuklar da sa­bah OSB’de, akşam/haftasonu zorlanı­yorlar…

Şimdi Kültür Yolu Festivali başlıyor­muş; çok iyi oldu…

Bazı konserler için tüm personele bi­let aldık, sevindiler…

1 hafta sürecekmiş; 7-8 ay devam et­meli!”

***

Bir ekonomi:

İthalat/tüketim ağırlıklı da (15-20 yıl denedik) büyüyebilir;

Borçlanarak da büyümüş görülebi­lir…

Bu yollar, sürdürülebilir değildir…

İzleyebileceğimiz tek yol verimlilik ve sonucunda kalkınabilmektir…

***

Verimliliği ve kalkınmayı getiren/ götüren parametreler eğitimin yanın­da, sosyo/kültürel birleşenlerdir…

Yani temel faktör:

Beşeri sermayedir…

***

Beşeri sermayenin (7’den 70’e her bir vatandaşın):

Bütün uzuvlarıyla üretim işlevine katılması ve kaynaklan israf etme­den kullanması verimliliği ve dola­yısıyla kalkınmayı getirebilir…

***

Ve tabi ki beşeri sermayenin:

Dünya arz/talep dengesini dikkate alan bir planlama ve daha az girdi ile daha çok/kaliteli üretim yapabilmesi, sosyal ve kültürel açıdan beslenebil­mesine bağlıdır/bağımlıdır…

(Bu beslenme, kötü bir şekilde de yapılabilir ; (…ki) birçok kez denen­miştir, toplumu/ekonomiyi geri gö­türmüştür, geleceği çalmıştır ve çok tehlikelidir…)

VELHASIL

Gaziantep gibi 16 şehirde Kültür Yolu Festivalleri başladı…

Turizm Bakanlığı’nın farklı bir açıdan bakarak hayatımıza kattı­ğı bu ayrıcalığın, “beşeri sermaye­nin verimliliği”nin artmasına hiz­met edeceği de kesin…

Kültürel Etkinlikler Genel Mü­dürü Selim Terzi, şehir sayısının 2028 yılına kadar 35’e çıkacağını ve etkinliklerin sayısı/süresinin artacağını dile getirmesi Bakanlı­ğın üzerine düşeni artırarak yapa­cağını gösteriyor…

***

Turizm Bakanı Mehmet Er­soy’un 2018 yılında yaptığımız sohbetteki:

“Turizm tek başına bir olgu de­ğil, çok paydaşı var.

Yatırımcısı bir paydaş, insan kaynakları bir paydaş, belediye­ler, bakanlıklar, Türkiye’nin algısı apayrı bir paydaş…

Bunların hepsini kademeli bir şekilde düzeltmeniz lazım…

Siz, bir yeri düzeltip, bir yeri boş bırakırsanız maalesef sonuç alamazsınız.” cümlesi, “Beşeri sermayenin verimliliği” için de geçerli…

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“Beşeri sermayenin verimliliği” için de Milli Eğitim’den İçişleri­ne, Sağlık’tan Çalışma’ya tüm ba­kanlık ve kurumlar birer paydaş…

Bir paydaşın yeri boş kalınca, sonuç alınamıyor…

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