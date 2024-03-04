Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçen haftaki sohbetimizde; “Dünya ekosisteminde bugünkü durum pazar/ürün çeşitliliğini ve üretimde verimliliği/kaliteyi zorunlu kılıyor” dedi.

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Ama kronik de bir hastalığımız var: Vesile olmadan adım atamıyoruz maalesef…

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Örneğin: Ustalık… Yani teknik olarak bir alanda uzmanlaşmak… Yani, bireyler olarak, “Her şeyi bilirim, yaparım” demek yerine, bir alanda gelişmeye/ geliştirmeye odaklanmak…

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Teknik elman/usta/uzman sayısı ve niteliği eğitim sistemi, çalışma hayatı ve sosyo-kültürel yapıdaki dengesizlik nedeniyle her geçen gün azalıyor…

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Vesilesi mi? Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan ve Başkan Vekili Mesut Çakmak anlattı: “Fırıncı/pastacı ustası azalınca, unu kaliteli üretmek şart oldu…

Sadece unu değil, hammaddesi olan buğdayı da kalite üretme zorunluluğu doğdu…

Örneğin baklava açan bir çalışan, baklavaya çıtırlığı veremeyince, bu sorumluluğu un üreticisi aldı ve baklavaya çıtırlığı veren unu geliştirdi…

O un kullanılmadığında, baklava ‘hamur’ oluyor…”

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Bir alanda ustasızlığın/uzmansızlığın, diğer alanda vesile olduğu zorunlu uzmanlaşma/kalite ne sağladı?

“Örneğin Kuzey Irak, “Kendi unumu üretip, yabancıyla rekabet edeceğim” deyip, Türk ununa tarife dışı engeller koymaya başladı…

Böyle olunca, o pazarda Türk ununun fiyatı yükseldi… Ancak yüksek fiyata rağmen halk/fırıncılar/pastacıların Türk ununa olan talebi düşmedi…

Çünkü Türk ununun kalitesi, onlara evlerinde/işlerinde avantaj sağlıyordu…”

VELHASIL

Geçmişte olumsuz sonuçlarını gördüğümüz/yaşadığımız uygulamaları, farklı bir sonuç alacakmışız gibi yine/ yeniden uyguluyoruz…

Olumsuzluklar tekrar başa gelince, zorunlu olarak rasyonel uygulamalara dönüyoruz… Ve tahribat yaşanan ve rasyonel uygulamalara rağmen onarılması uzun zaman alacak alanı, “diğer alanlardaki çok daha yüksek çaba” ile kapatmaya çalışıyoruz…

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Un örneğinden devam edersek… Kaliteli unun yanında, usta/uzman sayısı/niteliğini de artırsaydık, bugün İtalya/Fransa’nın gastronomi turizminde yaptığını/kazandığını, çok daha öncesinde yapamaz mıydık?